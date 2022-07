Kim Jong Un menace d’utiliser l’arme nucléaire contre les États-Unis et la Corée du Sud

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a averti cette semaine que son pays était prêt à utiliser le “pouvoir absolu” de ses armes nucléaires contre les États-Unis et la Corée du Sud dans un discours, a rapporté jeudi l’agence de presse nord-coréenne KCNA.

“Nos forces armées sont complètement préparées à répondre à toute crise, et la dissuasion de guerre nucléaire de notre pays est également prête à mobiliser son pouvoir absolu consciencieusement, exactement et rapidement conformément à sa mission”, a déclaré Kim dans le discours de mercredi, selon l’état- diriger l’agence de presse centrale coréenne.

Kim s’adressait aux vétérans de la guerre de Corée à l’occasion du 69e anniversaire de la fin des combats dans un effort apparent pour renforcer l’unité nationale au milieu des luttes économiques liées à une épidémie de coronavirus et aux sanctions américaines.

Le dirigeant nord-coréen a accusé les États-Unis de “deux poids deux mesures” et d’activités “de type gangster” lors de ses exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, tout en critiquant la Corée du Nord pour ses essais de missiles.

Il a également affirmé que les États-Unis “diabolisent” la Corée du Nord pour justifier leurs propres politiques hostiles.

Kim a critiqué le président sud-coréen nouvellement élu Yoon Suk Yeol – qui a décidé d’adopter une ligne dure contre la Corée du Nord et de forger une alliance militaire solide avec les États-Unis – affirmant que Yoon est contrôlé par des “maniaques de la confrontation” et des “gangsters”.

“Parler d’une action militaire contre notre nation, qui possède des armes absolues qu’ils craignent le plus, est absurde et constitue une action suicidaire très dangereuse”, a déclaré Kim à propos de la Corée du Sud. “Une tentative aussi dangereuse sera immédiatement punie par notre force puissante et le gouvernement Yoon Suk Yeol et son armée seront anéantis.”

Yoon a cherché à renforcer la capacité du pays à neutraliser les menaces nucléaires de la Corée du Nord, y compris les capacités de frappe préventive.

“Nous exhortons une fois de plus la Corée du Nord à emprunter la voie du dialogue pour parvenir à une dénucléarisation substantielle et à la paix”, a déclaré le bureau de Yoon en réponse aux remarques de Kim, ajoutant que la Corée du Sud était capable de se défendre.

La Corée du Nord prévoit de procéder prochainement à son premier essai nucléaire en cinq ans, selon des responsables américains et sud-coréens.

