Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que les États-Unis étaient le « plus grand ennemi » de sa nation nucléaire, alors qu’il jetait le gant diplomatique à la nouvelle administration de Joe Biden, ont rapporté samedi les médias d’Etat.

La déclaration intervient moins de deux semaines avant l’investiture du nouveau président américain et après une relation tumultueuse entre Kim et le dirigeant sortant Donald Trump.

Kim et Trump se sont d’abord engagés dans une guerre des mots et des menaces mutuelles, avant une bromance diplomatique extraordinaire qui a comporté des sommets faisant la une des journaux et des déclarations d’amour du président américain.

Mais peu de progrès substantiels ont été réalisés, le processus étant dans l’impasse après l’échec de leur réunion de février 2019 à Hanoi sur l’allégement des sanctions et ce que Pyongyang serait prêt à abandonner en retour.

Selon l’agence de presse officielle KCNA samedi, Kim a déclaré que les politiques hostiles de Washington ne changeraient pas indépendamment de qui occupait la Maison Blanche, mais que l’abandon de ces politiques serait la clé des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis.

« Nos activités politiques étrangères doivent être concentrées et réorientées sur la soumission des Etats-Unis, notre plus grand ennemi et principal obstacle à notre développement innové », a déclaré Kim lors de neuf heures de discours sur plusieurs jours lors d’un rare congrès du parti à Pyongyang.

« Peu importe qui est au pouvoir aux États-Unis, la vraie nature des États-Unis et leurs politiques fondamentales envers la Corée du Nord ne changent jamais. »

Kim a promis d’élargir ses liens avec «des forces anti-impérialistes indépendantes».

La Corée du Nord n’abuserait pas de ses armes nucléaires, a déclaré Kim, mais le pays étend son arsenal nucléaire, y compris des capacités de frappe «préventives» et «de représailles» et des ogives de différentes tailles.

Kim a appelé au développement d’équipements comprenant des armes hypersoniques, des missiles balistiques intercontinentaux à combustible solide (ICBM), des satellites espions et des drones.

La Corée du Nord se prépare pour le test et la production de diverses nouvelles armes, y compris une «fusée à plusieurs ogives» et des «ogives de vol plané supersonique pour des roquettes balistiques de nouveau type», tandis que la recherche sur un sous-marin nucléaire est presque terminée, a-t-il déclaré.

« Kim a pratiquement montré ce qu’il pensait: des missiles sous-marins, de meilleurs ICBM et d’autres armes avancées », a déclaré Yoo Ho-yeol, professeur d’études nord-coréennes à l’Université de Corée à Séoul.

« Il dit que c’est essentiellement ce que Washington verra à l’avenir, ce qui pourrait aggraver la tension ou ouvrir des portes pour des discussions. »

Les remarques de Kim étaient l’un des contours les plus ambitieux de la défense nationale nord-coréenne et des questions nucléaires depuis un certain temps, a déclaré Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis.

« Cela pourrait présager un retour aux essais nucléaires, qui sont maintenant sur la table étant donné que Kim a renoncé à son moratoire d’avril 2018 », a-t-il déclaré.