Kim Jong Un dit que l’objectif de la Corée du Nord est d’avoir la force nucléaire la plus puissante du monde

SÉOUL –

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que l’objectif ultime de son pays était de posséder la force nucléaire la plus puissante du monde, alors qu’il a promu des dizaines d’officiers militaires impliqués dans le récent lancement du plus grand missile balistique de Corée du Nord, ont rapporté dimanche les médias officiels.

L’annonce intervient après que Kim a inspecté un test du nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-17 du pays et s’est engagé à contrer les menaces nucléaires américaines avec des armes nucléaires le 18 novembre.

La construction de la force nucléaire vise à protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l’État et du peuple, et “son objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent dans le siècle”, a déclaré Kim dans l’ordonnance promouvant la officiers.

Il a qualifié le Hwasong-17 d ‘”arme stratégique la plus puissante du monde” et a déclaré qu’il démontrait la détermination et la capacité de la Corée du Nord à construire à terme l’armée la plus puissante du monde.

Les scientifiques nord-coréens ont fait un « formidable bond en avant dans le développement de la technologie de montage d’ogives nucléaires sur des missiles balistiques », a déclaré Kim, sans donner plus de détails.

Posant pour des photos avec les scientifiques, ingénieurs, responsables militaires et autres personnes impliquées dans le test, Kim a déclaré qu’il s’attend à ce qu’ils continuent à étendre et à renforcer la dissuasion nucléaire du pays à un rythme extraordinairement rapide.

Ces travailleurs ont prêté serment d’allégeance et de foi au parti au pouvoir, jurant de défendre “l’autorité absolue” du parti et de Kim, et jurant que “nos missiles ne voleront vigoureusement que dans la direction indiquée” par lui.

Ils ont dit que Kim nous avait “soigneusement appris un par un” lors du développement du Hwasong-17.

Capable d’atteindre le continent américain, le lancement du missile a incité les États-Unis à demander une déclaration présidentielle du Conseil de sécurité des Nations Unies pour tenir la Corée du Nord responsable de ses essais de missiles, qui sont interdits par les résolutions du Conseil de sécurité.

Le puissant Comité permanent de l’Assemblée populaire suprême de Corée du Nord a décerné au missile Hwasong-17 le titre de « Héros de la RPDC et Médaille de l’étoile d’or et Ordre du drapeau national de 1re classe », a rapporté KCNA dans un autre communiqué, utilisant les initiales du nom officiel du pays, République Populaire Démocratique de Corée.

“(Le missile) a clairement prouvé devant le monde que la RPDC est une puissance nucléaire à part entière capable de s’opposer à la suprématie nucléaire des impérialistes américains et a pleinement démontré sa puissance en tant qu’État ICBM le plus puissant”, a déclaré KCNA.

Le tir d’essai a démontré que la Corée du Nord réagira de la même manière à “l’attaque nucléaire et frontale de l’ennemi”, selon le rapport.



(Reportage par Josh Smith; Montage par Leslie Adler)