Kim Jong Un n’est toujours pas prêt à effectuer un essai nucléaire, selon des experts

Dans son discours pour le 69e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée mercredi, Kim Jong Un a averti Séoul et Washington que la force de dissuasion nucléaire de son pays était prête à se mobiliser pour mener à bien sa mission non précisée.

“Nos forces armées sont entièrement préparées à tout conflit militaire avec les États-Unis”, a déclaré Kim, cité par le média contrôlé par l’État du Nord, KCNA.

Kim a également accusé les États-Unis de “diaboliser” la Corée du Nord pour justifier ses politiques hostiles tout en critiquant les prochains exercices militaires conjoints américano-sud-coréens comme un exemple de son double standard, car il lui est interdit de tester et de développer des programmes de missiles nucléaires et balistiques.

Un jour avant le discours de Kim, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré qu’il n’était pas en mesure de confirmer le moment de l’essai nucléaire du Nord, mais que les États-Unis “réagiraient de manière appropriée, avec leurs alliés et partenaires”, en cas de une telle épreuve.

Pas plus tard que la semaine dernière, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que la Corée du Nord était prête à effectuer un essai nucléaire à tout moment..

Le Bureau de la sécurité nationale de Corée du Sud a exprimé ses “profonds regrets” face aux critiques de Kim à l’encontre de Yoon et a réitéré que “le gouvernement exhorte Pyongyang à emprunter la voie du dialogue pour la dénucléarisation et la construction de la paix”. La Maison Blanche n’a pas encore commenté.

Bien que les experts estiment que ce n’est qu’une question de temps avant que la Corée du Nord ne procède à son septième essai nucléaire – qui serait son premier depuis septembre 2017, il existe encore des obstacles pour que Kim Jong Un puisse effectuer un essai nucléaire.

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19 en Corée du Nord en mai, ses tests de missiles ont cessé. Bien que les images satellite du site nucléaire nord de Punggye-ri indiquent que Pyongyang a régulièrement restauré le tunnel 3 du site nucléaire, aucune remarque ou rapport public sur l’essai nucléaire n’a été fait.

LE SITE D’ESSAI NUCLÉAIRE DE LA CORÉE DU NORD A DES TRAVAUX « SIGNIFICATIFS » EN COURS : RAPPORT

Devant des journalistes étrangers invités, le site nucléaire de Punggye-ri a explosé en mai 2018 dans le but d’avoir une réunion au sommet avec le président Trump. Cependant, comme Pyongyang n’a pas permis à des experts extérieurs d’assister à l’explosion du site, il a été impossible de vérifier sa démolition.

Selon ses propres données de cas confirmés de patients “fiévreux” et de décès liés au COVID-19, la Corée du Nord a affirmé avoir réussi à contenir la pandémie.

Compte tenu du système de notification peu fiable du pays sur le coronavirus et les décès, on pense que l’épidémie de COVID-19 a entravé le plan de Pyongyang d’effectuer un essai nucléaire lors du sommet trilatéral États-Unis-Corée du Sud-Japon à Madrid le mois dernier ou le jour de l’indépendance .

Aux retards s’ajoutent les intempéries qui ont exacerbé les pénuries alimentaires alors que le pays manque de savoir-faire médical pour traiter les patients. Cependant, certains experts pensent que la principale raison pour laquelle Pyongyang a retardé son essai nucléaire se résume à l’opposition chinoise.

En mai, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une proposition américaine d’imposer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord au Conseil de sécurité de l’ONU. Cependant, si la Corée du Nord procédait à un essai nucléaire, les experts pensent que la Chine et la Russie auraient du mal à justifier à nouveau l’utilisation de leur droit de veto.

QUE VEUT KIM JONG UN DE LA CORÉE DU NORD DE L’ADMINISTRATION BIDEN?

Le cinquième essai nucléaire du Nord a eu lieu en septembre 2016, lorsque Kim Jong Un et Xi Jinping ont eu d’intenses désaccords. Dans les premières années de l’ère de Kim Jong Un, il a rejeté à plusieurs reprises la demande de Pékin de ne pas tester de missiles et d’essais nucléaires, l’une des principales raisons de la détérioration des relations entre les deux.

Pourtant, alors que les relations bilatérales entre la Chine et la Corée du Nord se sont améliorées à la suite d’un sommet entre les dirigeants en 2018, combinées au besoin désespéré du Nord de l’aide de la Chine pour atténuer l’état dévastateur de l’économie causé par les mesures anti-pandémiques agressives et les sanctions économiques de Kim, le Nord Il est peu probable que la Corée ferme les yeux sur la pression de la Chine.

Selon Cheong Seong-chang, directeur du Centre d’études nord-coréennes de l’Institut Sejong en Corée du Sud, la Corée du Nord souhaite reprendre le commerce avec la Chine en facilitant les échanges via les vastes réseaux ferroviaires des deux pays, mais il a déclaré “cela gagnera”. Cela n’arrivera pas avant le 20e Congrès national du Parti communiste chinois », en raison de l’épidémie de Covid-19 en Corée du Nord.

En janvier, les trains de marchandises de la Corée du Nord se sont dirigés vers la Chine pour recevoir des expéditions pour la première fois depuis la fermeture des frontières en raison des mesures anti-pandémiques de Kim au début de 2020.

“La reprise a été de courte durée en raison de l’arrivée du COVID dans le Nord, et le seul commerce qui se produit actuellement se fait par le biais de cargos, bien qu’il s’agisse d’un montant beaucoup plus faible”, a déclaré Cheong.

BIDEN PARLERA AVEC XI AU MILIEU DES AVERTISSEMENTS QUE LA CHINE REPOSE LA PLUS GRANDE MENACE POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE DES ÉTATS-UNIS

“On s’attend à ce que la Corée du Nord s’abstienne de procéder à un essai nucléaire ou de tester ses ICBM jusqu’à la fin du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, car elle doit reprendre le commerce par le train avec la Chine pour au moins respecter son plan économique. pour cette année en partie”, a ajouté Cheong.

Il a également noté que “la Chine s’inquiète du fait que la Corée du Sud déploie davantage de systèmes de défense anti-missiles balistiques américains THAAD sur son sol après l’essai nucléaire du Nord”.

Il a ajouté que l’essai nucléaire du Nord pourrait inciter les pays voisins, dont Taïwan, à poursuivre une dissuasion nucléaire pour leur légitime défense contre les menaces nucléaires du Nord, ce qui s’apparenterait à une déclaration de guerre contre Pékin.

Lors du huitième congrès du Parti des travailleurs de Corée en janvier 2021, Pyongyang a annoncé son plan ambitieux d’étendre sa dissuasion nucléaire en développant « des ogives nucléaires miniaturisées, des armes nucléaires tactiques, des véhicules hypersoniques boost-glide, des missiles balistiques à combustible solide de différentes des gammes, des systèmes de propulsion nucléaire pour les sous-marins et plusieurs véhicules de rentrée pouvant être ciblés indépendamment.” À ce stade, Pyongyang testera probablement des ogives nucléaires miniaturisées.

Lors de la troisième réunion élargie de la huitième Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée le mois dernier, Kim a discuté de “la confirmation supplémentaire des tâches opérationnelles des unités de première ligne de l’armée populaire coréenne” et de “la révision des plans opérationnels en fonction de l’armée”. plan stratégique du parti », a rapporté KCNA, média contrôlé par l’État du Nord.

La réunion a eu lieu deux mois après que Kim a déclaré publiquement que ses programmes nucléaires “ne peuvent jamais se limiter à la seule mission de dissuasion de la guerre” lors du défilé militaire pour célébrer le 90e anniversaire de la fondation de l’Armée révolutionnaire du peuple coréen le 25 avril.

Si la Corée du Nord teste avec succès les ogives nucléaires miniaturisées, elles seront probablement déployées dans les unités de première ligne de son armée sur la base de ce qui a été discuté lors de la réunion du mois dernier.

La Corée du Nord a clairement indiqué que le but du développement de programmes nucléaires est la dissuasion et non le ciblage d’autres pays. Cependant, les remarques de Kim ont démontré que les armes nucléaires pourraient être utilisées comme mesure préventive si nécessaire.

La Corée du Nord a normalement effectué des essais nucléaires avant ou après des anniversaires importants, tels que les anniversaires des dirigeants de l’anniversaire de la fondation du parti et du gouvernement.

LA CORÉE DU NORD REVENDIQUE UNE VICTOIRE SUR LE COVID, QUI MET EN DOUTE LA RÉCLAMATION

Compte tenu du choix par le Nord de la date d’un essai nucléaire, les délais potentiels pour un tel essai nucléaire pourraient être autour du 9 septembre, le 74e anniversaire de la fondation nationale, ou le 10 octobre, le 77e anniversaire de son parti au pouvoir, le Parti des travailleurs, Cheong a dit. Ce calendrier pourrait être modifié car le 20e Congrès national du Parti communiste chinois devrait se réunir en octobre.

Une visite non officielle du chef du renseignement national sud-coréen à Washington la semaine dernière et les réunions prévues entre les chefs de la défense américain et sud-coréen pourraient être interprétées comme indiquant qu’ils ont détecté des signes clairs que Pyongyang se prépare à un essai nucléaire.

Dans l’intervalle, la Corée du Nord pourrait probablement reprendre les essais de missiles balistiques en réponse aux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens prévus le mois prochain.