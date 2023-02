Kim Jong Un fait une rare apparition avec sa fille lors d’un banquet militaire | Nouvelles du monde

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait une rare apparition publique aux côtés de sa fille au milieu de spéculations croissantes selon lesquelles le pays prépare un grand défilé militaire pour présenter son programme d’armes nucléaires.

Lors de sa quatrième apparition publique connue, Kim Ju Ae et son père ont rendu visite aux troupes et ont assisté à un banquet militaire pour marquer le 75e anniversaire de l’armée du pays.

La visite est intervenue au milieu des spéculations que la Corée du Nord se prépare à organiser un défilé militaire massif en Pyongyang pour montrer un programme d’armement qui continue d’attiser l’inquiétude chez ses voisins et aux États-Unis.

On pense que la fille de M. Kim est âgée de neuf ou 10 ans et serait le deuxième des trois enfants supposés du leader.

M. Kim avec sa fille Kim Ju Ae et sa femme Ri Sol Ju au banquet



Certains experts pensent que Ju Ae est sur le point de devenir le successeur de son père à la tête du régime.

Elle a assisté à un essai en vol d’un missile balistique intercontinental en novembre et a déjà accompagné son père à une réunion avec des scientifiques militaires et une inspection des armes.

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord a déclaré que M. Kim avait visité les quartiers d’hébergement des officiers généraux de l’armée populaire coréenne avec sa fille.

Il a ensuite prononcé un discours devant les troupes lors d’un banquet, les félicitant d’avoir maintenu «l’armée la plus forte du monde» malgré les difficultés extérieures.

Des photos des médias d’État montraient des responsables militaires applaudissant lors du banquet, qui semblait avoir eu lieu à l’hôtel Yanggakdo de Pyongyang.

M. Kim et sa fille étaient vêtus de costumes noirs et de chemises blanches et se tenaient la main alors qu’ils marchaient sur un tapis rouge aux côtés de l’épouse du leader, Ri Sol Ju.

Les craintes grandissent sur le programme d’armement de la Corée du Nord



La visite est intervenue un jour après que M. Kim a présidé une réunion avec ses hauts responsables militaires et a appelé à une extension des exercices de combat.

Il est considéré comme une escalade d’une série déjà provocatrice de manifestations d’armes face à l’aggravation des tensions avec les voisins de la Corée du Nord et avec les responsables américains à Washington.