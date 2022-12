Kim Jong Un dévoile les nouveaux objectifs militaires de la Corée du Nord pour 2023

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fixé de nouveaux objectifs pour l’armée du pays lors de la sixième réunion plénière élargie du 8e Comité central du parti alors que les tensions continuent de s’intensifier dans la péninsule coréenne.

Kim a déclaré aux dirigeants du parti que la Corée du Nord était confrontée à une “situation difficile nouvellement créée” dans la péninsule coréenne et a défini la direction de la “lutte anti-ennemie”, ont rapporté mercredi les médias officiels du pays, selon Reuters.

“Il a précisé les principes des affaires étrangères et la direction de la lutte contre l’ennemi que notre parti et notre gouvernement doivent respecter scrupuleusement afin de protéger les droits souverains et de défendre les intérêts nationaux”, a déclaré l’agence de presse KCNA dans le rapport.

LA CORÉE DU SUD TIRE DES TIRS D’AVERTISSEMENT, BROUILLE DES AVIONS APRÈS QUE LES DRONES NORD-CORÉENS TRANSFRONTENT LA FRONTIÈRE

Pour atteindre ces objectifs, KCNA a déclaré que Kim a appelé à un “renforcement des capacités d’autodéfense à poursuivre avec force en 2023”, bien que le rapport n’ait pas fourni de détails spécifiques sur ce à quoi ressemblerait le renforcement militaire accru.

Les remarques du dictateur interviennent au milieu des tensions croissantes entre le pays isolé et ses voisins la Corée du Sud et le Japon, qui ont tous deux poussé à une armée plus forte en réponse à un nombre sans précédent d’essais de missiles menés par la Corée du Nord.

La Corée du Nord a menacé de prendre des “mesures militaires audacieuses” contre le Japon en réponse aux plans de Tokyo d’augmenter considérablement ses dépenses de défense, que la Corée du Nord a comparées au renforcement militaire du Japon avant la Seconde Guerre mondiale.

LA CORÉE DU SUD PRÉVOIT D’ORGANISER PLUS DE 20 EXERCICES MILITAIRES AVEC LES NOUS L’ANNÉE PROCHAINE AU MILIEU DES TENSIONS CROISSANTES AVEC LA CORÉE DU NORD

“La tentative insensée du Japon d’assouvir sa cupidité au cœur noir – le renforcement de sa capacité d’invasion militaire sous prétexte d’un exercice légitime des droits d’autodéfense – ne peut être justifiée et tolérée”, a déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères. La semaine dernière.

Cette rhétorique est intervenue quelques jours seulement après que la Corée du Nord a repris ses essais d’armes la semaine dernière, tirant deux missiles balistiques au-dessus des eaux internationales qui se trouvaient entre la péninsule coréenne et le Japon.

Les tensions ont également été vives avec la Corée du Sud, plus récemment lundi lorsque des drones nord-coréens ont violé l’espace aérien sud-coréen pour la première fois en cinq ans, forçant l’armée sud-coréenne à tirer des coups de semonce et à brouiller des avions pour tenter d’abattre les drones.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, l’armée sud-coréenne n’a pas réussi à abattre les drones avant qu’ils ne disparaissent du radar, un échec que la Corée du Sud a promis conduirait à un recalibrage de son programme anti-drone.

“Nous avons un plan pour créer une unité de drones militaires chargée de surveiller les principales installations militaires en Corée du Nord. Mais nous ferons avancer la création de l’unité de drones dès que possible en raison de l’incident d’hier”, a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Mardi. “Nous introduirons également des drones furtifs à la pointe de la technologie et renforcerons notre capacité de surveillance.”