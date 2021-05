Kim Jong-un ordonne à un homme d’être abattu devant sa famille pour avoir vendu des films étrangers dans un régime cruel «  antisocialiste  »

Un HOMME en Corée du Nord a été abattu par le peloton d’exécution devant 500 personnes pour avoir vendu illégalement de la musique et des films.

L’ingénieur, dont le nom de famille était Lee, a été exécuté alors que sa famille était forcée de regarder, debout devant les 500 personnes, 40 jours après son arrestation à Wonsan, dans la province de Gangwon.

La Corée du Nord est devenue une dictature hautement secrète isolée de la majeure partie du monde Crédit: Reuters

Lee a été attrapé par la fille de son «unité populaire» ou chef de groupe de surveillance de quartier alors qu’il vendait secrètement des CD et des clés USB avec du contenu sud-coréen.

Après que les autorités aient prononcé le verdict de culpabilité, le son de douze coups de feu a retenti avant que «le corps sans vie de Lee ne soit roulé dans un sac de paille et chargé dans une boîte, puis emmené quelque part». une source du Daily NK a déclaré

«Il s’agissait de la première exécution dans la province de Gangwon pour des actes antisocialistes en vertu de la loi anti-réactionnaire sur la pensée», auraient jugé les cruelles autorités nord-coréennes à l’encontre de Lee.

Les autorités ont appelé Lee, qui travaillait à la Wonsan Farming Management Commission, un «élément antisocialiste» pour échanger le contenu sud-coréen.

La source a expliqué: «Dans le passé, [people like Lee] ont été envoyés dans des camps de travail ou de rééducation. Ce serait une grave erreur de croire que vous recevrez une punition légère.

«Un tel comportement réactionnaire aide les gens qui tentent de détruire notre socialisme.

« Les réactionnaires ne devraient pas être autorisés à vivre sans peur dans notre société. »

Ils ont poursuivi: «La femme, le fils et la fille de Lee se sont effondrés à l’endroit où ils se tenaient au premier rang de la zone d’exécution.

«Tandis que tout le monde regardait, les fonctionnaires du ministère de la Sécurité d’État les ont ramassés et les ont chargés dans un camion de marchandises aux fenêtres grillagées pour les transporter vers un camp de prisonniers politiques.

Lee a été condamné à mort pour avoir échangé du contenu avec du contenu sud-coréen Crédits: Getty

«Les voisins de la famille ont éclaté en sanglots quand ils ont vu les quatre gardes de sécurité ramasser l’épouse de Lee et la jeter. [into the van] comme un bagage, mais ils ont dû fermer la bouche et pleurer en silence de peur d’être pris dans l’acte criminel d’avoir de la compassion pour un réactionnaire. «

Lee aurait avoué avoir vendu le matériel et les autorités recherchent maintenant qui les lui a achetées avec les CD et les clés USB qui auraient été vendus entre cinq et 12 dollars.

Selon NK quotidien, il y a maintenant une vingtaine d’autres personnes accusées de vendre également de la musique et des films sud-coréens et elles sont en train d’être poursuivies.

L’exécution pour comportement antisocialiste a été introduite l’année dernière par une «loi sur la pensée anti-réactionnaire».

La loi serait l’appel du chef suprême Kim Jong-un à consolider les médias contrôlés par l’État et à interdire toute influence extérieure.

La source a ajouté: « De nos jours, si vous êtes surpris en train de regarder une vidéo sud-coréenne, vous êtes condamné à la prison à vie ou à la mort, donc personne ne sait qui sera exécuté ensuite », a déclaré la source.

«Vous pouvez recevoir une peine de sept ans simplement pour ne pas avoir dénoncé quelqu’un. La population entière tremble de peur. »

Le Daily NK déclare que la définition de la loi n’est pas claire, mais déclare que ceux qui détiennent des « documents publiés à l’étranger », des enregistrements, des vidéos ou des livres recevront un procès public et que toutes les autres personnes impliquées seront passibles de « sanctions légales ».

Kim Jong-un avait également exécuté un éminent ministre universitaire après s’être « plaint » de son travail Crédit: Crédit: Pen News

Les nouvelles malaisiennes rapportent que la loi impose des amendes élevées et des peines de prison à toute personne surprise en train de profiter de divertissements sud-coréens ou même de copier la façon dont les Sud-Coréens parlent.

La Corée du Nord est devenue une dictature hautement secrète isolée de la majeure partie du monde.

Son programme nucléaire continue de constituer une menace pour la paix internationale – et maintenant, le pays aurait tiré des missiles à courte portée lors du premier défi lancé par Kim Jong-un au président Joe Biden.

La Corée du Nord a été fondée en 1948 lorsque les États-Unis et l’Union soviétique ont divisé le contrôle de la péninsule après la Seconde Guerre mondiale, selon History.com.

La Corée du Nord envahit ensuite la Corée du Sud en 1950 – avec le soutien de l’Union soviétique et de la Chine – préparant le terrain pour la guerre de Corée.

Depuis, les 25 millions d’habitants de la Corée du Nord ont subi une série de dictateurs brutaux après la fondation du pays par Kim Il-sung.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport étonnant affirmait que Kim Jong-un avait également exécuté un important ministre de l’Université après s’être «plaint» de son travail et «ne pas avoir organisé assez d’appels Zoom», ont rapporté les médias locaux.

Les détails choquants sont apparus que le dictateur nord-coréen, heureux de la gâchette, a condamné le président de haut rang à la peine de mort après avoir échoué à «mettre en œuvre la loi sur l’éducation à distance».

Les ministres ont également été accusés d’être trop lents à mettre en œuvre «la politique d’apprentissage à distance» qui, selon les inspecteurs, progressait mal et que les choses ne se faisaient pas correctement.

Ils concluent qu’à la suite de l’exécution du ministre anonyme, la nouvelle commission a été «réorganisée» sous la direction de Ri Guk Chol, président de l’Université Kim Il Sung.