Kim Jong Un réapparaît après 36 jours hors des projecteurs et ordonne à la Corée du Nord de “se préparer à la guerre”

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un préside une réunion militaire à Pyongyang, en Corée du Nord, le 6 février 2023. (Agence centrale de presse coréenne de Corée du Nord (KCNA) via Getty Images)

Kim Jong Un n’avait pas été vu en public depuis 36 jours, alimentant les spéculations sur sa santé.

Mais le chef de la Corée du Nord a assisté lundi à une réunion avec des responsables militaires, selon des informations.

Il discutait de stratégies de guerre alors que les tensions montaient autour de la péninsule coréenne, selon les reportages.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est brusquement réapparu après 36 jours hors des projecteurs alors qu’il ordonnait à son pays de “se préparer à la guerre”, selon plusieurs informations.

Kim a été photographié en train de présider une réunion de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir lundi, a rapporté Reuters.

Sa présence a marqué la première fois qu’il était de retour aux yeux du public après plus d’un mois pour des raisons qui n’ont pas été rendues publiques.

Sa disparition a soulevé des questions sur sa santé de la part de plusieurs organes de presse. La plus longue pause de Kim Jong Un sous les projecteurs a eu lieu en 2014, lorsqu’il n’a pas été vu pendant 40 jours.

Lors de la réunion de lundi, Kim et ses responsables militaires “ont discuté en profondeur des principales tâches militaires et politiques pour 2023 et des problèmes à long terme concernant l’orientation de la construction de l’armée”. Le Korea Herald a rapportécitant l’agence de presse centrale coréenne (KCNA).

La réunion intervient alors que Pyongyang se prépare à marquer mercredi le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire coréenne, qui sera probablement célébré par un défilé militaire. Kim devrait être là, a rapporté NK News.

Les tensions ont augmenté autour de la péninsule coréenne après que Pyongyang a condamné les exercices militaires conjoints prévus entre son rival, la Corée du Sud, et les États-Unis dans la région.

Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que l’expansion des exercices militaires annoncés par les États-Unis la semaine dernière menaçait de transformer la péninsule en un “énorme arsenal de guerre et une zone de guerre plus critique”. l’Associated Press a rapporté.

Pyongyang est prêt à contrer avec la “force nucléaire la plus écrasante”, ajoute le communiqué.

La Corée du Sud a déclaré qu’elle surveillait l’augmentation des activités militaires à Pyongyang, a rapporté Reuters.

Avant de réapparaître lundi, Kim a été vu pour la dernière fois lors d’une autre réunion gouvernementale le 2 janvier, où il a été annoncé qu’un haut responsable militaire, Pak Jong Chon, avait été limogé et remplacé, Reuters a rapporté à l’époque.