Kim Jong-un emmène sa fille au défilé militaire montrant la plupart des armes nucléaires de tous les temps

Le défilé marquait le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire coréenne (KPA), les forces armées révolutionnaires du Parti des travailleurs de Corée (WPK) (Photo : EPA) Des photos publiées par les médias d’État montraient des camions de transport et de lancement transportant environ 10 des ICBM Hwasong-17 du pays, capables de frapper profondément dans le continent américain. “C’est cumulativement plus de lanceurs d’ICBM que nous n’en avons jamais vus lors d’un défilé nord-coréen”, a tweeté Ankit Panda, du Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis. Il a observé que si tous étaient équipés de plusieurs ogives, cela pourrait suffire à saturer les systèmes de défense antimissile américains existants. Ces armes ont été suivies d’un autre gros missile enfermé dans une cartouche et transporté sur un véhicule à 9 essieux. Il n’était pas immédiatement clair s’il s’agissait d’une maquette ou d’une vraie fusée. Mais Kim Dong-yub, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul, a déclaré que le missile était probablement une version d’un ICBM à combustible solide que le Nord tente de développer depuis des années.



L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord a confirmé que le défilé comportait une variété d’armes à capacité nucléaire (Photo : STR/KCNA VIA KNS/AFP via Getty)



L’agence a décrit les ICBM comme des armes cruciales soutenant la «confrontation totale et au pouvoir» en cours du Nord contre ses ennemis (Photo: Reuters) La plupart des plus gros missiles balistiques du pays utilisent du carburant liquide, ce qui les oblige à être chargés de propulseur sur leur site de lancement, un processus qui prend du temps. Le développement d’un ICBM à combustible solide a longtemps été considéré comme un objectif clé pour le pays, car cela pourrait rendre ses missiles nucléaires plus difficiles à repérer et à détruire pendant un conflit. On ne sait pas à quel point le nouveau missile présumé pourrait être proche des tests. La Corée du Nord a parfois affiché des maquettes lors des défilés. Le défilé a eu lieu après que Kim a rencontré ses hauts gradés militaires lundi et a ordonné une extension des exercices de combat, alors qu’il continue d’intensifier une course déjà provocante dans les démonstrations d’armes face à l’aggravation des tensions avec ses voisins et Washington. “Cette fois, Kim Jong Un a laissé les forces de missiles tactiques et à longue portée en expansion de la Corée du Nord parler d’elles-mêmes”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur d’études internationales à l’Université Ewha Womans de Séoul. “Le message que Pyongyang veut envoyer à l’international, démontrant ses capacités de dissuasion et de coercition, prendra probablement la forme d’essais de missiles à combustible solide et de la détonation d’un engin nucléaire miniaturisé.” Il faisait référence aux évaluations américaines et sud-coréennes selon lesquelles le Nord pourrait se préparer à effectuer son premier essai nucléaire depuis septembre 2017. L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord a confirmé que le défilé comportait une variété d’armes à capacité nucléaire, y compris des armes nucléaires tactiques visant la Corée du Sud. L’agence a décrit les ICBM comme des armes cruciales soutenant la «confrontation totale et au pouvoir» du Nord contre ses ennemis. Plus: Corée du Nord

La Corée du Nord vient de connaître une année record en matière d'essais d'armes, et les dizaines de missiles qu'elle a tirés en 2022 comprenaient des systèmes potentiellement nucléaires conçus pour frapper des cibles en Corée du Sud et sur le continent américain. L'intensification des activités d'essais a été ponctuée de déclarations enflammées et d'une nouvelle loi menaçant des attaques nucléaires préventives contre ses voisins et les États-Unis dans un large éventail de scénarios. Kim a doublé sa poussée nucléaire en entrant en 2023. Lors d'une grande conférence politique en décembre, Kim a appelé à une "augmentation exponentielle" des ogives nucléaires du pays, à la production de masse d'armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille ciblant "l'ennemi" de la Corée du Sud et au développement de missiles balistiques intercontinentaux plus puissants qui pourraient atteindre la zone continentale des États-Unis.

