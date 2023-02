Kim Jong-un prévient que l’Ouest fait face à une “confrontation nucléaire contre nucléaire” alors que les exercices de guerre américains poussent les tensions vers une “ligne rouge EXTRÊME”

La Corée du NORD a mis en garde contre “l’arme nucléaire pour l’arme nucléaire, une confrontation totale” aujourd’hui dans une escalade effrayante des tensions avec l’Occident.

Le régime de Kim Jong-un a déclaré que les jeux de guerre des États-Unis et de la Corée du Sud l’ont poussé à une “ligne rouge extrême” et ont menacé de riposter avec “une force nucléaire écrasante”.

5 Le régime de Kim Jong-un a menacé une “confrontation nucléaire totale” avec les États-Unis Crédit : AP

5 Cela s’est produit quelques heures après des exercices conjoints impliquant des avions américains et sud-coréens Crédit : Getty

5 La Corée du Nord a lancé des dizaines de roquettes l’année dernière et simulé des frappes nucléaires sur le continent américain Crédit : AP

Les craintes sont déjà fortes après que la Corée du Nord a testé des dizaines de missiles, y compris des roquettes à longue portée conçues pour transporter des ogives nucléaires jusqu’au continent américain.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est rendu à Séoul et a promis de déployer des technologies militaires plus avancées.

Il a déclaré que les avions de chasse et les porte-avions renforceraient la formation conjointe avec la Corée du Sud.

Et hier, des bombardiers nucléaires américains B-1B et des chasseurs furtifs – des F-22 américains et des F-35 coréens – ont organisé une démonstration de force au-dessus de la mer Jaune.

Le ministère des Affaires étrangères de Pyongyang a riposté en avertissant que l’expansion des exercices militaires menaçait de transformer la région en “un immense arsenal de guerre et une zone de guerre plus critique”.

Il a déclaré que le déploiement d’actifs stratégiques s’apparentait à la planification d’une frappe nucléaire sur la Corée du Nord et “déclencherait une confrontation totale”, a rapporté l’agence de presse officielle KCNA.

Il a ajouté que le Nord était prêt à contrer tout défi avec la “force nucléaire la plus écrasante”.

Le communiqué du ministère a déclaré: “La RPDC réagira de la manière la plus dure à toute tentative militaire des États-Unis sur le principe de l’arme nucléaire pour l’arme nucléaire et d’une confrontation tous azimuts pour une confrontation tous azimuts!”.

Il a également averti que Kim pourrait lancer des démonstrations plus provocantes de son arsenal.

Le nombre record de lancements de missiles de l’année dernière comprenait ce que le régime a qualifié d’attaques nucléaires simulées contre la Corée du Sud et les États-Unis.

Un énorme défilé militaire et le lancement prévu d’un satellite espion pourraient encore accroître les tensions, a averti l’expert nord-coréen, le professeur Yang Moo-jin.

Selon le site Internet 38 North, des images satellite commerciales suggèrent que “de vastes préparatifs pour le défilé” sont en cours à Pyongyang avant l’une des plus grandes fêtes nationales.

Il a déclaré que le défilé pourrait avoir lieu le “Jour de l’étoile brillante” le 16 février, jour de l’anniversaire du grand-père de Kim, Kim Jong-il.

Le patron du Pentagone, Austin – maintenant aux Philippines – a déclaré : « Les États-Unis sont très sérieux quant à leur engagement à défendre la Corée du Sud et continueront à travailler aux côtés de leurs alliés et veilleront à ce que nous maintenions des forces crédibles et prêtes.

La Corée du Nord a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une puissance nucléaire “irréversible” après une série d’essais réussis de bombe atomique.

Des rapports publiés en octobre suggéraient que le régime se préparait à de nouveaux tests souterrains, les premiers depuis cinq ans.

Il a également tiré des dizaines de missiles en violation des sanctions internationales.

Les États-Unis ont réduit les exercices militaires pour laisser place à la diplomatie avec Kim Jong-un.

Mais il les a intensifiés après que le Nord a déclaré qu’il n’était “pas intéressé par un contact ou un dialogue”.

La Corée du Sud a déclaré que les menaces d’attaques nucléaires préventives du Nord l’ont obligé à assurer la protection de ses citoyens.

Le porte-parole du ministère de la Défense, Jeon Ha Gyu, a déclaré que les derniers exercices aériens visaient à démontrer la “crédibilité de la dissuasion étendue des États-Unis”.

5 Des bombardiers B-1B et des chasseurs F-22 de l’US Air Force ont volé aux côtés d’avions F-35 sud-coréens au-dessus de la mer Jaune Crédit : Getty