Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a envoyé un message au président russe Vladimir Poutine disant qu’il souhaitait renforcer les liens avec lui alors que leurs deux pays construisent une alliance, selon les médias d’État nord-coréens.

Un article publié par l’Agence centrale de presse coréenne, intitulé « Salutations au président russe », indique que le message de Kim a souligné « que l’amitié RPDC-Russie, qui a résisté à toutes les épreuves de l’histoire génération après génération et siècle après siècle, est un précieux atout stratégique commune aux deux pays et c’est la position fixe du gouvernement de la RPDC de développer sans cesse les relations de bon voisinage et de coopération. »

Le rapport a continué, disant que Kim a exprimé le désir de travailler avec Poutine vers un objectif commun de défense de la sécurité mondiale, selon une traduction de KCNA Watch, et qu’il a souhaité à Poutine succès et bonne santé.

L’article indique également que Kim défend la décision de Poutine d’envahir l’Ukraine.

Le message de Kim aurait été envoyé le jour de la Russie, que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a précédemment décrit comme un jour férié qui « marque l’étape importante que la Russie a franchie le 12 juin 1991, lorsqu’elle a tenu ses premières élections libres, ouvertes et équitables ». , et a adopté la Déclaration de souveraineté de l’État russe. »

Pendant ce temps, les services de renseignement sud-coréens pensent que Kim pourrait souffrir d’insomnie en abusant d’alcool et de tabac.

Le législateur sud-coréen Yoo Sang-bum a déclaré aux médias fin mai que le Service national de renseignement avait découvert que les autorités nord-coréennes « accumulaient » des médicaments contre l’insomnie tels que le Zolpidem et des « quantités importantes » d’alcool et de cigarettes, selon un rapport de la Corée. Héraut.

En plus des problèmes de sommeil et de la toxicomanie apparente, le service d’espionnage a également noté que le dirigeant nord-coréen semble souffrir de marques sur ses poignets ou ses bras, que le service évalue peut-être en grattant des cicatrices pouvant être le résultat d’une affection cutanée. liés au stress ou à une réaction allergique.

