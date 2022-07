Kim Jong-un dit que la Corée du Nord est “prête à mobiliser” des armes nucléaires dans un avertissement effrayant à l’Occident

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a lancé un avertissement effrayant à l’Occident, affirmant que son pays est prêt à utiliser ses armes nucléaires contre les États-Unis et la Corée du Sud à tout moment.

Dans un discours, Kim a également affirmé que le monde se dirigeait vers le bord de la guerre, grâce aux actions de la Corée du Sud, alors qu’il lançait une attaque cinglante contre le nouveau président du pays.

Kim Jong-un a lancé une menace effrayante à l’Occident Crédit : EPA

Il s’exprimait lors d’un rassemblement de masse à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Crédit : EPA

Le dictateur trapu était flanqué de ses soldats Crédit : EPA

Il s’exprimait lors d’un événement marquant le 69e anniversaire de la fin des hostilités de la guerre de Corée, bien que les deux pays n’aient jamais signé d’accord de paix officiel, ce qui signifie que le conflit fait toujours rage techniquement.

Kim a affirmé que la Corée du Nord devait achever la “tâche historique urgente” consistant à renforcer ses défenses en raison de la menace nucléaire posée par les États-Unis.

“Nos forces armées sont parfaitement préparées à répondre à toute crise, et la dissuasion de guerre nucléaire de notre pays est également entièrement prête à mobiliser sa force absolue avec fidélité, précision et rapidité pour sa mission”, a-t-il déclaré.

Dans une attaque tonitruante contre le nouveau gouvernement à Séoul, Kim a également dénoncé nommément le nouveau président sud-coréen Yoon Suk Yeol pour la première fois, l’accusant de menacer la sécurité de son pays et son droit à l’autodéfense.

“Parler d’une action militaire contre notre nation, qui possède des armes absolues qu’ils craignent le plus, est absurde et constitue une action suicidaire très dangereuse”, a-t-il déclaré.

“Une tentative aussi dangereuse sera immédiatement punie par notre force puissante et le gouvernement Yoon Suk Yeol et son armée seront anéantis.”

Il a également décrit son homologue à Séoul comme un “maniaque de la confrontation”.

En représailles, le bureau de Yoon a affirmé que la Corée du Sud était capable de répondre “fortement et efficacement” à toute provocation de la dictature communiste, qualifiant les propos de Kim de “menaçants”.

Une porte-parole du président Yoon a déclaré lors d’un briefing: “Nous exhortons une fois de plus la Corée du Nord à emprunter la voie du dialogue pour parvenir à une dénucléarisation substantielle et à la paix”.

Cela survient alors que des responsables américains et sud-coréens ont affirmé que Pyongyang avait achevé les préparatifs de son premier essai nucléaire en cinq ans.

Un ministre sud-coréen a déclaré mardi qu’il y avait une “possibilité” que le test ait lieu autour de l’anniversaire de l’armistice entre les deux Corées.

Kim a également accusé les États-Unis de “diaboliser” la Corée du Nord pour justifier leurs propres politiques hostiles, décrivant les exercices militaires réguliers entre les États-Unis et la Corée du Sud comme des activités “semblables à des gangsters”.

Il a déclaré que les exercices démontraient un “double standard” américain, car les activités militaires de la Corée du Nord étaient considérées comme des provocations et des menaces.

“Cela conduit les relations bilatérales au point où il est difficile de retomber dans un état de conflit”, a-t-il déclaré.

La Corée du Nord a effectué au moins 28 essais de missiles balistiques en 2022 – le plus jamais réalisé en une seule année.

La guerre de Corée a éclaté en 1950 lorsque le grand-père de Kim Jong-un, Kim Il Sung, a lancé une invasion désastreuse du sud du pays.

Mais la propagande nord-coréenne affirme que la guerre a été provoquée par les États-Unis et la Corée du Sud.

La guerre s’est terminée en 1953 par une trêve, mais la Corée du Nord affirme qu’il s’agissait d’une “victoire” contre les États-Unis et célèbre cet anniversaire chaque année avec des danses, des feux d’artifice et des défilés militaires.

Ses remarques interviennent alors que le régime isolé de Pyongyang est confronté à une crise économique croissante en raison des fermetures de frontières liées à Covid, des sanctions dirigées par les États-Unis et des propres politiques désastreuses de Kim.

Cela fait suite à un terrible avertissement du chef de la sécurité britannique selon lequel le monde se rapproche de plus en plus d’une guerre nucléaire catastrophique au milieu d’une série de menaces à la paix mondiale.

Le conseiller à la sécurité nationale, Sir Stephen Lovegrove, a tiré la sonnette d’alarme alors que les craintes grandissent. La Chine et la Russie modernisent leurs armes de destruction massive.

Et il a déclaré que la guerre en Ukraine, associée aux régimes secrets de Moscou et de Pékin, signifie que nous sommes “plus susceptibles de voir des” trous de ver d’escalade “- des échecs soudains et imprévisibles dans le tissu de la dissuasion provoquant une escalade rapide vers un conflit stratégique”.

S’exprimant à Washington DC au Center for Strategic and International Studies, il a déclaré que la guerre nucléaire n’avait été évitée pendant la guerre froide que parce que l’Union soviétique et l’OTAN avaient pu se parler avec une compréhension mutuelle qui, selon lui, n’existe pas aujourd’hui.