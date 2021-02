KIM JONG-UN a ordonné à la police de la mode de descendre dans la rue pour une répression contre une coiffure «non socialiste», des jeans moulants et des boucles d’oreilles voyantes.

Des cheveux trop longs ou hérissés entraîneront des hommes avec un voyage forcé chez les barbiers – où les travailleurs ont une liste approuvée de 15 styles très similaires – ou une arrestation et une prison pour les récidivistes.

Les femmes ont également 15 styles et n’ont pas le droit de tresses très longues, alors qu’il leur est également interdit de mourir leurs mèches.

La Ligue provinciale de la jeunesse de Corée du Nord a récemment publié une ordonnance sur les coiffures et les vêtements « appropriés », a déclaré une source au journal Daily NK.

Les autorités de Kim sévissent contre les cheveux teints ou longs, les boucles d’oreilles, les jeans et les vêtements avec des lettres étrangères.

Les autorités considèrent les coiffures non autorisées, le port de vêtements serrés et de bijoux voyants comme faisant partie du «vent jaune du capitalisme».

Le régime a qualifié cette conduite de «comportement antisocialiste».

Lors de la cinquième réunion plénière du septième Comité central, les autorités ont décidé que des mesures plus énergiques seraient prises contre les adeptes dévoués de la mode occidentale.

Suite à cette décision, les autorités ont déployé des efforts pour réprimer ce comportement ainsi que des activités de propagande visant la population.

Selon la source, la dernière initiative fait partie des mesures visant à mettre en œuvre la décision de la réunion plénière et à lutter contre la «baisse de la discipline» dans le pays causée par les mesures de lutte contre la maladie visant à lutter contre la pandémie de COVID-19.

Les récidivistes risquent d’être enfermés dans des camps de travail pour leurs actions anti-régime.

La Corée du Nord interdit également les vêtements de style occidental comme les jeans déchirés, les t-shirts avec des slogans, les piercings au nez et aux lèvres et des amendes allant jusqu’à 3 £ sont infligés aux femmes portant des mini-jupes et des bas en résille.

L’application de Kim sur les coupes de cheveux intervient alors que la Corée du Nord continue de souffrir d’une économie en difficulté au milieu de la pandémie de coronavirus.

On pense cependant que le tyran poursuit sa quête d’armes nucléaires – dévoilant un nouveau type de missile lancé par sous-marin le mois dernier.

Cela est venu quelques mois seulement après que le régime ait déployé un nouvel ICBM massif dans un énorme défilé alors qu’il jetait le gant à l’Ouest.

Le président Joe Biden aurait ordonné une révision de la politique américaine sur la Corée du Nord alors qu’il pesait de nouvelles actions contre le régime.