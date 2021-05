Kim Jong-un déclare la guerre aux pigeons après avoir affirmé que des oiseaux venant de Chine transportaient du Covid

Le despote nord-coréen Kim Jong-un a déclaré la guerre aux pigeons.

Le tyran pense que les oiseaux venant de Chine voisine sont porteurs de Covid.

Le tyran nord-coréen Kym Jong-un a déclaré la guerre aux pigeons – croyant qu'ils volent Covid depuis la Chine voisine

Les autorités paranoïdes de Hyesan et de Sinuiju ont ordonné aux citadins de « capturer et d'éliminer les pigeons et les chats »

Les habitants de la ville frontalière ont ouvert le feu – suscitant des comparaisons avec les méchants des dessins animés des années 70, Dastardly et Muttley essayant d’arrêter Yankee Doodle Pigeon. Les chats errants ont également été accusés d’avoir propagé le virus.

Les autorités paranoïaques de Hyesan et de Sinuiju ont ordonné aux citadins «d’attraper et d’éliminer les pigeons et les chats».

À Hyesan, une famille de quatre personnes a été contrainte de s’isoler pour avoir élevé secrètement un chat.

La famille a déclaré aux autorités que leur chat était mort. Mais il a été vu près d’une clôture grillagée.

À Hyesan, une famille de quatre personnes a été contrainte de s'isoler pour avoir élevé secrètement un chat





Les gardes-frontières ont tenté de capturer l’animal, mais ont échoué. Il a été vu pour la dernière fois en direction d’un quartier résidentiel.

L’incident a été signalé au commandement provincial de la quarantaine et, après deux jours d’enquête, les propriétaires du chat ont été enfermés.

Une source a révélé: «La famille a été punie de 20 jours.»