Kim Jong Un prépare-t-il la Corée du Nord à la guerre ?

Kim Jong Un est-il sur le point d’entraîner la Corée du Nord dans la guerre ?

Depuis des décennies, l’État solitaire affirme que son objectif est de retrouver pacifiquement ses « compatriotes » en Corée du Sud. Aujourd’hui, Kim a officiellement mis cet objectif de côté, présentant ses voisins comme des ennemis tout en intensifiant ses menaces et ses essais nucléaires – et en s’inquiétant de savoir si, alors que le monde est concentré sur les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, le dictateur pourrait être sur le point de commencer. un autre conflit.

Alors que les menaces et les discours colériques ne sont pas nouveaux en Corée du Nord, qui était dirigée avant lui par le grand-père et le père de Kim, deux analystes américains renommés affirment que les dernières actions de Kim vont au-delà des « fanfaronnades typiques » et suggèrent qu’il pourrait se préparer à une attaque contre la Corée du Sud. , un allié des États-Unis dans le cadre du traité.

“Nous pensons que, comme son grand-père en 1950, Kim Jong Un a pris la décision stratégique d’entrer en guerre”, ont écrit ce mois-ci l’ancien responsable du Département d’État Robert L. Carlin et le scientifique nucléaire Siegfried Hecker dans un communiqué. essai largement parlé sur le site Web américain 38 North.

Cette analyse, ainsi que les actions continues de Kim, ont déclenché un débat intense sur la mesure dans laquelle le monde devrait être inquiet.

‘Un grave échec d’imagination‘

Dans une étape historique, Kim a déclaré la semaine dernière que la Corée du Nord communiste ne chercherait plus à se réconcilier avec le Sud démocratique et que la constitution du Nord serait modifiée pour supprimer l’idée d’un État partagé entre les deux pays, qui sont restés techniquement en guerre depuis. la guerre de Corée s’est terminée par un armistice en 1953.

S’exprimant lors d’une réunion du 15 janvier de son parlement, Kim a déclaré que la Corée du Sud était le «principal ennemi» du Nord et que même si la Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire, ne voulait pas de guerre, «nous n’avons pas l’intention de l’éviter».

Il a également déclaré qu’il supprimerait toutes les agences gouvernementales chargées de promouvoir la coopération et la réunification avec le Sud et démolirait l’Arche de la réunification construite à l’extérieur de Pyongyang en 2001 pour symboliser l’objectif d’une péninsule coréenne unifiée.

La situation dans la péninsule coréenne ne cesse de s’aggraver depuis le début de l’année.

Les médias d’État ont rapporté le 1er janvier la promesse de Kim d’« anéantir » la Corée du Sud s’il était provoqué. Quelques jours plus tard, la Corée du Nord a tiré des obus d’artillerie près de la frontière maritime contestée au large de la côte ouest de la Corée du Sud, ce qui a conduit le Sud à organiser ses propres exercices de tir réel.

La semaine dernière, la Corée du Nord a annoncé avoir testé en vol un missile à combustible solide à portée intermédiaire équipé d’une ogive hypersonique, lors de son premier test balistique de l’année. Elle a également procédé à un autre test de ses drones d’attaque sous-marins à capacité nucléaire, en signe de protestation contre les exercices militaires conjoints des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. De tels tests constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les tensions s’étaient déjà intensifiées tout au long de l’année 2023, lorsque La Corée du Nord a lancé son premier satellite espion et son premier missile balistique intercontinental à combustible solide.

En réponse au lancement d’un satellite espion le 21 novembre, la Corée du Sud a suspendu une partie d’un accord militaire de 2018 visant à apaiser les tensions entre les deux pays, reprenant la surveillance aérienne près de la frontière. La Corée du Nord a ensuite complètement suspendu l’accord, rétablissant les postes de garde-frontières et d’autres mesures militaires.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assiste au lancement d’une fusée transportant un satellite de reconnaissance en novembre. KCNA via KNS/AFP – Getty Images

La Corée du Nord a également maintenu des liens étroits avec la Chine et renforcé ses relations avec la Russie, où Kim a eu un sommet avec le président Vladimir Poutine l’année dernière lors de son premier voyage à l’étranger depuis avant la pandémie de Covid-19. La semaine dernière, lors d’une visite à Moscou du ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, la Russie a déclaré que la Corée du Nord était un « partenaire très important » et que les deux pays développaient des relations dans tous les domaines, y compris les domaines « sensibles ».

Les États-Unis et leurs alliés ont accusé la Corée du Nord de fournir à la Russie des missiles et de l’artillerie pour sa guerre en Ukraine, ce que les deux pays nient.

Carlin et Hecker soutiennent que la Corée du Nord a renoncé à la diplomatie avec les États-Unis en 2019, lorsque Kim et le président de l’époque, Donald Trump, ont tenu un sommet raté au Vietnam. Depuis lors, les négociations sur les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord sont au point mort et la Corée du Nord a procédé à une série record d’essais d’armes, développant des missiles plus avancés et plus difficiles à détecter, qui pourraient atteindre le territoire américain de Guam ainsi que La Corée du Sud et le Japon, qui accueillent tous deux des milliers de soldats américains.

Washington se dit prêt à négocier avec la Corée du Nord n’importe où, à tout moment et sans conditions préalables. Mais il prévient également que toute attaque nord-coréenne contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait une réponse « écrasante » et signifierait la fin du régime de Kim.

Selon Carlin et Hecker, supposer que cette menace empêchera Kim d’agir constitue une « mauvaise lecture fondamentale de la vision de Kim de l’histoire et un grave manque d’imagination » qui pourrait conduire à un « désastre ».

Obstacles à la guerre

Les experts nord-coréens s’accordent généralement sur le fait que la situation dans la péninsule coréenne est de plus en plus dangereuse et que Pyongyang a changé son approche ces dernières années, s’appuyant davantage sur le soutien de la Chine et de la Russie alors qu’ils défient les États-Unis sur la scène internationale.

Kim avec le président russe Vladimir Poutine lors de leur rencontre dans un port spatial russe en septembre. Vladimir Smirnov / Dossier AP

“Il y a une plus grande volonté d’entrer en confrontation avec la Corée du Sud parce qu’on a le sentiment qu’elle est protégée”, a déclaré Scott Snyder, chercheur principal en études coréennes et directeur du programme sur la politique américano-coréenne au Council on Foreign Relations.

Dans le même temps, le président conservateur sud-coréen Yoon Suk Yeol, élu en 2022, a adopté une ligne plus dure à l’égard de la Corée du Nord que son prédécesseur.

“Les deux dirigeants mettent fin au dialogue et sont plus prêts à montrer leur puissance militaire”, a déclaré Yang Moo-jin, président de l’Université d’études nord-coréennes de Séoul.

Mais la plupart des experts ne sont pas d’accord avec Carlin et Hecker que la Corée du Nord est sur le point de déclencher une guerre, affirmant que ses provocations visent toujours principalement à amener d’autres pays à négocier et que Kim pourrait les faire coïncider avec les élections américaines et sud-coréennes de cette année.

Ils disent que Kim pourrait également essayer de consolider son régime face à l’instabilité dans son pays, où l’économie est en difficulté et où des rapports font état de famine alors qu’il dépense librement pour des programmes d’armement.

Kim “continuera à lancer des bombes verbales pour maintenir un niveau élevé de tension”, a déclaré l’ancien ministre sud-coréen de la Défense Shin Beom-chul. “Mais je crois que Kim Jong Un ne peut pas mettre ses paroles en action parce que son leadership sera gravement blessé une fois qu’il lancera une provocation militaire sérieuse et sera réprimé par l’alliance Corée du Sud-États-Unis.”

Le Commandement des Nations Unies et des soldats sud-coréens patrouillant dans la zone démilitarisée du village de trêve de Panmunjom en 2022. Anthony Wallace / AFP via le fichier Getty Images

Il existe toujours un risque de conflit accidentel ou d’attaque plus limitée, disent les experts, soulignant des épisodes tels que les bombardements nord-coréens de ce mois-ci.

“Les choses peuvent rapidement devenir incontrôlables”, a déclaré Lami Kim, professeur au Centre Asie-Pacifique Daniel K. Inouye pour les études de sécurité à Honolulu. « Les bombardements ou les provocations à petite échelle peuvent être très dangereux. »

Mais lorsqu’il s’agit d’une guerre préméditée, un certain nombre de facteurs font obstacle à la Corée du Nord. Ses armes conventionnelles ne sont pas à la hauteur de celles de la Corée du Sud, et le Nord ne dispose pas des réserves alimentaires et pétrolières dont il aurait besoin pour mener un tel conflit.

Plus important encore, la Corée du Nord manque du soutien de la Chine et de la Russie, qui préfèrent maintenir le statu quo, a déclaré Yang.

Les États-Unis devraient profiter de l’influence de la Chine sur la Corée du Nord, a-t-il déclaré, « parce que la dissuasion étendue entre les États-Unis et la Corée du Sud ne peut à elle seule contrôler et arrêter les agressions de la Corée du Nord ».

En Corée du Sud, la rhétorique de Kim n’a pas impressionné les citoyens comme Margie Kim, qui a déclaré qu’il serait « suicidaire » de sa part d’attaquer le Sud.

“Kim Jong Un ne peut pas être sérieux en bluffant au sujet d’une guerre contre la Corée du Sud”, a déclaré Kim, un habitant de Séoul. “Je l’ai entendu à maintes reprises et je ne peux donc pas prendre ses menaces au sérieux.”