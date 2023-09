Kim Jong Un promet à Poutine le plein soutien de la Corée du Nord au « combat sacré » de la Russie

SEOUL (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré mercredi au président russe Vladimir Poutine que son pays offrait son « soutien total et inconditionnel » au « combat sacré » de la Russie pour défendre ses intérêts de sécurité, dans une référence apparente à la guerre en Ukraine. , et a déclaré que Pyongyang serait toujours aux côtés de Moscou sur le front « anti-impérialiste ».

Poutine dans son discours d’ouverture a accueilli Kim en Russie et a dit qu’il était heureux de le voir. Poutine a inscrit la coopération économique, les questions humanitaires et la « situation dans la région » parmi les points à l’ordre du jour de leurs entretiens.

Des photos officielles montrent que Kim était accompagné de Pak Thae Song, président du comité nord-coréen des sciences et technologies spatiales, et de l’amiral de la marine Kim Myong Sik, qui sont liés aux efforts nord-coréens visant à acquérir des satellites espions et des sous-marins à missiles balistiques à capacité nucléaire, selon au ministère de l’Unification de la Corée du Sud.

« Aucun État membre de l’ONU ne devrait violer les sanctions du Conseil de sécurité contre la Corée du Nord en s’engageant dans un commerce illégal d’armes, et ne doit certainement pas s’engager dans une coopération militaire avec la Corée du Nord qui compromet la paix et la stabilité de la communauté internationale », a déclaré Lim lors d’un point de presse. .

Les spéculations sur leur coopération militaire se sont multipliées après la visite de Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, en Corée du Nord en juillet. Kim a ensuite visité ses usines d’armement, qui, selon les experts, avaient le double objectif d’encourager la modernisation de l’armement nord-coréen et d’examiner l’artillerie et d’autres fournitures susceptibles d’être exportées vers la Russie.

