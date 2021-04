Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a lancé une nouvelle armée de «suicides» pour espionner l’Occident, rapporte-t-on.

L’arsenal meurtrier de reconnaissance et de drones offensifs du despote brutal peut être utilisé pour lancer des attaques sur des cibles occidentales, craint-on.

Kim Jong-un a lancé une nouvelle armée de «suicides» fait pour espionner l'Occident, prétend-on

Le despote brutal aurait amassé un

Les autorités militaires du régime communiste ont effectué avec succès des tests de l’avion sans pilote miniaturisé, Rapports NK quotidiens.

Le dirigeant nord-coréen Kim a précédemment salué le développement des drones tueurs comme une «tâche importante».

Une source militaire du Daily NK affirme que les tests du drone se sont déroulés sur trois jours à partir du 10 avril dans une installation de la ville de Gusong.

Des chercheurs, des ingénieurs et des responsables du régime ont supervisé les tests, prétend-on.

CRAINTES D’ATTAQUE DE DRONE

Les drones seraient capables de «reconnaissance de précision des zones situées au plus profond de la ligne de front».

Les chefs militaires ont salué le développement de drones d’attaque qui peuvent monter des raids «suicides» de précision sur les troupes ennemies en Occident.

Les autorités nord-coréennes auraient développé des drones sans pilote capables d’effectuer des missions de reconnaissance au-dessus des installations militaires sud-coréennes.

L’avion sans pilote peut également mener des «attaques en tenailles» sur les cibles occidentales, rapporte le Daily NK.

Kim Jong-un aurait amassé des centaines de drones d'attaque capables de transporter des armes chimiques

Les chefs militaires espéraient terminer les procès le 1er avril, jour de l’anniversaire du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il Sung.

Le 14 avril, ils auraient déclaré aux chefs du régime qu’ils avaient effectué «des tests finaux réussis de stabilisation des données tactiques et techniques» des drones.

Un Kim jubilatoire aurait personnellement signé un «message de reconnaissance» après que les tests aient été effectués avec succès.

Il aurait salué le développement des drones comme «une autre pierre angulaire pour promouvoir l’avancement et la force de l’armée populaire coréenne».

ARMES CHIMIQUES

Et il aurait loué le «travail acharné de tous les chercheurs sur place et [test] critiques, qui ont pris les devants pour assurer l’avancée militaire historique de notre Parti [is based] sur la plus forte puissance militaire. »

La production des drones aurait été lancée à partir du 15 avril et les aurait en action d’ici novembre.

Il a déjà été affirmé que le tyran nord-coréen avait amassé des centaines de drones d’attaque capables de transporter des armes biologiques et chimiques.

Un transfuge nord-coréen, qui utilise le pseudonyme Jin-myeong Han, a déclaré que les machines volantes de Kim pourraient déclencher une attaque sur Séoul en une heure.

Cela vient au milieu des craintes que Kim puisse assembler un arsenal mortel de 240 armes nucléaires et missiles balistiques qui pourraient anéantir l’Occident.



Kim Jong-un pourrait avoir un arsenal de jusqu'à 242 armes nucléaires d'ici 2027, selon un rapport de recherche

Le roi Jong Un « semble construire une force nucléaire capable de permettre la domination de la péninsule »

Le rapport de recherche de l’Asan Institute for Policy Studies et du Rand Corp a estimé que le pays pourrait posséder jusqu’à 242 armes nucléaires et des dizaines de missiles balistiques intercontinentaux d’ici 2027.

Il dit que Kim Jong-un «semble être en train de construire une force nucléaire capable de permettre la domination de la péninsule», avertissant que des défenses «renforcées» de la Corée du Sud et des États-Unis «pour maintenir la dissuasion» devraient être mises en place.





Le rapport, intitulé Contrer les risques des armes nucléaires nord-coréennes, a déclaré: «On estime que le nombre total d’armes nucléaires nord-coréennes d’ici 2027 se situerait entre 151 et 242, en plus des dizaines de missiles balistiques intercontinentaux mobiles.

«Nous estimons le nombre d’armes nucléaires de la Corée du Nord de 2017 à 2027, avec une valeur de départ de 30 à 60 armes nucléaires en 2017, avec une à deux armes au plutonium ajoutées d’ici 2020, et avec un nombre croissant de 12 ou 18 armes par an. armes par an. »

Il a appelé Séoul et Washington à examiner des options telles que le fait de consacrer des armes nucléaires stratégiques américaines à cibler le Nord afin de dissuader toute tentative de guerre nucléaire.

On craint que Kim Jong-un ne construise un stock de 240 armes nucléaires et missiles balistiques qui pourraient anéantir l'Occident.