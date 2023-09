Kim Jong Un en route vers la Corée du Sud : rapports

Séoul, Corée du Sud –

Un train nord-coréen transportant vraisemblablement le dirigeant Kim Jong Un est parti pour la Russie pour une éventuelle rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, ont annoncé lundi les médias sud-coréens.

Citant des sources gouvernementales sud-coréennes non identifiées, le journal Chosun Ilbo a rapporté que le train aurait probablement quitté dimanche soir la capitale nord-coréenne Pyongyang et qu’une rencontre Kim-Poutine serait possible dès mardi.

L’agence de presse Yonhap et d’autres médias ont publié des informations similaires. L’agence de presse japonaise Kyodo a cité des responsables russes affirmant que Kim se dirigeait peut-être vers la Russie dans son train personnel.

Le bureau présidentiel sud-coréen, le ministère de la Défense et le service national de renseignement n’ont pas immédiatement confirmé ces détails.

Des responsables américains ont publié la semaine dernière des renseignements selon lesquels la Corée du Nord et la Russie organisaient une réunion entre leurs dirigeants qui aurait lieu ce mois-ci alors qu’ils élargissent leur coopération face à l’intensification des confrontations avec les États-Unis. Un lieu possible pour la réunion serait la ville de Vladivostok, dans l’est de la Russie, où Poutine est arrivé lundi pour assister à un forum international qui se déroulera jusqu’à mercredi, selon l’agence de presse russe TASS. La ville a également été le lieu de la première rencontre de Poutine avec Kim en 2019.

Selon des responsables américains, Poutine pourrait se concentrer sur l’obtention de davantage de fournitures d’artillerie nord-coréenne et d’autres munitions pour reconstituer ses réserves en déclin, alors qu’il cherche à désamorcer une contre-offensive ukrainienne et à montrer qu’il est capable de mener une longue guerre d’usure. Cela pourrait potentiellement exercer davantage de pression sur les États-Unis et leurs partenaires pour qu’ils poursuivent les négociations alors que les inquiétudes concernant un conflit prolongé augmentent malgré leurs énormes expéditions d’armes avancées vers l’Ukraine au cours des 17 derniers mois.

La Corée du Nord possède probablement des dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes de conception soviétique qui pourraient potentiellement donner un énorme coup de pouce à l’armée russe, estiment les analystes.

En échange, Kim pourrait rechercher une aide énergétique et alimentaire indispensable ainsi que des technologies d’armement avancées, notamment celles liées aux missiles balistiques intercontinentaux, aux sous-marins lance-missiles à capacité nucléaire et aux satellites de reconnaissance militaire, selon les analystes.

Certains craignent que d’éventuels transferts de technologie russes n’accroissent la menace posée par l’arsenal croissant d’armes nucléaires et de missiles de Kim, conçus pour cibler les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Après des décennies de relations compliquées, chaudes et froides, la Russie et la Corée du Nord se rapprochent depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022. Ce lien est motivé par le besoin d’aide de Poutine et les efforts de Kim pour accroître la visibilité. de ses partenariats avec ses alliés traditionnels Moscou et Pékin alors qu’il tente de briser son isolement diplomatique et de faire en sorte que la Corée du Nord fasse partie d’un front uni contre Washington.

Tout en utilisant la diversion provoquée par le conflit ukrainien pour accélérer le développement de ses armes, la Corée du Nord a à plusieurs reprises accusé les États-Unis d’être responsables de la crise en Ukraine, affirmant que la « politique hégémonique » de l’Occident justifiait une offensive russe en Ukraine pour se protéger.

La Corée du Nord est le seul pays, avec la Russie et la Syrie, à reconnaître l’indépendance de deux régions séparatistes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine – Donetsk et Luhansk – et elle a également fait allusion à son intérêt pour l’envoi d’ouvriers du bâtiment dans ces régions pour aider. avec les efforts de reconstruction.

La Russie – ainsi que la Chine – ont bloqué les efforts menés par les États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU pour renforcer les sanctions contre la Corée du Nord suite à l’intensification de ses essais de missiles, tout en accusant Washington d’aggraver les tensions avec Pyongyang en élargissant les exercices militaires avec la Corée du Sud et le Japon.

Les États-Unis accusent depuis l’année dernière la Corée du Nord de fournir à la Russie des armes, notamment des obus d’artillerie vendus au groupe de mercenaires russes Wagner. Les responsables russes et nord-coréens ont nié ces affirmations. Mais les spéculations sur la coopération militaire entre les deux pays se sont intensifiées après la rare visite du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu en Corée du Nord en juillet, lorsque Kim l’a invité à une exposition d’armes et à un défilé militaire massif dans la capitale, où il a présenté des ICBM conçus pour cibler les États-Unis. continent.

Après la visite de Choïgu, Kim a visité les usines d’armement nord-coréennes, notamment une usine produisant des systèmes d’artillerie, où il a exhorté les travailleurs à accélérer le développement et la production à grande échelle de nouveaux types de munitions. Les experts affirment que les visites de Kim dans les usines avaient probablement un double objectif : encourager la modernisation de l’armement nord-coréen et examiner l’artillerie et d’autres fournitures qui pourraient éventuellement être exportées vers la Russie.

Jon Finer, conseiller adjoint en chef à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, a déclaré dimanche aux journalistes que l’achat d’armes à la Corée du Nord « pourrait être la meilleure et peut-être la seule option » ouverte à Moscou alors qu’elle tente de poursuivre son effort de guerre.

« Nous sommes sérieusement préoccupés par la possibilité que la Corée du Nord vende potentiellement des armes, des armes supplémentaires, à l’armée russe. Il est intéressant de réfléchir un instant à ce qu’elle dit, à savoir que lorsque la Russie parcourt le monde à la recherche de partenaires susceptibles de l’aider, il atterrit en Corée du Nord », a déclaré Finer à bord d’un avion transportant Biden de l’Inde au Vietnam.

Certains analystes affirment qu’une éventuelle rencontre entre Kim et Poutine porterait davantage sur des gains symboliques que sur une coopération militaire substantielle.

La Russie – qui a toujours gardé de près ses technologies d’armement les plus importantes, même vis-à-vis d’alliés clés comme la Chine – pourrait être réticente à procéder à des transferts de technologie majeurs avec la Corée du Nord pour ce qui sera probablement un approvisionnement de guerre limité transporté via une petite liaison ferroviaire entre les pays, disent-ils. ——

——



L’écrivain d’Associated Press Jim Heintz à Tallinn, en Estonie, a contribué à ce rapport.