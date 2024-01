Kim Jong Un : Le dirigeant nord-coréen envisage-t-il réellement la guerre ?

il y a 8 heures

Légende, Le nouveau ton de Kim Jong Un ne doit pas être ignoré, estiment les experts

Les experts nord-coréens – un groupe par nature prudent qui cherche à éviter de semer la panique – ont été ébranlés par deux d’entre eux.

La semaine dernière, les deux éminents analystes ont lancé une bombe – pour ainsi dire – en affirmant leur conviction que le chef de cet État paria se prépare à la guerre.

Kim Jong Un a abandonné l’objectif fondamental de la réconciliation et de la réunification avec la Corée du Sud, ont-ils déclaré. Au lieu de cela, il présente le Nord et le Sud comme deux États indépendants en guerre l’un contre l’autre.

Une telle déclaration a déclenché la sonnette d’alarme à Washington et à Séoul, ainsi qu’un débat massif dans les cercles d’observateurs nord-coréens.

La plupart des analystes ne sont cependant pas d’accord avec la théorie de la guerre ; la BBC s’est entretenue avec sept experts en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, dont aucun n’a soutenu l’idée.

“Les Nord-Coréens ne sont pas dans l’ordre des Nord-Coréens de risquer l’ensemble de leur régime dans un conflit potentiellement cataclysmique. Ils se sont montrés impitoyablement machiavéliques”, déclare Christopher Green, un observateur coréen du Crisis Group basé aux Pays-Bas.

Lui et d’autres notent que le Nord agit souvent pour amener les puissances occidentales à la table du dialogue ; et il existe également des pressions politiques au niveau national.

Mais ils conviennent que les fanfaronnades croissantes de M. Kim ne peuvent être ignorées et que son régime est devenu plus dangereux.

Même si la plupart estiment qu’une guerre est encore improbable, certains craignent qu’une attaque plus limitée ne soit envisagée.

Qu’est-ce qui a conduit à cela ?

Les observateurs attentifs de Kim Jong Un en Corée du Nord sont habitués à ses menaces nucléaires, mais certains affirment que les derniers messages en provenance de Pyongyang sont de nature différente.

Légende, Kim a ouvert une nouvelle voie lors de la session de l’Assemblée populaire suprême du 15 janvier

La Corée du Nord revendique également depuis début janvier le test d’un nouveau missile à combustible solide et de ses drones d’attaque sous-marins, censés transporter une arme nucléaire.

Ils font suite à deux années de lancements quasi mensuels de missiles et de développement d’armes en violation flagrante des sanctions de l’ONU.

Cependant, c’est son annonce de l’abandon formel de l’objectif d’unification qui a fait froncer les sourcils la semaine dernière.

La réunification avec le Sud a toujours été un élément clé – bien que de plus en plus irréaliste – de l’idéologie du Nord depuis la création de l’État.

“C’est un gros problème. Cela modifie fondamentalement l’un des préceptes idéologiques fondamentaux du régime”, déclare Peter Ward, chercheur principal à l’Université Kookmin de Séoul.

Kim Jong Un allait désormais démolir cet héritage – littéralement. En plus de fermer les chaînes diplomatiques et les émissions de radio transfrontalières, il a annoncé qu’il démolirait l’Arche de la Réunification, un monument de neuf étages situé à la périphérie de Pyongyang.

L’arche, représentant deux femmes en costume traditionnel coréen se tendant l’une vers l’autre, avait été construite en 2001 pour marquer les efforts de son père et de son grand-père en faveur de la réunification.

Source des images, Getty Images Légende, Kim Jong Un envisage de détruire ce symbole d’unification pour montrer son dégoût du Sud

Kim Il Sung est celui qui est entré en guerre en 1950, mais c’est aussi lui qui a lancé l’idée qu’à un moment donné, les Nord-Coréens seraient à nouveau unis à leurs parents du Sud.

Mais son petit-fils a désormais choisi de définir les Sud-Coréens comme un peuple totalement différent – ​​peut-être pour les justifier comme cible militaire.

Une grève limitée en perspective ?

M. Carlin et le Dr Hecker, les analystes qui ont prédit la guerre, ont interprété tout cela comme un signe que Kim Jong Un a décidé de poursuivre réellement le combat.

Mais la plupart des analystes ne sont pas d’accord. Seong-Hyon Lee, de la Fondation George HW Bush pour les relations entre les États-Unis et la Chine, souligne que le pays devrait rouvrir ses portes aux touristes étrangers le mois prochain et qu’il a également vendu ses propres obus à la Russie pour la guerre – ce qu’il ne pourrait pas se permettre si il se préparait pour les champs de bataille.

Le facteur de dissuasion ultime, cependant, est que si le Nord lançait une attaque, les armées des États-Unis et de la Corée du Sud seraient bien plus avancées.

“Une guerre générale pourrait tuer beaucoup de gens dans le Sud, mais ce serait la fin de Kim Jong Un et de son régime”, déclare M. Ward, de l’université Kookmin.

Au lieu de cela, lui et d’autres préviennent que les conditions sont en train de se créer pour une action de moindre envergure.

“Je suis beaucoup plus préoccupé, en général, par une attaque limitée contre la Corée du Sud… une attaque de ce type viserait le territoire ou les forces militaires sud-coréennes mais serait de portée limitée”, déclare l’analyste Ankit Panda, du Carnegie Endowment. pour la paix internationale.

Cela pourrait même prendre la forme de bombardements ou de tentatives d’occupation d’îles contestées à l’ouest de la péninsule coréenne.

En 2010, le Nord a frappé l’île de Yeonpyeong, tuant quatre soldats sud-coréens, exaspérant le Sud.

Une provocation similaire pourrait à nouveau être utilisée pour tester les limites de la Corée du Sud, suggèrent les analystes, et pour appuyer sur les boutons du président Yoon Suk Yeol, un dirigeant résolument belliciste qui a juré de répondre à une attaque nord-coréenne par une punition « plusieurs fois plus sévère ». .

“La Corée du Nord pourrait s’attendre à une attaque de représailles disproportionnée de la part de Séoul”, dit M. Panda, ce qui pourrait déclencher une escalade plus large des combats.

Déplacement du playbook pour un effet de levier

D’autres estiment que les craintes de guerre doivent également être replacées dans le contexte des modes opératoires de Kim.

“Si l’on regarde l’histoire de la Corée du Nord, elle a souvent eu recours à la provocation pour attirer l’attention d’autres pays lorsqu’elle voulait négocier”, explique Seong-Hyon Lee.

Le régime continue de souffrir des sanctions économiques et 2024 est une année électorale pour ses ennemis – avec le vote présidentiel américain et le scrutin législatif sud-coréen.

“Cela représente une bonne occasion pour Kim Jong Un de provoquer”, explique le Dr Lee.

L’administration américaine actuelle sous la présidence de Joe Biden – liée à l’Ukraine et à Gaza – n’a pas prêté beaucoup d’attention à la Corée du Nord et Pyongyang a également généralement eu le plus d’engagement avec les administrations républicaines.

Kim Jong Un et Donald Trump ont eu une liaison célèbre en 2019 avant que les négociations sur la dénucléarisation ne se détériorent – et le dirigeant nord-coréen attend peut-être le retour de l’ancien président américain à la Maison Blanche, où il pourrait affaiblir l’alliance avec la Corée du Sud et se montrer ouvert. dialoguer à nouveau.

L’amitié plus étroite de la Corée du Nord avec la Russie et le soutien économique continu de la Chine au cours de l’année écoulée pourraient également avoir renforcé son audace, suggèrent les analystes. Elle a reçu l’aide technique de la Russie pour atteindre son objectif à long terme, à savoir le lancement de ses satellites espions, et les deux États ont eu plusieurs réunions de haut niveau, dont un sommet des dirigeants l’année dernière.

Légende, Kim s’est rendu dans la principale installation spatiale russe en novembre dernier, après quoi son régime a pu lancer son satellite

“Une grande partie de ce que nous observons est le résultat d’une confiance plus large de la Corée du Nord dans ses propres capacités et dans sa position géopolitique, compte tenu du soutien de la Russie et, dans une moindre mesure, de la Chine”, explique M. Panda.

Objectifs nationaux

Et d’autres affirment que le comportement de Kim Jong Un vise uniquement à stabiliser son propre régime.

“Cela semble être un ajustement idéologique pour la survie du régime”, estime le professeur Leif-Eric Easley de l’université Ewha de Séoul. “Les Nord-Coréens sont de plus en plus conscients des échecs de leur pays communiste par rapport au Sud.”

Il suggère qu’une politique axée sur la définition de l’ennemi vise à justifier les dépenses en missiles de M. Kim dans une période difficile. Des rapports font état de famine dans tout le pays.

Présenter le Sud comme l’ennemi permet également de résoudre plus facilement “la dissonance cognitive au cœur” de la vision du Nord sur la Corée du Sud, souligne M. Ward.

“Auparavant, c’était un État indélébile qui était censé faire l’objet d’une unification avec une culture désespérément corruptrice qui ne devait en aucun cas être consumée, mais avec des gens qui avaient besoin d’être libérés de leur gouvernement maléfique”, explique M. Ward.

“Maintenant, le pays et sa culture peuvent être qualifiés de mauvais, ce qui justifie la répression continue contre la culture sud-coréenne.”

“Il ne veut pas vraiment une guerre – un pari énorme où il n’aurait “rien à gagner et tout à perdre”, déclare Sokeel Park, de Liberty in North Korea, une ONG d’aide aux réfugiés nord-coréens.

Ses menaces visent plutôt à consolider sa nouvelle politique Nord-Sud, destinée à terme à renforcer son pouvoir dans son pays, dit-il.

S’il est important pour la Corée du Sud, les États-Unis et leurs alliés de se préparer au pire des cas, cela vaut également la peine d’examiner en profondeur la situation interne de la Corée du Nord et la géopolitique au sens large, estiment les analystes.

En fin de compte, la meilleure façon de savoir ce que pense le leader nord-coréen est de dialoguer avec lui, affirme le Dr Lee.

“La communauté internationale ne considère pas que parler aux États-Unis avec Kim Jong Un signifie céder aux menaces de Kim Jong Un. Cela est considéré comme un moyen nécessaire pour atteindre un objectif”, dit-il.

“Si nécessaire, il faut envisager de rencontrer le dirigeant d’une nation ennemie pour réduire les erreurs d’appréciation et prévenir la guerre.”