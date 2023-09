Kim Jong Un et Poutine se rencontrent pour des négociations sur les armes au port spatial russe

Interrogé par les journalistes pour savoir si lui et Kim discuteraient des ventes d’armes, Poutine a répondu qu’ils aborderaient « toutes les questions » et qu’« il était temps », a rapporté l’agence de presse officielle RIA Novosti. Poutine a également suggéré que la Russie pourrait aider la Corée du Nord à développer des satellites, soulignant que Kim « montrait un grand intérêt pour la technologie des fusées ».

Au cours de sa visite du port spatial, Kim a semblé poser des questions détaillées sur la technologie utilisée là-bas.

Le train privé de Kim est arrivé à Khasan, une gare russe située juste de l’autre côté de la frontière nord-est de la Corée du Nord, tôt mardi, heure locale, ont rapporté mercredi les médias d’État nord-coréens. Il a été accueilli sur un tapis rouge par le ministre des Ressources naturelles Alexander Kozlov et le gouverneur régional Oleg Kozhemyako, ainsi que par une garde d’honneur et une fanfare militaire, le groupe nord-coréen. a déclaré l’agence de presse officielle KCNA.

Kim a déclaré que sa visite en Russie, qui est sa première depuis 2019, ainsi que son premier voyage hors de Corée du Nord après trois ans d’isolement pandémique, ont montré que son gouvernement « donne la priorité à l’importance stratégique » des relations entre la Corée du Nord et la Russie.

Les deux adversaires des États-Unis se rapprochent alors que leurs dirigeants sont confrontés à un isolement diplomatique croissant : Poutine à cause de sa guerre de 18 mois en Ukraine et Kim à cause de son développement continu d’armes nucléaires et de programmes de missiles balistiques en violation des sanctions internationales.