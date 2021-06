Kim Jong-un n’a pas été vu pendant des SEMAINES alors qu’il saute pour la première fois une séance photo clé, ce qui suscite des craintes pour la santé

KIM Jong-un a de nouveau disparu alors qu’il a sauté une séance de photos clé lors d’un congrès politique tenu à Pyongyang.

Le dictateur nord-coréen n’a pas été vu depuis des semaines, suscitant des craintes pour sa santé.

Le leader nord-coréen a de nouveau disparu Crédit : KCTV

Selon les médias officiels, il a été vu pour la dernière fois le 6 mai, lors d’un événement pour les familles des militaires.

Kim devait faire une apparition lors de l’événement de la semaine dernière de la Fédération générale des syndicats de Corée (GFTUK).

Avec la ligue des jeunes du pays, le syndicat des femmes et le syndicat des travailleurs agricoles, GFTUK sont considérés comme des « courroies de transmission du Parti », rapporte NKnews.

Les médias d’État ont rapporté que Kim avait envoyé une lettre contenant des instructions détaillées qui ont été lues à haute voix lors de l’événement, mais il ne s’est pas présenté lui-même.

Bien qu’il y ait eu des événements principaux auxquels il n’a pas assisté dans le passé, Kim n’a jamais manqué une photo de groupe avec des participants au congrès.

De manière générale, le dictateur a fait profil bas depuis le début de la pandémie.

Cependant, son absence à un événement aussi important a suscité des spéculations sur sa santé.

L’absence du leader nord-coréen a suscité des spéculations sur son état de santé

Il est également possible que Kim choisisse de s’éloigner en raison de Covid-19.

Mais ce n’est pas la première fois que le dirigeant nord-coréen est inexplicablement porté disparu.

L’énigmatique dictateur nord-coréen a fait disparaître un certain nombre d’actes au fil des ans.

En février 2020, il a disparu pendant près de trois semaines sans aucune spéculation autour de sa santé.

Quelques mois plus tard, en avril 2020, il a disparu pendant 12 jours, suscitant des spéculations selon lesquelles il serait décédé ou était gravement malade après une opération cardiaque bâclée.

Cependant, le mois suivant, l’État a publié des images de l’homme de 36 ans visitant une usine d’engrais récemment ouverte dans son pays, semblant réfuter les rumeurs sur la santé.

En novembre 2020, il a de nouveau disparu pendant 20 jours au total, faisant craindre qu’il ne prépare des tests de missiles provocateurs pour tester Joe Biden.

En 2014, Kim avait disparu pendant 40 jours, suscitant des rumeurs selon lesquelles il avait été évincé lors d’un coup d’État, pour réapparaître avec une canne après s’être apparemment remis d’une maladie ou d’une opération.

La disparition la plus récente de Kim survient après qu’il a ordonné qu’un homme soit abattu par le peloton d’exécution devant 500 personnes pour avoir vendu illégalement de la musique et des films.

L’ingénieur, dont le nom de famille était Lee, a été exécuté la semaine dernière alors que sa famille était forcée de regarder après avoir été surpris en train de vendre secrètement des CD et des clés USB avec du contenu sud-coréen.

Lee aurait avoué avoir vendu le matériel et les autorités recherchent maintenant qui les lui a achetés avec les CD et les clés USB qui auraient été vendus entre cinq et 12 dollars.