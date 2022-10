Kim Jong Un parle de la menace nucléaire nord-coréenne après les derniers essais de missiles

Séoul, Corée du Sud

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a averti jeudi ses adversaires que ses forces nucléaires étaient pleinement préparées pour une “guerre réelle”, un jour après le dernier lancement du pays isolé lors d’une récente vague d’essais de missiles.

“Nos forces de combat nucléaires … ont prouvé une fois de plus leur pleine préparation à une guerre réelle pour mettre les ennemis sous leur contrôle”, a déclaré Kim dans un rapport de l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

La déclaration enflammée de Kim – sa première sur le programme de missiles de la Corée du Nord depuis plusieurs mois – est intervenue après qu’il aurait supervisé mercredi le test de missiles de croisière à longue portée au-dessus des eaux à l’ouest de la péninsule coréenne, selon KCNA.

Mercredi a marqué le 26e test de missiles de croisière ou balistiques par le régime de Kim cette année, selon un décompte de CNN, bien que les analystes aient souligné que les rapports de KCNA devraient être traités avec prudence car les médias d’État nord-coréens avaient auparavant exagéré le succès de ces lancements. .

Lundi, les médias d’État nord-coréens ont rompu six mois de silence sur la série d’essais de missiles de cette année, affirmant qu’ils faisaient partie d’une série de procédures simulées destinées à démontrer la volonté de Pyongyang de tirer des ogives nucléaires tactiques sur des cibles potentielles en Corée du Sud.

Dans le rapport de lundi, KCNA a déclaré que les récents tests de missiles de la Corée du Nord ont montré que les forces du pays étaient “tout à fait prêtes à frapper et à anéantir les objets fixés aux endroits prévus dans le temps imparti”.

Kim Jun-rak, porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen, a confirmé que la Corée du Nord avait lancé deux missiles de croisière depuis la région de Kaechon, dans la province de Phyongan du Sud, à partir de 2 heures du matin, heure locale, mercredi au-dessus de la mer de l’Ouest, également connue sous le nom de mer Jaune.

“L’armée sud-coréenne était au courant de la situation en temps réel et a maintenu une posture de préparation en coopérant étroitement avec les États-Unis tout en renforçant la surveillance et la vigilance”, a déclaré Kim lors d’un point de presse jeudi.

Le commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire sur les rapports du test de mercredi.

Le rapport de la KCNA affirme que les missiles de croisière testés mercredi ont volé en ovale et en forme de 8 pendant près de trois heures au-dessus de la mer avant d’atteindre leur cible.

Les analystes ont souligné la prudence concernant les rapports de KCNA.

“Il convient de rappeler que les détails de ces rapports ne sont pas fiables”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur agrégé d’études internationales à l’Ewha Womans University de Séoul. “Le régime de Kim est parfois étonnamment transparent sur les objectifs de développement des armes, mais il a également tendance à exagérer la force et les capacités.”

Mais Easley et d’autres ont souligné que les rapports nord-coréens ne devaient pas être rejetés comme de pures fanfaronnades par la Corée du Sud et l’Occident.

Kim Dong-yub, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul, a déclaré que les essais de missiles nord-coréens montrent un programme en progression même si les forces actuelles sont exagérées.

“Le fait que Kim Jong Un ait supervisé ce lancement de missile suggère que le missile de croisière est au stade final de développement”, a-t-il déclaré.

Les missiles de croisière présentent des différences substantielles avec les missiles balistiques, qui ont constitué la grande majorité des tests nord-coréens cette année.

Un missile balistique est lancé à l’aide d’une fusée ou de fusées, puis se déplace hors de l’atmosphère terrestre, glisse dans l’espace avant de rentrer, puis redescend alimenté uniquement par la gravité jusqu’à sa cible.

Un missile de croisière est propulsé par un moteur à réaction, reste dans l’atmosphère terrestre pendant son vol et est manoeuvrable avec des gouvernes similaires à celles d’un avion.

Les missiles de croisière ont des charges utiles plus petites que les missiles balistiques, il faudrait donc une ogive nucléaire plus petite qu’un missile conçu pour frapper le continent américain, comme un missile balistique intercontinental.

Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisent à la Corée du Nord de tester des missiles balistiques, mais aucune restriction de ce type ne s’applique aux tests de missiles de croisière.

La capacité de la Corée du Nord à déployer une ogive nucléaire sur n’importe quel type de missile n’a pas été prouvée.

Shin Beom-chul, vice-ministre sud-coréen de la Défense, a déclaré jeudi matin à la station de radio locale SBS que la vague d’essais de missiles et d’annonces menaçantes de Pyongyang montre que la Corée du Nord pourrait s’apprêter à tester un engin nucléaire pour la septième fois. Son dernier test remonte à 2017.

« La Corée du Nord teste divers missiles. Et maintenant, ils ont testé des missiles de croisière, et je pense qu’ils vont tester la partie de l’arme nucléaire tactique qui peut être chargée sur chaque ogive », a déclaré Shin.

“La Corée du Nord n’a pas effectué d’essai nucléaire tactique, elle doit donc réduire la taille des ogives nucléaires et les vérifier”, a-t-il déclaré.

Même si elle ne teste pas d’arme nucléaire, la nouvelle campagne de propagande de la Corée du Nord pose un problème, a déclaré Easley, professeur à l’Université Ewha.

“Les menaces militaires de Pyongyang sont un problème chronique et qui s’aggrave pour la paix et la stabilité en Asie”, a déclaré Easley.

“Les décideurs politiques à Séoul, Tokyo et Washington ne devraient pas permettre à la politique intérieure et à d’autres défis tels que la guerre de la Russie en Ukraine de les empêcher d’accroître la coordination internationale sur la dissuasion militaire et les sanctions économiques” sur Pyongyang, a-t-il déclaré.