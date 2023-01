Kim Jong Un limoge le haut responsable militaire nord-coréen

Le dictateur nord-coréen Kim Jong Un a limogé son chef militaire la semaine dernière lors d’une réunion annuelle de fin d’année avec les plus hauts responsables du pays.

Pak Jong Chon, vice-président de la Commission militaire centrale, était le deuxième responsable militaire le plus puissant du pays, derrière Kim lui-même. Il a été remplacé par un certain Ri Yong Gil lors d’une série de réunions avec la Commission et le Comité central de Kim.

Pak a été vu assis avec d’autres membres de la commission au début d’une réunion la semaine dernière, mais son siège est ensuite resté inoccupé. Il n’était pas non plus présent sur les photos officielles que le régime de Kim a publiées lors de l’événement, selon Reuters.

Le remaniement de la direction intervient alors que Kim devient de plus en plus agressif avec les tests de missiles balistiques, après en avoir lancé des dizaines au cours de l’année dernière.

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont tous intensifié leurs activités militaires dans la région, ce qui a conduit à un langage plus agressif en provenance de Pyongyang. Le pays s’est fortement concentré sur le plan récemment annoncé par le Japon pour renforcer ses dépenses militaires.

“La tentative insensée du Japon d’assouvir sa cupidité noire – le renforcement de sa capacité d’invasion militaire sous prétexte d’exercer légitimement ses droits d’autodéfense – ne peut être justifiée et tolérée”, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères aux médias d’État en décembre.

La Corée du Nord a longtemps attaqué le Japon pour les atrocités qu’il a commises dans toute l’Asie avant et pendant les guerres mondiales. Le pays soutient maintenant que le Japon cherche à revenir à ses ambitions coloniales grâce à son alliance avec les États-Unis

L’accent renouvelé du Japon sur son armée se concentre non seulement sur la Corée du Nord, mais aussi sur la Chine. La Chine est également devenue de plus en plus agressive envers Taïwan et a refusé de reconnaître son manque de souveraineté dans les zones de la mer de Chine méridionale.

Les États-Unis et leurs alliés dans la région ont cherché à préparer Taïwan à une invasion potentielle, avec une intervention militaire potentielle menaçante.

Au moins un des missiles balistiques de la Corée du Nord a survolé l’île du Japon, et la Chine a mené des semaines d’exercices militaires l’année dernière dans le cadre d’un essai apparent pour envahir Taïwan.