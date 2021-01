Jung Yeon-Je / AFP via Getty

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un vient de lancer une volée de menaces contre les États-Unis, saluant le nouveau président Joe Biden avec ce qui sera probablement son plus grand dilemme de politique étrangère dès son investiture le 20 janvier.

Ce n’est pas simplement que Kim s’est engagé dans des épanouissements rhétoriques familiers, qualifiant les États-Unis de «principal ennemi du Nord». Il a également précisé que ses trois réunions avec le président sortant Donald Trump avaient totalement échoué à mettre fin à son programme nucléaire – le club qu’il tient sur les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Kim a évité toute mention de Biden, qui l’a qualifié de «voyou» et de «dictateur» dans son débat de campagne 2020 avec Trump. Il n’a pas non plus mentionné Trump, qui a déclaré que Kim et lui étaient «tombés amoureux» lors de leur premier sommet à Singapour en juin 2018 lorsqu’ils ont signé une brève déclaration proclamant leur désir d’une péninsule coréenne «sans nucléaire».

Toutes ces rencontres ont été oubliées dans son rapport au congrès en cours du Parti des travailleurs au pouvoir dans lequel il s’est engagé à produire des «armes nucléaires» qui seraient «plus petites, plus légères et tactiques» en vue de «la production d’une super-grosse ogive nucléaire. . »

La petite soeur de Kim Jong Un est de retour en tant que meilleur chien d’attaque de la Corée du Nord

Kim, qui est président du parti, n’a pas déclaré l’évidence – que l’interruption des essais d’ogives nucléaires et de missiles pour les transporter vers des cibles éloignées, y compris les États-Unis, est terminée. La Corée du Nord a testé une arme nucléaire pour la dernière fois en septembre 2017, une profonde explosion souterraine d’hydrogène qui a fait exploser la meilleure partie d’une petite montagne et aurait tué 200 personnes. Deux mois plus tard, il a ordonné le test d’un missile à longue portée – la dernière démonstration de ce genre avant que les deux Corées et les États-Unis n’entament un long processus de sommation culminé par l’échec du sommet Trump-Kim à Hanoi en février 2019.

Kim a renoncé à toute idée de tirer une arme nucléaire autre que pour la défense, mais a déclaré que le Nord avait «commencé à construire la force nucléaire sans interruption». L’enjeu, a-t-il dit, en embellissant la rhétorique, était «le bien-être du peuple, le destin de la révolution, l’existence et le développement indépendant de l’État».

Tout cela suggérait qu’il contestait Biden, laissant la voie ouverte à d’autres négociations dans lesquelles une chose était certaine: son programme nucléaire est là pour rester, et, si quelqu’un est assez dense pour penser le contraire, il pourrait simplement organiser un autre essai nucléaire. et commandez plus de lancements de missiles pour le prouver.

Les analystes ne doutaient pas que Kim pensait ce qu’il avait dit malgré les espoirs suscités par un discours de la veille au congrès du parti dans lequel il parlait de «relations extérieures élargies» – un indice peut-être de son désir de renouer le dialogue avec la Corée du Sud et peut-être les États-Unis sur ses propres termes.

Oubliez tout vœu pieux au sujet de Kim assouplissant ses politiques, offrant des conditions réalistes pour des discussions ou faisant des compromis en tant que l’équipe de Biden, dirigée par le choix de Biden pour le secrétaire d’État, Antony Blinken, et Jake Sullivan, désigné comme conseiller à la sécurité nationale, examine les options politiques.

Trump continuera-t-il sa bromance avec Kim Jong Un?

Biden, a déclaré Victor Cha, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale pendant la présidence de George W. Bush, peut être «dans la même position que lorsqu’il était vice-président, faisant face à des tests incessants après des tests de la Corée du Nord, écrasant toute opportunité de diplomatie. . » À tout le moins, les remarques de Kim constituaient «un engagement clair et sans ambiguïté pour les neuf mètres sur les armes nucléaires», a déclaré Cha, maintenant professeur à Georgetown.

Attention, a averti Cha de façon inquiétante, « davantage de tests à mesure qu’ils développent ces capacités. »

D’anciens diplomates de haut niveau de l’ambassade américaine à Séoul ont accepté. «Pour tous ceux qui attendaient la réponse de Kim Jong Un aux résultats de l’élection présidentielle américaine, nous l’avons maintenant», a déclaré Evans Revere. «À la surprise de personne qui n’a suivi le développement en cours de la Corée du Nord en matière d’armes nucléaires et de systèmes de lancement de missiles balistiques au cours des quatre dernières années, Kim a carrément informé la nouvelle administration Biden de sa détermination à continuer sur cette voie.

Kim, a-t-il dit, «a indiqué plus clairement que jamais» que la Corée du Nord «restera une puissance nucléaire, et que Pyongyang prévoit de développer un arsenal nucléaire encore plus crédible et diversifié».

David Straub considérait la déclaration de Kim comme une «réaffirmation de ce que le régime fait depuis des décennies», à commencer par la décision du fondateur du régime Kim Il Sung, le grand-père de Kim, de lancer un programme nucléaire, qui a pris toute sa vigueur sous le père de Kim, Kim Jong Il , qui a ordonné les deux premiers essais nucléaires du Nord en 2006 et 2009. Kim Jong Un, prenant le relais après la mort de son père en 2011, a relancé le programme, ordonnant un essai en 2013, deux en 2016 et à nouveau en 2017.

Straub voit l’oratoire de Kim comme un signe de faiblesse. «Avec ses menaces, Kim siffle devant le cimetière», a déclaré Straub. «Kim n’a pas besoin d’armes nucléaires pour« dissuader »les États-Unis. Les États-Unis n’ont jamais tenté d’attaquer depuis près de sept décennies. Kim veut que les armes nucléaires renforcent sa position politique chez lui et intimident le Sud. Cela ne fonctionnera pas.

Biden, a-t-il dit, devrait «maintenir et augmenter les sanctions» contre la Corée du Nord et «ne pas être intimidé par les menaces de Kim» sachant que «Kim n’est pas suicidaire et n’attaquera pas les États-Unis»

Bruce Bechtol, un ancien analyste du renseignement nord-coréen au Pentagone et auteur de nombreuses études sur le leadership nord-coréen, a convenu que «l’application des sanctions» était nécessaire. «Un essai de missile à longue portée ou un essai nucléaire souterrain pourrait être à l’horizon dans les semaines à venir», a-t-il déclaré, «alors que Biden et son peuple prendront le relais.»

Mais de telles provocations ne sont pas les seules options. «Je serais également à l’affût de violentes provocations contre le Sud», a déclaré Bechtol, peut-être le long de la zone démilitarisée entre les deux Corées ou de la ligne de limite nord de la mer Jaune, en dessous de laquelle la Corée du Sud interdit les navires de pêche nord-coréens. La mer Jaune a été le théâtre de nombreux incidents ces dernières années, notamment le naufrage d’une corvette sud-coréenne, le Cheonan, tuant 46 marins sud-coréens, et le bombardement de l’île de Yeonpyeong, dans lequel quatre personnes sont mortes, en 2010.

L’attaque rhétorique de Kim contre les États-Unis place le président sud-coréen Moon Jae-in dans la position inconfortable de faire pression pour la réouverture du dialogue avec Kim, qu’il a rencontré quatre fois en 2018 et 2019, tout en essayant de rester en bons termes avec les Américains. Plutôt que de commenter directement le discours dur de Kim, un porte-parole du ministère de l’Unification du Sud a appelé à la mise en œuvre des accords conclus entre le Nord et le Sud, renouvelant les efforts «pour la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne».

L’un des premiers actes de Biden en tant que président élu a été de contrarier Kim Jong Un

La Corée du Nord a vivement critiqué Moon, un dirigeant de gauche du centre qui a maintenu l’alliance américaine tout en adoptant une approche souple. Le mécontentement de Kim face à la position ambivalente de Moon était le plus évident lorsque des soldats nord-coréens en juin ont fait sauter un bureau de liaison que Moon avait établi juste en Corée du Nord pour permettre aux responsables de se rencontrer et de régler les problèmes.

Toute amélioration de la politique, a déclaré Kim au congrès du parti, dépendrait du «retrait des États-Unis de leur politique hostile». Sa politique, a-t-il dit, se concentrerait «sur la maîtrise et la soumission des États-Unis, l’obstacle fondamental au développement de notre révolution et notre principal ennemi».

« Kim semble déterminé à utiliser le développement militaire continu et incontrôlé comme levier pour faire passer la conversation avec les États-Unis de la dénucléarisation au contrôle des armements », a déclaré Scott Snyder, expert coréen au Council on Foreign Relations. Cela «ne fait qu’aiguiser le dilemme pour Biden entre la nécessité de maintenir une communication de crise avec la Corée du Nord et l’espace apparemment limité pour les progrès négociés vers la dénucléarisation».

Kim « définit la fin de la politique hostile américaine comme la fin de l’alliance, le retrait des troupes de Corée du Sud et la fin de la dissuasion étendue et du parapluie nucléaire », a déclaré David Maxwell, un ancien colonel des forces spéciales, maintenant senior fellow à la Fondation pour la défense des démocraties.

Pourtant, Kim « semble être disposé à négocier », a déclaré Maxwell, « dans une perspective de contrôle des armements avec les États-Unis et la Corée du Nord en tant qu ‘ » égaux « . » Et bien sûr, Kim veut que la Corée du Nord « soit traitée comme une puissance nucléaire » avec » aucune intention de renoncer à ses armes nucléaires.

Bien sûr, Kim «prétend qu’il sera une puissance nucléaire responsable et s’abstiendra de l’utiliser s’il n’est pas visé», a déclaré Maxwell. L’implication est claire: pour Biden & co., C’est le retour à la case départ dans le prochain épisode du drame sans fin sur ce qu’il faut faire à propos de la Corée du Nord.

