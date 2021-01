La Corée du Nord a dévoilé un nouveau missile nucléaire lancé par sous-marin qui, selon elle, est «l’arme la plus puissante du monde».

Quatre des énormes fusées noires et blanches – qui sont encore en cours de développement – ont roulé devant des foules enthousiastes lors d’un défilé à Pyongyang.

Kim Jong-un, vêtu d’un manteau de cuir noir et d’un chapeau de fourrure, a souri et agité alors que ses militaires faisaient une démonstration de force quelques jours avant l’investiture de Joe Biden.

Le défilé a suivi un congrès rare du parti au cours duquel Kim a admis les échecs de son régime et a qualifié l’Amérique de «plus grand ennemi».

Le nouveau missile balistique sous-lancé s’appelle Pukguksong-5, indiquant une mise à niveau par rapport à une version antérieure qui a été dévoilée l’année dernière.

«L’arme la plus puissante du monde, les missiles balistiques à lancement de sous-marins, est entrée sur la place les uns après les autres, démontrant puissamment la puissance des forces armées révolutionnaires», a rapporté l’agence de presse officielle KCNA.

KCNA a déclaré que le défilé comprenait également d’autres missiles qui pourraient «détruire de manière préventive et complète tout ennemi en dehors de notre territoire».

Des images publiées par les médias d’État montraient des rangs de soldats en train de traverser la place Kim Il-Sung hier soir.

Ils ont été suivis par divers lance-roquettes, chars et artillerie – et enfin les nouveaux missiles sous-lancés, montés sur des camions.

«Nouvelle année, nouveau Pukguksong», a tweeté l’expert nord-coréen Ankit Panda après la sortie des images.

«Le nouveau missile semble définitivement plus long», a déclaré Michael Duitsman, chercheur au James Martin Center for Nonproliferation Studies basé en Californie.

Ses spécifications exactes n’ont pas été révélées.

Les experts ont déclaré que le dévoilement semblait destiné à envoyer un message à l’administration entrante de Biden sur les prouesses militaires croissantes du régime.

«Ils aimeraient que nous remarquions qu’ils sont de plus en plus compétents avec des propulseurs de fusées solides plus gros», a tweeté M. Panda.

Il a également déclaré que la parade présentait ce qui semblait être de nouveaux missiles balistiques à combustible solide à courte portée, qui peuvent être lancés plus rapidement que les variétés à combustible liquide.

Cependant, le défilé ne présentait pas le gigantesque missile balistique intercontinental de la Corée du Nord, qui a stupéfié les analystes lors d’un autre défilé en octobre.

Les tests antérieurs des missiles à longue portée de la Corée du Nord ont montré une capacité potentielle à frapper profondément dans le continent américain.

‘PLUS GRAND ENNEMI’

Le défilé a eu lieu à la fin du congrès de huit jours du Parti des travailleurs de Kim, le premier depuis 2016.

Dans son discours d’ouverture, Kim a admis que les cinq dernières années avaient été «les pires des pires» pour le pays appauvri et a reconnu que les plans économiques du gouvernement avaient échoué à presque tous les égards.

Mais il a également promis une expansion majeure de ses programmes nucléaires et de missiles pour contrer ce qu’il a appelé l’hostilité des États-Unis.

Kim a présenté une liste d’armes qu’il souhaite acquérir, notamment des missiles balistiques à longue portée capables d’être lancés depuis la terre ou la mer et des «ogives de très grande taille».

Et il a affirmé que les États-Unis étaient «le plus grand obstacle pour notre révolution et notre plus grand ennemi… peu importe qui est au pouvoir, la vraie nature de sa politique contre la Corée du Nord ne changera jamais».

Kim a eu deux rencontres amicales avec Donald Trump avant que les discussions n’interrompent sans accord.

L’ancien vice-président Joe Biden a qualifié Kim de «voyou» et a critiqué Trump pour ne pas avoir réussi à freiner les capacités nucléaires du despote.

La Corée du Nord a précédemment qualifié Biden de «chien enragé» qui «doit être battu à mort avec un bâton».

Plus tôt cette semaine, Kim a affirmé que ses scientifiques étaient dans la «dernière étape» du développement d’un terrifiant missile hypersonique capable de détruire plusieurs villes américaines.





La Corée du Nord a testé avec succès sa première fusée sous-lancée, Pukguksong-1, en 2017.

Il essaie également de développer des sous-marins nucléaires apocalyptiques qui pourraient potentiellement frapper n’importe où dans le monde.

Les missiles lancés par des sous-marins sont plus difficiles à suivre et à intercepter car ils peuvent être tirés de beaucoup plus près de la cible.

