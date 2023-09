Kim Jong Un de Russie rencontre le ministre russe de la Défense – NBC Los Angeles

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a eu des discussions avec le ministre russe de la Défense sur le renforcement de la « coordination stratégique et tactique » entre les armées des deux pays, ont rapporté dimanche les médias d’État nord-coréens, alors que Kim poursuivait sa visite en Extrême-Orient russe qui a soulevé des inquiétudes concernant une alliance militaire. cela alimenterait la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

Les entretiens avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgu ont eu lieu après que Kim ait vu vendredi certains des systèmes d’armes russes les plus avancés déployés pour sa guerre contre l’Ukraine, notamment des bombardiers à capacité nucléaire et des missiles hypersoniques, ainsi qu’un navire de guerre clé de sa flotte du Pacifique, selon le Korean Central News. » a déclaré l’agence.

Le voyage de Kim, marqué par un sommet avec le président russe Vladimir Poutine mercredi, a souligné à quel point leurs intérêts s’alignent face à des confrontations distinctes et qui s’intensifient avec l’Occident. Des responsables américains et sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord pourrait fournir des munitions indispensables à la guerre de Poutine contre l’Ukraine en échange d’une technologie d’armement russe sophistiquée qui permettrait de faire avancer les ambitions nucléaires de Kim.

Bien que son objectif principal soit la coopération militaire, Kim semble également profiter de son voyage pour encourager des échanges plus larges entre les pays alors qu’il tente de briser l’isolement diplomatique.

Le gouverneur de la région russe de Primorye, qui comprend Vladivostok, a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer Kim dimanche. Le gouverneur Oleg Kozhemyako a déclaré sur sa chaîne d’application de messagerie qu’ils discuteraient des programmes d’échange permettant aux écoliers de participer à des camps d’été dans les pays respectifs et d’autres moyens de coopérer dans les domaines du sport, du tourisme et de la culture. Les médias russes ont déclaré que Kim pourrait également visiter des entreprises de l’industrie alimentaire à Primorye.

Un jour après avoir visité une usine aéronautique à Komsomolsk-sur-Amour qui produit les avions de combat les plus puissants de Russie, Kim s’est rendu samedi à un aéroport près de la ville portuaire de Vladivostok, où Choïgou et d’autres hauts responsables militaires lui ont permis d’observer de près Les bombardiers stratégiques et autres avions de guerre russes.

Tous les avions de guerre russes présentés à Kim faisaient partie de ceux qui ont été activement utilisés dans la guerre en Ukraine, notamment les bombardiers Tu-160, Tu-95 et Tu-22 qui ont régulièrement lancé des missiles de croisière.

Lors de la visite de Kim, Choïgou et le lieutenant-général Sergueï Kobylash, commandant des bombardiers russes à longue portée, ont confirmé pour la première fois que le Tu-160 avait récemment reçu de nouveaux missiles de croisière d’une portée de plus de 6 500 kilomètres (plus de 6 500 kilomètres). 4 040 milles).

Choïgu, qui avait rencontré Kim lors d’une rare visite en Corée du Nord en juillet, a également montré à Kim un autre des derniers missiles russes, le Kinzhal hypersonique, transporté par l’avion de combat MiG-31, qui a connu son premier combat pendant la guerre en Ukraine.

Kim et Shoigu se sont ensuite rendus à Vladivostok, où ils ont inspecté la frégate Amiral Shaposhnikov. Le commandant de la marine russe, l’amiral Nikolai Yevmenov, a informé Kim des capacités et des armes du navire, qui comprennent des missiles de croisière à longue portée Kalibr que les navires de guerre russes tirent régulièrement sur des cibles en Ukraine.

KCNA, qui a rapporté avec un jour de retard les activités de Kim en Russie tout en préparant les détails pour répondre aux objectifs de propagande du gouvernement, a déclaré que Kim était accompagné lors des visites de samedi par ses hauts responsables militaires, notamment son ministre de la Défense et les hauts commandants de son armée de l’air et de sa marine.

Après un déjeuner, Kim et Shoigu ont parlé de l’environnement de sécurité régional et ont échangé leurs points de vue sur « les questions pratiques découlant du renforcement de la coordination stratégique et tactique, de la coopération et des échanges mutuels entre les forces armées des deux pays », a indiqué KCNA.

Lors de leur réunion de juillet, Kim a donné à Shoigu une inspection similaire des systèmes d’armes nord-coréens avant de l’inviter à un défilé massif dans la capitale, Pyongyang, où il a déployé ses plus puissants missiles balistiques intercontinentaux conçus pour cibler les États-Unis.

Après que la Russie ait été dangereusement proche de la guerre civile ce week-end, le président Joe Biden a promis de continuer à soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre une invasion russe qui dure depuis un an. « Peu importe ce qui se passe en Russie, nous, les États-Unis, continuerons à soutenir la défense de l’Ukraine, ainsi que sa souveraineté et son intégrité territoriale. »

Les visites de Kim sur des sites militaires et technologiques cette semaine suggèrent peut-être ce qu’il attend de la Russie, peut-être en échange de fournitures de munitions pour reconstituer les réserves en déclin de Poutine alors que son invasion de l’Ukraine se transforme en une guerre d’usure de longue durée.

La rencontre de Kim avec Poutine a eu lieu au principal port spatial russe, un lieu qui a souligné son désir de bénéficier de l’aide de la Russie dans ses efforts pour acquérir des moyens de reconnaissance spatiaux et des technologies de missiles.

Les experts estiment qu’une éventuelle coopération militaire entre les deux pays pourrait inclure des efforts visant à moderniser l’armée de l’air nord-coréenne, qui s’appuie sur des avions de guerre envoyés par l’Union soviétique dans les années 1980.

Ces derniers mois, Kim s’est également recentré sur le renforcement de la marine du pays, qui, selon les analystes, pourrait être motivé par ses ambitions d’obtenir les technologies russes sophistiquées pour les sous-marins à missiles balistiques et les sous-marins à propulsion nucléaire, ainsi que par le lancement d’exercices navals conjoints entre la Russie et la Corée du Nord.

Plus tard samedi, Kim s’est rendue dans un théâtre local pour assister au spectacle du ballet La Belle au bois dormant de Piotr Tchaïkovski. KCNA a déclaré que Kim avait reçu une ovation enthousiaste de la part des spectateurs du théâtre et avait exprimé « de profonds remerciements aux artistes et au théâtre pour leur ballet impressionnant et élégant d’une grande valeur artistique ».

L’agence de presse russe RIA Novosti a déclaré que Kim était parti après le premier acte.