Kim Jong-un fait exploser deux missiles à longue portée dans un “avertissement clair aux ennemis” au milieu de la série de tests effrayants de la Corée du Nord

KIM Jong-un a fait exploser deux autres missiles dans un “avertissement clair aux ennemis” alors que la Corée du Nord déploie ses muscles militaires.

Il s’agit du dernier d’une série de tests effrayants que le tyran a supervisés ces dernières semaines alors que les tensions éclatent.

Le roi Jong-un a testé deux missiles à longue portée. Photo de stock Crédit : AFP

Le tyran a lâché plusieurs missiles ces dernières semaines Crédit : Reuters

La Corée du Nord a tiré mercredi une paire de missiles de croisière stratégiques à longue portée, touchant une cible à 2 000 km.

Kim a déclaré que le tir d’essai devrait être considéré comme un autre “avertissement clair aux ennemis”, ont rapporté les médias d’État.

Le despote a ajouté que le pays “devrait continuer à étendre la sphère opérationnelle des forces armées stratégiques nucléaires pour dissuader résolument toute crise militaire cruciale et crise de guerre à tout moment et en prendre complètement l’initiative”, selon l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA). ).

La paire de missiles a volé pendant 10 234 secondes pour “toucher clairement la cible à 2 000 km”, a ajouté KCNA.

Les missiles de croisière font partie d’un certain nombre d’armes plus petites récemment développées par la Corée du Nord, considérées comme capables de voler bas et de manœuvrer afin de mieux échapper aux défenses antimissiles.

Kim a déclaré l’année dernière que le développement de bombes plus petites était un objectif prioritaire, et des responsables à Séoul ont déclaré que si le Nord reprenait les essais nucléaires pour la première fois depuis 2017, le développement de dispositifs plus petits pourrait faire partie de ses objectifs.

Cela survient quelques jours seulement après que la Corée du Nord a tiré une autre paire de missiles balistiques à courte portée vers le Japon.

L’armée sud-coréenne a qualifié les lancements de “provocation grave” qui nuit à la paix.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a lancé une “alerte d’urgence”, avertissant ses citoyens de “prendre toutes les mesures de précaution possibles”.

Pendant ce temps, jeudi dernier, la Corée du Sud a frénétiquement brouillé des avions de combat après que Kim ait fait voler 12 avions de combat près de la frontière.

Selon l’armée sud-coréenne, huit avions de chasse et quatre bombardiers ont plané dans une formation effrayante et auraient effectué des exercices de tir air-sol.

Cela s’est produit quelques heures après que Kim ait tiré deux autres missiles balistiques vers le Japon lors de sa sixième série d’essais de missiles en moins de deux semaines.

Les tensions ont fortement augmenté dans la péninsule coréenne alors que le récent barrage d’essais de missiles de la Corée du Nord a incité la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon à mener des exercices conjoints en réponse.

Le ministère nord-coréen de la Défense a qualifié ses récents essais de missiles de réaction juste aux exercices militaires intimidants entre la Corée du Sud et les États-Unis.

La Corée du Nord considère les exercices militaires américano-sud-coréens comme une répétition d’invasion et est particulièrement sensible si ces exercices impliquent des actifs stratégiques américains tels qu’un porte-avions.

La Corée du Nord a fait valoir qu’elle avait été forcée de poursuivre un programme d’armes nucléaires pour faire face aux menaces nucléaires américaines.

Les responsables américains et sud-coréens ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer le Nord.