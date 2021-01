Kim Jong Un fait à nouveau la promotion de sa petite sœur après avoir admis que son plan économique était un buste

ODD ANDERSEN

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait une rare confession lors du premier congrès de son parti des travailleurs au pouvoir depuis 2016. Il a admis devant ses adorateurs acolytes que son plan économique quinquennal vanté est un échec.

Kim, qui était flanqué de rangées de fonctionnaires militaires et civils bemedaled, a déclaré sans ambages qu’il y avait eu des «erreurs» dans «la mise en œuvre de la stratégie de développement économique national», comme l’a rapporté l’Agence centrale de presse coréenne de Pyongyang.

Alors que plus de 3000 délégués alternaient entre prendre des notes avec diligence et applaudir bruyamment, Kim «a analysé les états actuels des secteurs industriels clés», selon KCNA, et a trouvé à redire à tous «y compris le métal, la chimie, l’électricité, le charbon, les machines et les mines les industries. »

La sœur cadette de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, parmi les 29 personnes dont la promotion au présidium de 39 membres du parti, le conseil interne responsable de l’exécution des diktats du président Kim, a été révélée dans un long liste des noms à la fin de l’envoi KCNA. Le fait que Yo Jong soit monté si visiblement à la couche supérieure montre son étoile montante dans une bureaucratie dans laquelle elle domine déjà le département d’organisation et d’orientation aux multiples tentacules. Aujourd’hui âgée de 33 ans, elle a quatre ans de moins que son frère, qui célèbre vendredi ses 37 ans.

Kim Yo Jong est prête à devenir la première femme dictatrice de l’histoire moderne

Et le fait que 29 des anciens membres aient perdu leurs fonctions au présidium a suggéré une purge, un rejet de blâme, qui est passé sous silence mais pas inaperçu.

C’est la reconnaissance de l’échec de Kim, après un an de pandémie, de typhons et d’inondations, et de sanctions américaines et onusiennes, qui est venue comme la révélation la plus étonnante de sa propre faiblesse ainsi que celle de la bureaucratie de son parti. Kim n’admettrait cependant pas l’échec personnel, préférant laisser entendre que les hommes qui l’entouraient étaient responsables tout en se rapprochant plus qu’auparavant en reconnaissant les problèmes d’un pays dont les citoyens ordinaires sont au bord de la faim et de la maladie.

L’histoire continue

Incroyablement, cependant, dans un effort apparent pour maintenir le prétexte que personne du tout n’est descendu avec le COVID-19, les délégués, dont le travail habituel est de garder les citoyens sous contrôle, étaient assis côte à côte dans la salle caverneuse. , dépourvu de masques faciaux et ignorant tous ces conseils sur la distanciation sociale.

La confession économique choc de Kim était une manière surprenante d’ouvrir le 8e congrès du parti du pays au cours duquel, sans aucun doute, il se mettra à vénérer les forces armées.

Le fait qu’il ne se soit pas lancé dans cette tangente tout de suite après avoir fait l’obéissance habituelle à «l’accomplissement de la cause de la réunification nationale», suggère qu’il pourrait aller doucement face aux menaces militaristes après l’investiture de Joe Biden en tant que président dans deux semaines.

Certes, Kim n’a pas encore suivi l’exemple du président chinois Xi Jinping, seul véritable allié et source de soutien économique du Nord, en félicitant Biden pour sa victoire sur le président Donald Trump, avec qui il a noué un tel rapport personnel lors de leurs trois réunions. . Il pourrait cependant vouloir voir où va l’équipe de Biden avant de s’engager dans des discussions difficiles, et encore moins de tirer quelques missiles.

Le plus proche de Kim pour brandir la menace nucléaire a été de dire aux fidèles du parti que «la clé pour surmonter les multiples difficultés existantes avec la plus grande certitude et rapidité réside dans la consolidation de notre propre force, notre force interne, à tous égards» après cinq ans de « essais sans précédent, les pires de tous les temps. »

Les analystes n’avaient aucun doute, cependant, que Kim n’attendrait pas longtemps avant de parler de la nécessité de renforcer la force militaire du pays conformément à une politique connue sous le nom de «byungjin» pour le développement simultané des forces armées et de l’économie.

Le discours liminaire de Kim «contenait très peu de choses sur la politique étrangère et la défense, à part une référence oblique au programme nucléaire et à la« forte garantie »qu’il fournit pour« protéger la patrie »», a déclaré Evans Revere, ancien diplomate de haut rang de l’ambassade américaine en Séoul. «Dans les jours et les semaines à venir, nous pouvons nous attendre à ce qu’il en dise plus sur ces problèmes.»

Quant à l’ascension de Kim Yo Jong, il a déclaré: «Elle n’a cessé de gagner en pouvoir et en influence en tant que conseillère la plus fiable de Kim Jong Un. Il y avait «de bonnes raisons de croire qu’elle sera récompensée pour sa fidélité», mais «il faut faire attention à ne pas briller trop fort alors que son étoile continue de monter».

Outre les fioritures rhétoriques classiques, les remarques de Kim étaient pleines d’allusions à des problèmes économiques qui pourraient faire allusion à des difficultés internes au sein de son propre parti et de la bureaucratie gouvernementale.

«L’année dernière a été une année assez difficile», a-t-il dit à un moment donné, se lançant dans une explication de la pandémie qui ne permettait pas d’admettre l’impact réel de la maladie sur son peuple. «Dans les circonstances de la crise mondiale de santé publique qui a duré sans précédent dans l’histoire», a-t-il dit, d’une manière ou d’une autre, son peuple avait «constamment assuré une situation stable et complète dans la prévention des maladies infectieuses en surmontant obstinément les difficultés.

Maintenant, a-t-il dit, «Nous représentons ici le destin, l’avenir, l’ingéniosité et la sagesse de millions de membres du Parti des travailleurs de Corée et de dizaines de millions de Coréens.

L’oratoire a dissimulé de sérieux doutes sur la sécurité et l’emprise de Kim sur son peuple.

«Kim reconnaît que ses élites reçoivent beaucoup d’informations extérieures et savent que le régime n’est pas infaillible», a déclaré Bruce Bennett, expert coréen chez Rand. «Notez que Kim n’aurait pas dit qu’il avait échoué – il a dit que le pays avait échoué. Mieux vaut pour lui de blâmer le pays.

Un problème spécifique, a déclaré Bennett, est que l’appareil de sécurité omniprésent de Kim est «inefficace et corrompu – n’appliquant pas correctement son pouvoir et ne contrôlant pas le peuple nord-coréen».

Dans ces circonstances, a déclaré Lee Sang-yoon, professeur à la Fletcher School de l’Université Tufts, «Le théâtre politique comme ce congrès unit non seulement le parti et la nation, mais augmente également la valeur nette de Kim. C’était, a déclaré Lee, « comme un athlète vedette de l’agent libre qui fait tout son possible pour remporter le prochain gros contrat. »

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Daily Beast Membership: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.