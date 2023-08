Kim Jong Un limoge le général nord-coréen et appelle à des « préparatifs de guerre complets » – médias d’État

Le chef d’état-major nord-coréen Pak Su Il a été démis de ses fonctions.

Son remplaçant est le vice-maréchal Ri Yong Gil.

Kim Jong Un a appelé à une escalade des préparatifs de guerre.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a limogé son général en chef et a appelé à intensifier les préparatifs de guerre « de manière offensive », notamment en augmentant la production d’armes et en menant davantage d’exercices, ont rapporté jeudi les médias officiels.

Les développements sont survenus lors d’une réunion de la Commission militaire centrale mercredi, a rapporté l’agence de presse centrale coréenne, quelques jours seulement après que Kim a inspecté plusieurs grandes usines d’armement.

Le rassemblement militaire intervient alors que Séoul et Washington se préparent pour des exercices conjoints majeurs plus tard ce mois-ci, que le Nord considère comme des répétitions pour l’invasion et a averti à plusieurs reprises qu’il pourrait déclencher une action « écrasante » en réponse.

Lors de la réunion, Kim a limogé le chef d’état-major Pak Su Il, le remplaçant par le vice-maréchal Ri Yong Gil, a indiqué KCNA sans donner plus de détails.

KCNA a déclaré que l’ordre du jour de la réunion de mercredi était « la question des préparatifs de guerre complets », y compris « l’obtention de moyens de frappe plus puissants » pour assurer « une parfaite préparation militaire à une guerre ».

LIRE | La Corée du Nord tire un missile à longue portée, dans le cadre de ses « démonstrations de force », selon un analyste

Kim a appelé « tous les établissements industriels de munitions à poursuivre la production en série de diverses armes et équipements », selon le rapport.

Il a ajouté :

Il a également appelé à mener activement des exercices de guerre réels pour faire fonctionner efficacement (les) dernières armes et équipements nouvellement déployés.

Kim est parvenu à une « conclusion importante sur l’intensification des préparatifs de guerre de la KPA de manière offensive », a rapporté KCNA.

La réunion a également discuté des préparatifs d’un défilé massif pour marquer le 75e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord le 9 septembre.

En juillet, Pyongyang a organisé un grand défilé militaire pour marquer le 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée, les analystes décrivant l’événement comme « la plus grande et la plus manifeste exposition nord-coréenne de systèmes à capacité nucléaire ».

La Corée du Nord a également organisé une grande exposition de défense pour coïncider avec le défilé. Kim a fait visiter au ministre russe de la Défense en visite les armes les plus récentes et les plus avancées du pays, notamment des missiles balistiques et des drones espions.