Kim Jong Un félicite Xi Jinping pour son troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois et promet un “bel avenir”

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a félicité dimanche le président chinois Xi Jinping pour sa nomination à un troisième mandat, affirmant qu’il envisageait un “bel avenir” pour les deux pays.

Xi a obtenu son troisième mandat de 5 ans sans précédent à la fin du 20e congrès du Parti communiste chinois samedi, le solidifiant en tant que chef suprême de la Chine. La Chine et la Corée du Nord entretiennent une alliance étroite depuis des décennies, la paire étant les principaux adversaires des États-Unis à la fois dans la péninsule coréenne et à Taïwan.

“Moi, avec vous, je façonnerai [a] plus bel avenir des relations RPDC-Chine, répondant à la demande de l’époque”, a écrit Kim, selon une Agence France-Presse.

Xi a dirigé la Chine à la tête du PCC pendant 10 ans, et son troisième mandat est largement considéré comme le cimentant en tant que leader dont le rôle dans le parti pourrait rivaliser même avec le président Mao Zedong.

LA CORÉE DU SUD DIT QU’ELLE A LA CAPACITÉ D’INTERCEPTER LES MISSILES DU NORD

Les “félicitations les plus chaleureuses” de Kim pour Xi surviennent alors que son régime devient de plus en plus belliqueux envers la Corée du Sud. L’armée nord-coréenne a lancé plus d’une douzaine de missiles balistiques dans la mer et même au-dessus de l’île du Japon au cours du mois dernier.

La démonstration de force a commencé fin septembre avant la visite à Séoul du vice-président Kamala Harris. Les États-Unis et la Corée du Sud ont également mené des exercices militaires conjoints ces dernières semaines, entraînant davantage de lancements et d’exercices d’artillerie depuis le Nord.

XI JINPING APPELLE LA CHINE À CRÉER UNE “ARMÉE DE CLASSE MONDIALE” ALORS QU’IL CIBLE TAIWAN

La Corée du Nord a également fait voler 12 avions de guerre près de la frontière sud-coréenne au début du mois d’octobre. La sortie comprenait huit avions de chasse et quatre bombardiers. La Corée du Sud a répondu avec un vol de 30 avions de guerre, mais les deux groupes ne se sont pas engagés.

La semaine dernière, des chars de combat principaux et d’autres véhicules blindés ont participé à un exercice de traversée de rivière entre les États-Unis et la Corée du Sud, avec des ingénieurs des deux armées construisant des traversées en quelques heures.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’exercice a impliqué 1 000 soldats sud-coréens et américains, ainsi que 50 véhicules, dont des chars, des avions de chasse KF-16 et des hélicoptères d’attaque Apache et Cobra. On pouvait voir les hélicoptères passer au-dessus du pont terminé et tirer des fusées éclairantes. Les ponts eux-mêmes se composaient de plus de 140 pièces d’équipement d’ingénierie.