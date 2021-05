Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a récemment interdit le port de jeans skinny, les coiffures de mulet et certains piercings, conformément à la répression du pays contre le «mode de vie capitaliste» et les influences occidentales sur les jeunes. Le journal d’État avait récemment averti la nation de faire plus pour empêcher « la culture capitaliste de s’infiltrer dans le pays », comme l’a rapporté la chaîne de télévision sud-coréenne. Agence de presse Yonhap.

L’agence a déclaré que le leader Kim Jong-un avait également interdit les coiffures «non socialistes» telles que la pointe et le mulet ainsi que les cheveux teints. Dans le cadre des nouvelles lois, les hommes et les femmes ne peuvent arborer qu’une des 215 autres coiffures autorisées, les rapports ont dit. La Ligue provinciale de la jeunesse a également émis un arrêté sur les coiffures qu’elle juge propres au sport. Les coiffures telles que les mulets et les pointes ont été considérées comme «antisociales».

Les jeans déchirés ou skinny, les t-shirts à slogans et les piercings au nez et aux lèvres ont également été interdits. Les autorités nord-coréennes sévissent également contre la musique pop après la popularité des groupes de K-pop sud-coréens tels que BTS et Blackpink.

Le Rodong Sinmun, le journal du Parti des travailleurs au pouvoir, a récemment observé : « L’histoire nous enseigne une leçon cruciale selon laquelle un pays peut devenir vulnérable et finir par s’effondrer comme un mur humide indépendamment de sa puissance économique et notre propre style de vie. »

« Il faut se méfier du moindre signe du mode de vie capitaliste et lutter pour s’en débarrasser ».

Le chef suprême du pays Kim Jong-un est connu pour ses interdictions bizarres visant à bloquer les influences occidentales. Le pays a également un système de santé inférieur à la moyenne et pire dans le monde et de nombreux hôpitaux n’ont pas un accès adéquat à l’eau ou à l’électricité.

La Corée du Nord avait récemment déclaré à l’Organisation mondiale de la santé qu’elle avait testé 25 986 personnes pour le coronavirus jusqu’en avril, mais qu’elle n’avait toujours pas trouvé une seule infection. L’OMS a déclaré dans un rapport de surveillance hebdomadaire que les chiffres des tests de la Corée du Nord incluent 751 personnes qui ont été testées du 23 au 29 avril, dont 139 souffraient de syndromes grippaux ou d’infections respiratoires graves.

Les experts ont exprimé leur scepticisme quant à l’affirmation de la Corée du Nord d’un bilan parfait de la protection contre Covid-19, compte tenu de sa mauvaise infrastructure sanitaire et d’une frontière poreuse qu’elle partage avec la Chine.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici