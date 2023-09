Kim Jong-un dit à Vladimir Poutine que la Russie « triomphera du mal » | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Kim Jong-un a déclaré à Vladimir Poutine que la « grande Russie » triompherait du « mal » alors que les deux tyrans se rencontreraient pour des pourparlers qui pourraient conduire à un accord d’armement fournissant au Kremlin des armes pour sa guerre en Ukraine. Le dirigeant nord-coréen a rencontré le président russe mercredi pour un sommet rare au cours duquel ils devraient avoir conclu un accord visant à fournir à Moscou des obus d’artillerie indispensables en échange d’une technologie satellitaire avancée. Poutine, 70 ans, a fait visiter à Kim, 39 ans, le site de lancement de fusées spatiales le plus avancé de Russie, dans l’Extrême-Orient russe, après que ce dernier ait traversé la frontière dans son train blindé. Après la visite, les deux hommes – qui s’appelaient mutuellement « camarade » – se sont assis pendant plusieurs heures avec les ministres, puis en tête-à-tête, suivis d’un somptueux déjeuner composé de raviolis russes « pelmeni » à base de crabe du Kamtchatka, puis d’esturgeon avec champignons et pommes de terre. Kim a porté un toast avec un verre de vin russe à la santé de Poutine, à la victoire de la « grande Russie » et à l’amitié russo-coréenne, prédisant la victoire de la Russie dans son « combat sacré » avec l’Occident dans la guerre en Ukraine. Il a déclaré au président russe : « Je crois fermement que l’héroïque armée et le peuple russes hériteront brillamment de leurs victoires et de leurs traditions et démontreront vigoureusement leur noble dignité et leur honneur sur les deux fronts des opérations militaires et de la construction d’une nation puissante. « L’armée et le peuple russes remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour la punition d’un grand mal qui revendique l’hégémonie et alimente une illusion expansionniste. » Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Les deux hommes se serrent la main avant le sommet (Photo : AP)



Le président russe a indiqué sa volonté d’aider son collègue dictateur à lancer ses propres satellites et fusées (Photo : AFP via Getty Images) Les responsables américains et sud-coréens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Kim fournisse des armes et des munitions à la Russie, qui a dépensé de vastes stocks au cours de plus de 18 mois de guerre en Ukraine. Moscou et Pyongyang ont nié de telles intentions. Interrogé par les médias russes, qui ont eu un accès important au sommet, si le Kremlin aiderait Kim à construire des satellites, Poutine a répondu : « C’est pourquoi nous sommes venus ici. « Le dirigeant de la RPDC montre un grand intérêt pour l’ingénierie des fusées ; ils tentent également d’aménager l’espace. Nous montrerons nos nouveaux objets. « Nous discuterons de toutes les questions sans hâte, nous avons le temps. » RPDC est l’abréviation de République populaire démocratique de Corée, le nom officiel de la Corée du Nord.



Le choix de se réunir au cosmodrome de Vostochny – symbole des ambitions de la Russie en tant que puissance spatiale – était remarquable (Photo : Reuters) Pour la Russie, le sommet a été l’occasion de harceler les États-Unis, la grande puissance partisane de l’Ukraine, même s’il n’était pas clair jusqu’où Poutine était prêt à aller pour répondre aux souhaits technologiques de la Corée du Nord. Plus: Tendance

Poutine a déclaré que Kim envisageait désormais de visiter des usines d’aviation militaire et civile dans la ville russe de Komsomolsk-sur-l’Amour et d’inspecter la flotte russe du Pacifique à Vladivostok. Kim, à son tour, a exprimé son soutien aux efforts de Moscou pour défendre ses intérêts, faisant apparemment référence à la guerre en Ukraine. Le choix de se réunir au cosmodrome de Vostochny – symbole des ambitions russes en tant que puissance spatiale – était remarquable, la Corée du Nord ayant échoué à deux reprises à lancer des satellites de reconnaissance au cours des quatre derniers mois. Kim a fait du lancement d’un satellite espion une priorité absolue, tout en poussant son pays doté de l’arme nucléaire à accélérer le développement de missiles balistiques, de drones et de sous-marins d’attaque. Après avoir fait visiter à Kim un bâtiment où est assemblée l’Angara, la nouvelle fusée de lancement spatiale russe de 42,7 mètres, Poutine a déclaré que Kim avait montré un « grand intérêt pour l’ingénierie des fusées ». Avant sa rencontre avec Poutine, Kim a signé le livre d’or en coréen : « La gloire de la Russie, qui a donné naissance aux premiers conquérants de l’espace, sera immortelle ». Peu avant le sommet, la Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques à courte portée depuis une zone proche de la capitale (Photo : AFP via Getty) Alors que Kim traversait les forêts russes en train, la Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques à courte portée depuis une zone proche de la capitale, Pyongyang, dans la mer au large de sa côte est. Il s’agit du premier lancement de ce type effectué par le Nord alors que Kim était à l’étranger, ont indiqué des analystes, démontrant un niveau de délégation accru et des systèmes de contrôle plus raffinés pour les programmes nucléaires et de missiles du pays. Kim n’a effectué que sept voyages à l’étranger au cours de ses 12 années au pouvoir, tous en 2018 et 2019. Il a également traversé brièvement la frontière intercoréenne à deux reprises. La composition de la délégation de Kim en Russie, avec la présence notable du directeur du département de l’industrie de l’armement, Jo Chun Ryong, suggère un programme chargé en coopération avec l’industrie de la défense, selon les analystes. « En Corée, il y a un proverbe : les bons vêtements sont ceux qui sont neufs, mais les vieux amis sont les meilleurs amis. Et notre peuple dit : un vieil ami vaut mieux que deux nouveaux amis », a déclaré Poutine à Kim. « Cette sagesse populaire est pleinement applicable aux relations modernes entre nos pays. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source