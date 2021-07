« Nous sommes confrontés à des difficultés et à des épreuves causées par la crise sanitaire mondiale sans précédent et un verrouillage prolongé non moins difficile que ce qu’il était pendant la guerre » Kim a dit à des milliers d’anciens combattants et d’invités d’une tribune érigé mardi au pied du monument à la guerre de libération de la patrie victorieuse dans la capitale Pyongyang.

Le dirigeant nord-coréen a promis que «tout comme la génération des vainqueurs… notre génération perpétuera cette belle tradition et transformera cette période décisive et difficile en une nouvelle victoire encore plus grande.

Ce n’est pas la première fois que Kim, qui, selon les estimations des services secrets sud-coréens, a perdu 10 à 20 kg ces derniers mois, reconnaît que son pays traverse une période difficile. En avril, il l’a appelé « le pire de l’histoire ». Et, le mois dernier, le guide suprême a prévenu que la situation alimentaire était « devenir tendu » dans le pays, mais a attribué le problème aux conséquences du typhon de l’année dernière.

Selon les médias sud-coréens, les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche dans le Nord, un kilo de bananes coûtant 45 dollars. Le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme en Corée du Nord, Tomas Ojea Quintana, a même exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU l’année dernière à reconsidérer les sanctions internationales imposées au pays pour ses développements nucléaires et balistiques afin d’éviter une famine.

Pyongyang affirme officiellement qu’elle n’a aucun cas de coronavirus et que le virus est vaincu. Cependant, cette information est difficile à vérifier car l’État communiste s’est isolé du monde, scellant ses frontières et entrant dans un verrouillage strict il y a plus d’un an. Des informations dans les médias sud-coréens et japonais contestent l’affirmation de Pyongyang selon laquelle le pays est exempt de Covid et soulignent ses tests insuffisants.

La Conférence nationale des anciens combattants a eu lieu pour marquer la signature de l’armistice de la guerre de Corée de 1950-1953, au cours de laquelle le Nord, soutenu par la Chine, a combattu la Corée du Sud soutenue par les États-Unis. Le conflit, qui est rapidement devenu une guerre d’usure, a coûté la vie à plus de 33 000 soldats américains et 400 000 soldats nord-coréens.

La cérémonie à Pyongyang s’est déroulée pour la première fois à l’extérieur malgré des températures d’environ 35 degrés Celsius et une humidité élevée. Il comprenait des discours de fonctionnaires et un feu d’artifice. Selon les photos de l’événement, personne dans la foule ne portait de masques faciaux ou n’a suivi les règles de distanciation sociale.

La péninsule coréenne reste techniquement en état de guerre car les deux parties n’ont jamais signé de véritable traité de paix et leurs relations restent tendues. Mardi, Pyongyang et Séoul ont rétabli les canaux de communication, qui sont restés fermés pendant plus d’un an, en signe de dégel entre les voisins.

