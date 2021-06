Kim Jong-un qualifie la K-pop de «cancer vicieux» corrompant les coiffures des Nord-Coréens et menace d’EXÉCUTER les fans

KIM Jong-un a menacé d’EXÉCUTER les fans de K-pop après avoir qualifié la culture pop sud-coréenne de « cancer vicieux » qui corrompt les coiffures de l’État.

De la musique, des films et des émissions de télévision sud-coréens ont été introduits clandestinement dans l’État totalitaire – et le dirigeant nord-coréen craint que cela n’influence les jeunes du pays et n’ait un impact sur son régime.

Kim Jong-un pense que la K-pop est un « cancer vicieux » Crédit : Reuters

La K-pop est devenue extrêmement populaire dans le monde, y compris en Corée du Nord Crédit : Getty Images – Getty

La vie culturelle en Corée du Nord est strictement dictée par l’État, mais les jeunes de tout le pays profitent secrètement de la k-pop en utilisant des clés USB cachées de l’autre côté de la frontière.

Maintenant, Kim a réprimé la culture, qui, selon lui, corrompt « les vêtements, les coiffures, les discours, les comportements », rapporte le New York Times.

En décembre, l’État communiste a introduit une nouvelle loi qui signifie que toute personne regardant ou possédant des divertissements sud-coréens peut être envoyée dans un camp de travail pendant 15 ans.

Et toute personne surprise en train de faire entrer en contrebande de la musique, des émissions ou des films dans le pays peut même encourir la peine de mort.

De la musique, des films et des émissions de télévision K-pop ont été passés en contrebande à la frontière Crédit : Getty – Contributeur

La législation appelle également ceux qui « parlent, écrivent ou chantent dans le style sud-coréen » à subir deux ans de travaux forcés.

Les sanctions ont été révélées après que des documents internes aient été sortis du pays en contrebande par le Daily NK, un site d’information basé à Séoul.

La nouvelle loi intervient après des mois de critiques de Kim contre les influences extérieures qui, selon lui, pourraient nuire à son régime.

Selon des informations, il a prévenu qu’un « changement sérieux » était en cours dans « l’état idéologique et mental » de la jeunesse nord-coréenne.

Kim Jung-un a menacé d’exécuter des fans de K-pop Crédit : AFP ou concédants de licence

Cela vient après que Jong-un aurait donné la côtelette aux mulets – interdisant la coiffure rétro avec les jeans skinny dans un coup à la « décadence occidentale ».

La Corée du Nord reconnaît 15 coupes de cheveux approuvées, a rapporté Yahoo News citant un éditorial du journal nord-coréen The Rondong Sinmun.

« Nous devons nous méfier du moindre signe du mode de vie capitaliste et lutter pour nous en débarrasser », lit-on dans le journal officiel du Comité central du Parti des travailleurs de Corée.

Il a également interdit les t-shirts comportant des slogans et des piercings au nez et aux lèvres.

Le mois dernier, un homme en Corée du Nord a été abattu par le peloton d’exécution devant 500 personnes pour avoir vendu illégalement de la musique et des films.

L’ingénieur, dont le nom de famille était Lee, a été exécuté alors que sa famille était forcée de regarder, debout devant les 500 personnes, 40 jours après son arrestation à Wonsan, dans la province de Gangwon.

Lee a été attrapé par la fille de son « unité populaire » ou du chef du groupe de surveillance de quartier alors qu’il vendait secrètement des CD et des clés USB avec le contenu sud-coréen.

Après que les autorités eurent prononcé le verdict de culpabilité, le bruit de douze coups de feu retentit avant que « le corps sans vie de Lee ne soit roulé dans un sac de paille et chargé dans une boîte, puis emmené quelque part », a déclaré une source du Daily NK.

Le dirigeant avait auparavant interdit les médicaments chinois dans les hôpitaux de Pyongyang après qu’un responsable serait décédé d’une dose de cocarboxylase de fabrication chinoise.

Le médicament est utilisé pour traiter les patients qui souffrent de fatigue.