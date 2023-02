Kim Jong-un ordonne à l’armée nord-coréenne d’améliorer sa préparation à la guerre

SÉOUL, Corée du Sud – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné à son armée d’étendre ses exercices de combat et de renforcer sa préparation à la guerre alors qu’il cherche à intensifier une série déjà provocante de manifestations d’armes face à l’aggravation des tensions avec ses voisins et Washington.

Kim a présidé lundi une réunion de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir et a encouragé les forces armées à accomplir des “exploits toujours victorieux” et à faire preuve d’une “force militaire inégalée” pour ouvrir une nouvelle phase de développement, selon le journal officiel du pays. L’agence a fait savoir mardi.

Les membres de la commission ont discuté d’une série de tâches visant à induire un “grand changement” dans l’armée, notamment “l’expansion et l’intensification constantes de l’opération et des exercices de combat” et “le perfectionnement plus strict de la préparation à la guerre”, a indiqué l’agence.

La réunion s’est déroulée au milieu de signes indiquant que la Corée du Nord prépare un défilé militaire massif dans la capitale Pyongyang, pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire coréenne qui tombe mercredi. Kim pourrait profiter de l’événement pour présenter le dernier matériel de son programme croissant d’armes nucléaires et de missiles qui inquiète les États-Unis et leurs alliés en Asie.

Les commentaires de la réunion sont le dernier avertissement de Pyongyang qu’il se prépare à intensifier ses manifestations militaires après une année record dans les essais de missiles. Les avertissements sont en partie une réponse à l’expansion des exercices militaires des États-Unis avec la Corée du Sud, qui, selon les alliés, visent à contrer l’évolution de la menace du Nord.

La semaine dernière, la Corée du Nord a menacé de contrer les mouvements militaires américains avec la “force nucléaire la plus écrasante” en condamnant les projets américains d’étendre son exercice conjoint avec la Corée du Sud et de déployer des moyens militaires plus avancés comme des bombardiers et des porte-avions dans la région.

La Corée du Nord a tiré plus de 70 missiles balistiques en 2022, y compris des armes à capacité nucléaire potentielles conçues pour frapper des cibles en Corée du Sud ou atteindre le continent américain. Il a également effectué une série de lancements qu’il a décrits comme des attaques nucléaires simulées contre des cibles sud-coréennes et américaines en réponse aux exercices militaires américains élargis avec la Corée du Sud, qui avaient été réduits sous l’administration Trump.

Lors d’une grande conférence politique en décembre, Kim a appelé à une “augmentation exponentielle” des ogives nucléaires du pays, à la production de masse d’armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille ciblant la Corée du Sud et au développement de missiles balistiques intercontinentaux plus puissants qui pourraient atteindre la patrie américaine.

Les experts disent que les tests d’armes et les menaces de Kim visent à forcer Washington à accepter l’idée de la Corée du Nord comme puissance nucléaire, ce que Pyongyang considère comme un moyen de négocier des concessions économiques et politiques en position de force.

La diplomatie entre Washington et Pyongyang est au point mort depuis 2019, les deux parties restant en désaccord sur les sanctions économiques dirigées par les États-Unis contre le Nord et le programme nucléaire du Nord.