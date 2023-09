Kim Jong Un quitte la Russie avec des cadeaux d’adieu explosifs

Le dictateur nord-coréen Kim Jong Un a quitté dimanche la Russie après un voyage de six jours, repartant avec des armes explosives en cadeau.

Kim a rencontré le président russe Vladimir Poutine pour discuter d’un éventuel accord d’armement, même si aucun accord n’a encore été signé. Cependant, avant que Kim ne parte à bord de son train blindé, un gouverneur régional russe lui a offert cinq drones explosifs « kamikaze », un drone de reconnaissance et un gilet pare-balles, selon les médias d’État russes.

L’agence de presse nord-coréenne KCNA a décrit ce voyage comme une rencontre « fervente et chaleureuse » entre les deux pays. La Russie serait intéressée par un accord d’armement pour reconstituer son approvisionnement en armes alors que son invasion de l’Ukraine se poursuit.

Il s’agissait du premier voyage officiel de Kim à l’étranger depuis la pandémie de coronavirus.

Les États-Unis menacent la Corée du Nord à propos d’un accord sur les armes avec la Russie et déclarent que le pays « paiera un prix »

Kim a rencontré directement Poutine au début de la semaine dernière alors que les deux hommes visitaient une installation de lancement spatial. Kim a visité plusieurs sites dans l’Extrême-Orient russe au cours de son voyage et a ensuite été photographié en train de visiter une usine d’avions de combat autorisée.

« Nous avons montré l’une de nos principales usines aéronautiques au leader de [North Korea] »Nous voyons un potentiel de coopération dans le secteur de la construction aéronautique et dans d’autres industries, ce qui est particulièrement important pour résoudre la tâche de nos pays consistant à atteindre la souveraineté technologique. »

LA CORÉE DU NORD TIRE 2 MISSILES BALISTIQUES VERS LES MER DE L’EST ALORS QUE LE LEADER KIM JONG ONU VISITE POUTINE

L’usine fait partie de la société russe United Aircraft Corporation, une organisation que les États-Unis ont sanctionnée dans le cadre de leur réponse à la guerre en Ukraine.

Les médias nord-coréens ont affirmé que Poutine avait également accepté une invitation à se rendre en Corée du Nord dans un avenir proche, bien que le Kremlin n’ait pas encore confirmé l’accord.

« A la fin de la réception, Kim Jong Un Poutine a été courtoisement invité visiter la RPDC à un moment opportun », a affirmé jeudi KCNA.

POUTINE A « ACCEPTÉ » L’INVITATION DE KIM JONG UN EN CORÉE DU NORD, DIT LES MÉDIAS D’ÉTAT

« Poutine a accepté l’invitation avec plaisir et a réaffirmé sa volonté de perpétuer invariablement l’histoire et la tradition de l’amitié entre la Russie et la RPDC », ajoute le communiqué.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kim a promis le plein soutien de la Corée du Nord à la « lutte sacrée » de la Russie en Ukraine lors de sa rencontre en personne avec Poutine. Aucun accord formel sur les armes n’a toutefois été conclu, selon Moscou.

Greg Norman de Fox News a contribué à ce rapport.