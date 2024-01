Kim Jong Un prépare-t-il vraiment une attaque cette fois-ci ?

SÉOUL, Corée du Sud — La Corée du Nord a tiré le 5 janvier des centaines d’obus d’artillerie dans les eaux proches des îles frontalières avec la Corée du Sud. La semaine dernière, elle a déclaré qu’elle ne considérait plus le Sud comme habité par des « compatriotes », mais comme un « État hostile ». subjuguerait par une guerre nucléaire. Vendredi, elle a annoncé avoir testé un drone nucléaire sous-marin pour aider à repousser les flottes de la marine américaine.

Ce nouveau tambour de menaces, alors que les États-Unis et leurs alliés sont préoccupés par les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, a amené les responsables étrangers et les analystes à se demander si le leader du Nord, Kim Jong Unest allé au-delà de la posture et envisage d’affirmer davantage de force militaire.

Pendant des décennies, un élément central du programme nord-coréen a consisté à organiser des provocations militaires soigneusement mesurées et chronométrées – certaines visant à renforcer la discipline interne, d’autres à exiger l’attention de ses voisins et des États-Unis, ou tout cela à la fois.

Mais pour plusieurs observateurs attentifs de la Corée du Nord, la dernière série de signaux de Kim semble différente. Certains y voient un indice du fait que le Nord a perdu ses illusions quant à sa recherche d’un engagement diplomatique avec l’Occident, tandis que d’autres évoquent la possibilité que le pays envisage une attaque soudaine contre la Corée du Sud.

Deux analystes chevronnés de la Corée du Nord – l’ancien responsable du Département d’État Robert Carlin et le scientifique nucléaire Siegfried Hecker – ont tiré la sonnette d’alarme la semaine dernière dans un article publié sur le site Internet américain 38 North, affirmant que Kim en avait fini avec de simples menaces. “Kim Jong Un a pris la décision stratégique d’entrer en guerre”, ont-ils écrit.

Les analystes s’accordent largement sur le fait que la Corée du Nord a changé de posture ces dernières années, contrainte par une accumulation à la fois de problèmes internes, notamment une économie moribonde et des pénuries alimentaires et pétrolières, et de frustrations dans sa diplomatie extérieure, comme l’échec de Kim à mettre fin aux conflits internationaux. sanctions par la diplomatie directe avec l’ancien président Donald Trump. Et la plupart conviennent que la récente proximité du Nord avec la Russie, notamment en lui fournissant des obus d’artillerie et des missiles destinés à la guerre russe en Ukraine, changera la donne d’une certaine manière.

Mais il existe toujours un profond désaccord sur la direction que pourrait prendre la nouvelle approche de Kim.

Beaucoup disent que l’objectif ultime de Kim n’est pas une guerre avec la Corée du Sud, un allié des États-Unis, mais l’acceptation par Washington de son pays comme puissance nucléaire en incitant à des négociations sur la réduction des armements.

« Les Nord-Coréens ne déclencheront pas une guerre à moins qu’ils ne décident de devenir suicidaires ; ils savent trop bien qu’ils ne peuvent pas gagner la guerre », a déclaré Park Won-gon, expert de la Corée du Nord à l’Université pour femmes Ewha de Séoul. “Mais ils aimeraient que leurs ennemis croient qu’ils le peuvent, car cela pourrait conduire à un engagement et à d’éventuelles concessions, comme l’assouplissement des sanctions.”

Les analystes en Chine, l’allié le plus important de la Corée du Nord, étaient également profondément sceptiques quant à la possibilité que Kim entre en guerre à moins que le Nord ne soit attaqué. Le professeur Shi Yinhong, de l’Université Renmin de Pékin, a affirmé que les dirigeants du Nord, sans être irrationnels, ont finalement agi par instinct de conservation – et que déclencher une guerre irait à l’encontre de cet objectif.

D’autres ont noté que le Nord pourrait s’affirmer militairement, notamment par des frappes conventionnelles plus modestes et des essais d’armes plus audacieux, sans nécessairement déclencher une réponse meurtrière.

“Il existe de nombreux échelons de l’escalade que la Corée du Nord peut gravir avant d’aboutir à une guerre totale”, a déclaré Victor Cha, un expert de la Corée au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington. “Kim n’a pas confiance dans sa capacité à dissuader la réaction américaine s’il devait faire quelque chose d’irréfléchi.”

Si Kim veut gravir ces échelons, l’histoire récente suggère que ce pourrait être le moment.

La Corée du Nord aime déstabiliser ses ennemis dans les moments politiques les plus sensibles, et les États-Unis et la Corée du Sud organisent des élections cette année. Le Nord a lancé une fusée à longue portée fin 2012, entre les élections présidentielles américaine et sud-coréenne. Elle a procédé à un essai nucléaire peu avant l’investiture d’un dirigeant sud-coréen en 2013. En 2016, elle a procédé à un autre essai nucléaire deux mois avant l’élection présidentielle américaine.

La Corée du Nord pourrait également tenter des provocations dans les semaines à venir pour tenter d’aider les libéraux favorables aux négociations intercoréennes à remporter les élections législatives en Corée du Sud en avril, a déclaré l’analyste Ko Jae-hong de l’Institut pour la stratégie de sécurité nationale, basé à Séoul. Par ses provocations, la Corée du Nord espère faire craindre aux électeurs sud-coréens qu’une pression croissante sur le Nord, comme l’administration actuelle du président Yoon Suk Yeol a tenté de le faire, puisse « conduire à une guerre nucléaire », a-t-il déclaré.

La Corée du Nord « continuera à accroître les tensions jusqu’après les élections américaines », a déclaré Thomas Schäfer, ancien diplomate allemand qui a été deux fois ambassadeur en Corée du Nord. Mais « au plus fort des tensions, ils seront finalement disposés à renouer avec une administration républicaine dans l’espoir d’obtenir un allègement des sanctions, une sorte d’acceptation de leur programme nucléaire et – comme objectif principal – une réduction, voire un retrait complet des États-Unis ». troupes de la péninsule coréenne », a déclaré Schäfer pour réfuter l’analyse de Carlin et Hecker.

Depuis que Kim est arrivé au pouvoir en 2011, il s’est engagé à renforcer la capacité nucléaire de la Corée du Nord, en l’utilisant à la fois comme outil de dissuasion et comme outil de négociation pour tenter d’obtenir des concessions de Washington, comme la levée des sanctions de l’ONU, afin de parvenir à une croissance économique.

Il l’a essayé lorsqu’il a rencontré Trump en 2018, puis à nouveau en 2019. Cela a échoué de façon spectaculaire et Kim est rentré chez lui les mains vides et humilié.

Il s’est ensuite engagé à trouver une « nouvelle voie » pour son pays.

Depuis lors, le Nord a rejeté les appels répétés à des négociations de Washington. Il a également rejeté la Corée du Sud comme partenaire de dialogue, indiquant à partir de 2022 qu’il utiliserait des armes nucléaires contre la Corée du Sud dans une guerre et abandonnant son insistance de longue date sur le fait que ces armes maintiendraient la paix dans la péninsule coréenne à titre dissuasif. Il a testé des moyens plus diversifiés et plus difficiles à intercepter pour transporter ses ogives nucléaires.

Il est douteux que le Nord ait encore construit un missile balistique intercontinental fiable susceptible de cibler les États-Unis. Mais deux des principaux ennemis du Nord, la Corée du Sud et le Japon, sont bien plus proches.

Sur le plan diplomatique, Kim a pris soin de signaler qu’il ne considérait plus les États-Unis comme un partenaire de négociation essentiel, mais envisageait plutôt une « néo-guerre froide » dans laquelle les États-Unis reculaient à l’échelle mondiale. Il a amélioré de manière agressive ses liens militaires avec la Russie et, en retour, a très probablement obtenu les promesses russes d’aide alimentaire et d’aide technologique pour ses programmes d’armement, affirment des responsables.

« Je crains que sa confiance ne l’amène à mal juger un petit acte, quelle que soit son intention, dégénérant en guerre au milieu d’une confrontation tendue de type « puissance contre puissance » avec les États-Unis et leurs alliés », a déclaré Koh Yu-hwan. un ancien directeur de l’Institut coréen pour l’unification nationale à Séoul.

Malgré sa propre posture militaire de plus en plus agressive ces dernières années, la Chine pourrait s’avérer un frein à tout aventurisme militaire nord-coréen.

La Chine et la Corée du Nord sont liées par un traité signé en 1961 qui oblige chaque pays à fournir une assistance militaire si l’autre est attaqué. Mais la Chine n’est guère incitée à se lancer dans une guerre en Corée à l’heure actuelle.

« Une guerre dans la péninsule coréenne serait désastreuse pour Pékin. Un demi-siècle entier de paix en Asie de l’Est, une période de croissance sans précédent pour la RPC, s’arrêterait brutalement », a déclaré John Delury, professeur d’études chinoises à l’Université Yonsei de Séoul, faisant référence à la République populaire de Chine. .

Les États-Unis comptent depuis longtemps sur Pékin pour maîtriser la Corée du Nord. En se rapprochant de Moscou, Kim exerce sa propre pression sur le dirigeant chinois Xi Jinping.

“Il est à noter que Kim a effectué son premier voyage post-pandémique en Extrême-Orient russe, sans aller en Chine, et qu’il vient d’envoyer son ministre des Affaires étrangères à Moscou, pas à Pékin”, a déclaré Delury. En augmentant les tensions, Kim « peut voir ce que Xi est prêt à faire pour l’apaiser », a-t-il ajouté.

