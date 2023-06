Les services de renseignement sud-coréens estiment que le dirigeant nord-coréen pourrait souffrir d’insomnie en raison de l’abus d’alcool et de tabac.

Le législateur sud-coréen Yoo Sang-bum, qui occupe le poste de secrétaire exécutif de la commission parlementaire du renseignement, a déclaré mercredi aux journalistes que les services de renseignement du pays pensaient que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un « pourrait souffrir de graves troubles du sommeil et se livrer à une consommation excessive d’alcool et de tabac ». « , selon un rapport du Korea Herald.

Le législateur a déclaré que le Service national de renseignement avait découvert que les autorités nord-coréennes « accumulaient » des médicaments contre l’insomnie tels que le Zolpidem et « des quantités importantes » d’alcool et de cigarettes.

En plus des problèmes de sommeil et de la toxicomanie apparente, le service d’espionnage a également noté que le dirigeant nord-coréen semble souffrir de marques sur ses poignets ou ses bras, que le service évalue peut-être en grattant des cicatrices pouvant être le résultat d’une affection cutanée. liés au stress ou à une réaction allergique.

Le service de renseignement a également noté qu’une analyse assistée par l’intelligence artificielle du poids du leader place Kim à 140 kilogrammes, soit environ 308 livres.

Les évaluations de la santé de Kim suscitent depuis longtemps un examen minutieux et une préoccupation ou un intérêt international, tout changement potentiel de leadership dans le pays isolé ayant des implications pour la sécurité sud-coréenne et mondiale.

Des nouvelles de problèmes de santé possibles pour le dictateur nord-coréen sont apparues auparavant, y compris des spéculations selon lesquelles sa santé souffrait après avoir sauté une série d’événements importants plus tôt cette année.

Outre la santé de Kim, l’agence d’espionnage sud-coréenne a estimé que les conditions de vie des Nord-Coréens ont continué de se dégrader cette année. Les incidences de crimes violents ont fortement augmenté, tandis que les décès dus à la faim ont augmenté trois fois plus qu’à la même période l’année dernière.

Les suicides ont également augmenté dans le pays, en hausse de 40% par rapport à la même période l’an dernier, et en mai, des cas de « fièvre » se sont propagés dans la capitale du pays, Pyongyang, et ont entraîné des restrictions de déplacement vers et depuis la ville.