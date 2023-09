Kim Jong Un de la Corée du Nord est en Russie pour des discussions qui ne porteront certainement pas sur les armes pour combattre l’Ukraine

Kim Jong Un est arrivé en Russie pour une rencontre historique avec Vladimir Poutine.

La Corée du Nord et la Russie ont nié que les négociations impliqueraient la fourniture d’armes, dont la Russie a un besoin urgent pour sa guerre contre l’Ukraine.

Les États-Unis ont lancé de sévères avertissements sur les conséquences d’un accord sur les armes.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé en Russie, a déclaré mardi une source à Reuters, pour ce que le Kremlin a déclaré être une discussion approfondie avec le président Vladimir Poutine, au milieu des avertissements de Washington selon lesquels ils ne devraient pas s’entendre sur un accord sur les armes.

Kim a quitté Pyongyang pour la Russie dimanche à bord de son train privé, ont rapporté mardi les médias officiels nord-coréens, accompagné de hauts responsables de l’industrie de l’armement et de l’armée.

Une source russe au courant du voyage a déclaré à Reuters que Kim était arrivé en Russie mardi matin, descendant de son train pour rencontrer des responsables locaux à Khasan, la principale porte ferroviaire de l’Extrême-Orient russe, avant de poursuivre sa route.

L’arrivée de Kim a également été rapportée mardi par la télévision d’État russe Rossiya 1, qui a montré un train censé transporter le dirigeant nord-coréen – avec sa peinture vert olive emblématique – traversant un pont.

Kim ne voyage pas fréquemment à l’étranger, n’effectuant que sept voyages hors de son pays et traversant deux fois la frontière intercoréenne au cours de ses 12 années au pouvoir. Quatre de ces voyages concernaient le principal allié politique du Nord, la Chine.

« Ce sera une visite à part entière », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Il y aura des négociations entre les deux délégations, et après cela, si nécessaire, les dirigeants poursuivront leur communication en tête-à-tête. »

Cette photo prise le 10 septembre 2023 et publiée par l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) officielle de la Corée du Nord le 12 septembre 2023 montre Kim Jong Un (au centre) saluant alors qu’il part en train de Pyongyang pour une visite en Russie. (Photo de KCNA VIA KNS / AFP)

Les discussions pourraient également porter sur l’aide humanitaire à la Corée du Nord et sur les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU imposées à Pyongyang, ont indiqué des responsables russes.

Les responsables américains, qui ont été les premiers à déclarer que la visite était imminente, ont déclaré que les négociations sur les armes entre la Russie et la Corée du Nord progressaient activement et que Kim et Poutine discuteraient probablement de la fourniture à la Russie d’armes pour la guerre en Ukraine.

Poutine est arrivé lundi à Vladivostok, a indiqué l’agence de presse russe TASS. Il a assisté à la session plénière du Forum économique oriental, qui se déroule jusqu’à mercredi.

Peskov a déclaré que sa rencontre avec Kim aurait lieu après le forum et qu’aucune conférence de presse des dirigeants n’était prévue, selon les agences de presse russes.

Il n’y a eu aucune confirmation du lieu de la réunion ni si Kim assisterait au forum économique.

Le train de Kim se dirigeait plus au nord vers la région de l’Amour, a déclaré le journal japonais Kyodo citant un responsable russe anonyme, et il était possible qu’il s’entretienne avec Poutine au cosmodrome de Vostochny là-bas.

Pyongyang et Moscou ont nié que la Corée du Nord fournisse des armes à la Russie, qui a dépensé de vastes stocks d’armes en plus de 18 mois de guerre.

Washington et ses alliés ont exprimé leur inquiétude face aux récents signes d’une coopération militaire plus étroite entre la Russie et le Nord, doté de l’arme nucléaire. Il s’agira du deuxième sommet de Kim avec Poutine, après leur rencontre en 2019 lors de son dernier voyage à l’étranger.

Peskov a déclaré que les intérêts nationaux de la Russie dicteraient sa politique.

« Comme vous le savez, dans la mise en œuvre de nos relations avec nos voisins, y compris la Corée du Nord, ce sont les intérêts de nos deux pays qui sont importants pour nous, et non les avertissements de Washington », a déclaré Peskov cité par les médias russes.

Délégation des responsables de la défense

La composition de la délégation de Kim, comprenant de hauts responsables de l’industrie de la défense et des affaires militaires, avec la présence notable du directeur du département de l’industrie des munitions, Jo Chun Ryong, suggère un programme chargé en coopération dans l’industrie de la défense, ont déclaré des analystes.

« La présence de Jo Chun Ryong indique que la Corée du Nord et la Russie vont conclure un certain type d’accord pour l’achat de munitions », a déclaré Michael Madden, expert en leadership nord-coréen au Stimson Center basé à Washington.

Kim pourrait proposer des obus d’artillerie provenant de son important stock, ce qui pourrait reconstituer les capacités russes à court terme, mais des questions sur la qualité des munitions pourraient limiter l’impact global, ont déclaré des analystes militaires.

Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chang Ho-jin, ancien ambassadeur en Russie, a déclaré qu’il serait dans l’intérêt de Moscou de réfléchir à sa position internationale après le conflit ukrainien et de se rappeler que cela a contribué à la formation du régime actuel de non-prolifération.

« La coopération militaire violerait les résolutions du Conseil de sécurité, quoi que (la Russie) fasse avec le Nord », a-t-il déclaré.

Lundi, Washington a renouvelé ses avertissements à Pyongyang de ne pas vendre à la Russie des armes qui pourraient être utilisées dans la guerre en Ukraine, exhortant le Nord à respecter sa promesse de ne pas fournir ou vendre d’armes à la Russie.

Le Département d’État américain a déclaré que tout transfert d’armes de la Corée du Nord vers la Russie viole les résolutions du Conseil de sécurité, qui interdisent toutes les transactions de ce type avec la Corée du Nord.

La Corée du Nord est l’un des rares pays à avoir ouvertement soutenu la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine l’année dernière, et Poutine s’est engagé la semaine dernière à « élargir les relations bilatérales à tous égards de manière planifiée en mutualisant les efforts ».

Dans une exposition saisissante, Kim a fait une visite personnelle d’une exposition d’armes pour le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu lors de sa visite à Pyongyang en juillet, et Choïgu a salué lorsque des missiles balistiques interdits sont passés lors d’un défilé militaire.

La Russie avait voté, avec la Chine, en faveur des résolutions du Conseil de sécurité, pas plus tard qu’en 2017, punissant Pyongyang pour ses lancements de missiles balistiques et ses essais nucléaires.