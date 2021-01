SEOUL, Corée du Sud – Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a admis mardi que ses efforts pour reconstruire l’économie moribonde du pays avaient échoué, alors qu’il ouvrait le plus grand événement politique de son pays au milieu de l’aggravation des difficultés économiques causées par sanctions et la pandémie de coronavirus.

Lorsque la Corée du Nord a tenu son dernier congrès du parti en 2016, c’était le premier rassemblement de ce type en 36 ans et c’était le principal événement de sortie de M. Kim en tant que leader. Là, il a adopté ses ambitieux objectifs quinquennaux, promettant de construire d’ici 2020 un «grand pays socialiste» qui aurait à la fois un arsenal nucléaire et une économie en croissance.

Mais les choses ne se sont pas passées comme M. Kim l’avait espéré.

Depuis qu’il a pris le contrôle de son pays après la mort en 2011 de son père et prédécesseur, Kim Jong-il, M. Kim a accéléré les programmes d’armes nucléaires et de missiles de son pays. La Corée du Nord a mené les quatre derniers de ses six essais nucléaires souterrains sous la direction de M. Kim. Il a testé en vol trois balistiques intercontinentales en 2017.

Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies a réagi en imposant des sanctions économiques dévastatrices, qui interdisaient le charbon, le minerai de fer, les textiles et d’autres exportations majeures de la Corée du Nord. Alors que la mainmise se resserrait, l’économie du Nord s’est contractée de 3,5% en 2017, selon les estimations de la banque centrale sud-coréenne. Il s’est contracté de 4,1% l’année suivante, ses exportations vers la Chine, le seul partenaire commercial majeur de la Corée du Nord, ont chuté de 86%.

M. Kim a commencé la diplomatie avec le président Trump en 2018, désespéré de voir les sanctions levées en échange d’un démantèlement partiel de ses installations nucléaires. Mais ses trois rencontres avec M. Trump n’ont pas permis de percer.

Dans son message du Nouvel An il y a 12 mois, M. Kim avait l’air provocant, affirmant que son pays passerait par les sanctions et bâtirait une économie «autonome», même si cela signifiait que son peuple qui souffrait depuis longtemps devrait «resserrer notre ceintures »à nouveau. Il a promis de renforcer davantage le programme d’armes nucléaires, menaçant de mettre fin à son moratoire sur les essais nucléaires et de missiles à longue portée. Il a déclaré que la Corée du Nord dévoilerait bientôt une «nouvelle arme stratégique» et «passerait à une action réelle choquante».