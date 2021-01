Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un prend la parole au congrès du parti au pouvoir à Pyongyang – KCNA via KNS

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que les États-Unis étaient le « plus grand ennemi » de sa nation nucléaire, alors qu’il jetait le gant diplomatique à la nouvelle administration de Joe Biden, ont rapporté samedi les médias d’Etat.

La déclaration intervient moins de deux semaines avant l’investiture du nouveau président américain et après une relation tumultueuse entre Kim et le dirigeant sortant Donald Trump.

Kim et Trump se sont d’abord engagés dans une guerre des mots et des menaces mutuelles, avant une bromance diplomatique extraordinaire qui a comporté des sommets faisant la une des journaux et des déclarations d’amour du président américain.

Mais peu de progrès substantiels ont été réalisés, le processus étant dans l’impasse après l’échec de leur réunion de février 2019 à Hanoi sur l’allégement des sanctions et ce que Pyongyang serait prêt à abandonner en retour.

Selon l’agence de presse officielle KCNA samedi, Kim a déclaré que les politiques hostiles de Washington ne changeraient pas indépendamment de qui occupait la Maison Blanche, mais que l’abandon de ces politiques serait la clé des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis.

« Nos activités politiques étrangères doivent être concentrées et réorientées sur la soumission des Etats-Unis, notre plus grand ennemi et principal obstacle à notre développement innové », a déclaré Kim lors de neuf heures de discours sur plusieurs jours lors d’un rare congrès du parti à Pyongyang.

« Peu importe qui est au pouvoir aux États-Unis, la vraie nature des États-Unis et leurs politiques fondamentales envers la Corée du Nord ne changent jamais. »

Kim a promis d’élargir ses liens avec «des forces anti-impérialistes indépendantes».

La Corée du Nord n’abuserait pas de ses armes nucléaires, a déclaré Kim, mais le pays étend son arsenal nucléaire, y compris des capacités de frappe «préventives» et «de représailles» et des ogives de différentes tailles.

Kim a appelé au développement d’équipements comprenant des armes hypersoniques, des missiles balistiques intercontinentaux à combustible solide (ICBM), des satellites espions et des drones.

L’histoire continue

La Corée du Nord se prépare pour le test et la production de diverses nouvelles armes, y compris une «fusée à plusieurs ogives» et des «ogives de vol plané supersonique pour des roquettes balistiques de nouveau type», tandis que la recherche sur un sous-marin nucléaire est presque terminée, a-t-il déclaré.

« Kim a pratiquement montré ce qu’il pensait: des missiles sous-marins, de meilleurs ICBM et d’autres armes avancées », a déclaré Yoo Ho-yeol, professeur d’études nord-coréennes à l’Université de Corée à Séoul.

« Il dit que c’est essentiellement ce que Washington verra à l’avenir, ce qui pourrait aggraver la tension ou ouvrir des portes pour des discussions. »

Les remarques de Kim étaient l’un des contours les plus ambitieux de la défense nationale nord-coréenne et des questions nucléaires depuis un certain temps, a déclaré Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis.

« Cela pourrait présager un retour aux essais nucléaires, qui sont maintenant sur la table étant donné que Kim a renoncé à son moratoire d’avril 2018 », a-t-il déclaré.

Kim Jong-un, le dirigeant autoritaire de la Corée du Nord, a ouvert cette semaine un rare congrès du Parti des travailleurs au pouvoir – KCNA

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du département d’État américain. Un porte-parole de la campagne Biden a refusé de commenter.

Biden, qui était vice-président du président Barack Obama, a qualifié Kim de « voyou » pendant la campagne électorale. En 2019, la Corée du Nord a qualifié Biden de « chien enragé » qui devait être « battu à mort avec un bâton ».

Kim a eu trois réunions sans précédent avec Trump et les deux ont correspondu dans une série de lettres, mais ces efforts n’ont pas abouti à un accord de dénucléarisation ou à un changement officiel des relations entre les pays.

« La Corée du Nord déclare que la fenêtre de coopération est beaucoup, beaucoup plus petite pour l’administration Biden », a déclaré Yoo.

Biden a déclaré en octobre qu’il ne rencontrerait Kim qu’à la condition que la Corée du Nord accepte de réduire sa capacité nucléaire.

Le mois dernier, Kurt Campbell, le principal diplomate américain pour l’Asie de l’Est sous Obama et considéré comme un candidat à une position politique de premier plan en Asie sous Biden, a déclaré que la nouvelle administration américaine devrait prendre une décision rapide sur l’approche à adopter avec la Corée du Nord et non répétez le retard de l’ère Obama.

Outre les États-Unis et la politique de défense, Kim a parlé plus longuement des propositions d’un plan économique quinquennal qui devrait être annoncé lors du congrès, qui, selon lui, continuerait de se concentrer sur la construction d’une économie indépendante.

« Les graines et les thèmes de base du nouveau plan de développement économique quinquennal sont toujours l’autosuffisance et l’autosuffisance », a-t-il déclaré.

Parmi les plans figurent la construction d’usines sidérurgiques économes en énergie, l’augmentation significative des produits chimiques, l’augmentation de la production d’électricité et la sécurisation de plus de mines de charbon, a déclaré Kim.

Le congrès a pris des mesures pour « renforcer la direction unie et la gestion stratégique de l’Etat sur le travail économique ».

La Corée du Nord fait face à des crises croissantes causées par des sanctions internationales sur son programme nucléaire, ainsi que des verrouillages auto-imposés pour prévenir une épidémie de coronavirus.

« En termes pratiques, il y a un décalage entre la situation économique interne désastreuse de la Corée du Nord et cet ambitieux programme de modernisation nucléaire et militaire », a déclaré Panda.

Kim a critiqué la Corée du Sud pour avoir offert sa coopération dans des domaines « non fondamentaux » tels que l’aide aux coronavirus et le tourisme, et a déclaré que le Sud devrait cesser d’acheter des armes et de mener des exercices militaires avec les États-Unis.