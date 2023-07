Kim Jong Un, dur à vivre, gagne un surnom peu flatteur en raison de son énorme appétit pour l’alcool et la nourriture européens: expert

Selon un expert britannique de la défense, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se serait adonné à la nourriture et à l’alcool européens populaires, privilégiant le jambon de Parme et le whisky que l’on trouve couramment dans les rayons des épiceries.

« Kim Jong Un est le 36e homme le plus riche du monde et en 2018, il a pris livraison de deux Mercedes S600 Maybach spéciales, possède 17 palais et un avion privé », a déclaré l’expert en défense et professeur Anthony Glees au Daily Star.

« Et, selon son chef, il est un boozer invétéré, boit du whisky écossais Black Label et du brandy Hennessy, et un gros fumeur », a poursuivi Glees.

Le professeur a ajouté que Kim, 39 ans, aurait gagné un surnom qui se traduit par « le gros » en anglais.

« Il est manifestement en surpoids. En effet, un surnom pour lui est ‘Pang’, ‘le gros' », a déclaré Glees.

Kim se livrerait également à des « ciggies » noires chères Yves Saint Laurent et à de grandes portions de jambon de Parme, un type de prosciutto de la région italienne de Parme.

Les commentaires de Glees interviennent après que les services de renseignement sud-coréens ont déclaré aux journalistes le mois dernier qu’ils pensaient que Kim pourrait souffrir d’insomnie en abusant d’alcool et de tabac, et ils pensent qu’il pèse environ 300 livres. Les chefs des services de renseignement ont ajouté qu’ils pensaient qu’il « accumulait » des médicaments contre l’insomnie tels que le zolpidem.

Des nouvelles de possibles problèmes de santé pour le dictateur nord-coréen ont déjà été annoncées, y compris des spéculations selon lesquelles sa santé souffrait après avoir sauté une série d’événements importants plus tôt cette année.

Glees a critiqué Kim comme « meurtrier » et « pas seulement dingue » au milieu de ses remarques au Daily Star.

« Il a fait exécuter son ministre de la Sécurité par des lance-flammes après un lancement de roquette infructueux, selon nous, et en 2016, deux responsables du ministère de l’Éducation ont été exécutés par des missiles anti-aériens pour s’être assoupis lors d’une réunion », a déclaré Glees.

« Il a ordonné à ses hommes de main d’étaler du sang des fonctionnaires exécutés sur son oncle qui s’était évanoui sous le choc avant d’être lui-même exécuté. »