YEONMI Park a grandi en Corée du Nord dans les années 1990 après l’effondrement des anciens soutiens du pays, l’Union soviétique, provoquant une famine mortelle qui tue des millions de personnes.

Elle a déclaré au Sun Online que voir les cadavres de personnes mortes de faim dans la rue faisait partie de la «vie quotidienne».

La jeune femme de 27 ans a déclaré qu’elle était régulièrement obligée de regarder des personnes exécutées, y compris la mère de sa meilleure amie qui a été tuée pour avoir regardé un film occidental.

Elle dit que le régime considère les exécutions publiques comme « une très bonne éducation » pour les jeunes enfants.

«Cela leur apprend à craindre la dynastie Kim dès leur plus jeune âge», a-t-elle ajouté.

Elle a expliqué comment les enfants sont obligés de s’asseoir devant les meurtres sanctionnés par l’État parce qu’ils sont plus petits que les adultes.

Yeonmi dit que lorsqu’elle était plus jeune, on lui a dit que le dictateur Kim Jong-il pouvait lire dans ses pensées.

Elle a déclaré: «La Corée du Nord est une religion. On nous dit que Kim est un dieu et qu’il sait ce que vous pensez et combien de cheveux il y a sur votre tête.

« C’est le seul pays qui parle de » crime de pensée « – même penser est un crime. »

Décrivant à quel point la population du pays est peu informée du monde extérieur, elle a déclaré: «La plupart des Nord-Coréens n’ont jamais vu de carte du monde.

«Ils ne savent même pas qu’Internet existe. Ils n’ont même pas d’électricité.

« Je ne savais pas ce qu’étaient l’Afrique et l’Europe. Je ne savais pas quelles étaient les différentes races. On nous dit que le calendrier commence à la naissance du premier roi.

« On nous dit que nous faisons partie de la course Kim Il-sung. Je ne savais même pas que j’étais asiatique. »