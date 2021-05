Kim Jong-un réagit avec fureur alors que Biden dénonce la «  menace pour la sécurité  » de la Corée du Nord

La CORÉE DU NORD a réagi avec rage alors que le président américain décrit le pays comme une menace pour la sécurité, qualifiant cette décision de «grosse bévue».

Un haut responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis pourraient se trouver dans une «situation grave» après que Joe Biden a qualifié les programmes nucléaires en Corée du Nord et en Iran de «menace sérieuse pour la sécurité américaine et mondiale» au Congrès la semaine dernière.

Un haut responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis pourraient se trouver dans une «situation grave»[/caption]

Cela vient après que Biden ait déclaré que les programmes nucléaires de la Corée du Nord étaient une «menace sérieuse»[/caption]

Biden a promis de travailler pour résoudre les problèmes par «la diplomatie et une dissuasion sévère».

Mais le responsable du ministère des Affaires étrangères, Kwon Jong Gun, n’était pas convaincu et a déclaré que des discussions sur la diplomatie étaient utilisées pour dissimuler la «politique hostile» des États-Unis.

Dans un communiqué rapporté par l’agence de presse KCNA, il a déclaré: «[Mr Biden’s] Cette déclaration reflète clairement son intention de continuer à appliquer la politique hostile à l’égard de la RPDC comme elle l’avait fait par les États-Unis pendant plus d’un demi-siècle.

«Il est certain que le directeur général américain a commis une grosse bévue à la lumière du point de vue actuel.

«Maintenant que le discours d’ouverture de la nouvelle politique américaine de la RPDC est devenu clair, nous serons obligés de faire pression pour que les mesures correspondantes soient prises, et avec le temps, les États-Unis se retrouveront dans une situation très grave.»

M. Kwon n’a pas précisé les étapes que la Corée du Nord suivrait.

Un autre porte-parole anonyme du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis avaient insulté la dignité des dirigeants nord-coréens en critiquant la situation des droits de l’homme dans le pays.

Le porte-parole a déclaré que la critique est une provocation qui montre que les États-Unis «se préparent à une confrontation totale» avec la Corée du Nord.

Vendredi, la Maison Blanche a déclaré qu’un examen de la politique américaine à l’égard de la Corée du Nord avait été achevé.

L’attachée de presse Jen Psaki n’a pas donné de détails sur les conclusions de l’examen, mais elle a déclaré que l’administration Biden chercherait un terrain d’entente entre le «grand marché» de Donald Trump et les approches de «patience stratégique» de Barack Obama.

« BIG BLUNDER »

M. Trump a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à plusieurs reprises au cours de sa présidence, affirmant à chaque fois avoir fait des progrès majeurs.

Mais aucun accord n’a jamais été conclu.

La Corée du Nord est réticente à rendre les armes nucléaires qu’elle juge nécessaires pour sa propre protection sans une certaine forme d’allègement des sanctions.

Les États-Unis avaient souhaité des mesures de dénucléarisation avant de s’engager à assouplir les sanctions.

Markus Garlauskas, chercheur principal au Conseil de l’Atlantique et ancien officier du renseignement national américain pour la Corée du Nord, a déclaré: «Les différences entre le régime de Kim et les États-Unis sont bien plus fondamentales.»

Il a ajouté que M. Kim n’avait pas l’intention d’abandonner les armes nucléaires ou de réformer le système politique nord-coréen, mais il est difficile de voir comment les États-Unis pourraient embrasser une Corée du Nord dotée de l’arme nucléaire et violant les droits de l’homme.

Cela vient après qu’un transfuge a averti que Kim Jong-un est un «Hitler des temps modernes» qui n’arrêtera jamais de développer des armes nucléaires car il pense que les États-Unis sont faibles et qu’il peut les intimider, a averti un transfuge nord-coréen.

Yeonmi Park a déclaré au Sun Online que le Kim «ne voit pas du tout l’Amérique aussi forte» et continuera à faire «tout ce qu’il veut» tant que la Chine le soutiendra.

Et elle dit que le tyran pense qu’il peut continuer à «intimider» les États-Unis sous le président Joe Biden, tout comme sa famille le fait depuis des décennies.





« Il sait qu’il peut intimider l’Amérique, il peut intimider qui il veut parce que la Chine le soutient ainsi que la Chine », a-t-il déclaré.

«La Corée du Nord n’arrêtera jamais de fabriquer ses armes. Ils savent que l’Amérique ne fera jamais rien pour les arrêter.

«Ils ne l’ont pas fait depuis 75 ans et ils ont laissé la Corée du Nord les intimider.»