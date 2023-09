Kim Jong-un de la Corée du Nord arrive en Russie pour des discussions avec Poutine alors que deux pays se rapprochent

Kim Jong-un de Corée du Nord est arrivé mardi en Russie pour une réunion avec le président Vladimir Poutine où ils devraient s’offrir mutuellement un soutien accru dans leurs affrontements croissants avec l’Occident.

Kim devrait solliciter l’aide économique et la technologie militaire russes en échange de munitions destinées à la guerre russe en Ukraine.

L’agence de presse centrale nord-coréenne officielle a déclaré que Kim était monté à bord de son train personnel à destination de la Russie dimanche après-midi, accompagné de membres du parti au pouvoir, du gouvernement et de l’armée.

Après des décennies de relations compliquées, chaudes et froides, la Russie et la Corée du Nord se sont rapprochées depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou en 2022. Ce lien a été motivé par le besoin de Poutine en fournitures de guerre et par les efforts de Kim pour renforcer ses partenariats avec ses alliés traditionnels, Moscou et Pékin alors qu’il tente de sortir de son isolement diplomatique.

L’armée sud-coréenne a évalué le train entré en Russie tôt mardi, a déclaré Jeon Ha Gyu, porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, sans préciser comment l’armée a obtenu l’information. Plus tard mardi, les agences de presse russes ont cité le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, confirmant que Kim était entré en Russie et a rapporté que son train avait traversé la rivière Razdolnaya, au nord de Vladivostok.

Les responsables identifiés sur les photos des médias nord-coréens pourraient faire allusion à ce que Kim pourrait attendre de Poutine et à ce qu’il serait prêt à donner.

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un sont représentés sur des photographies distinctes, chacune prise en 2023. (Mikhail Klimentyev/Spoutnik/Agence centrale de presse coréenne/AP)

Kim est apparemment accompagné de Jo Chun Ryong, un responsable du parti au pouvoir en charge de la politique en matière d’armes qui a rejoint le leader lors de récentes visites d’usines produisant des obus d’artillerie et des missiles, a déclaré le ministère sud-coréen de l’Unification.

La Corée du Nord pourrait disposer de dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes de conception soviétique qui pourraient donner un énorme coup de pouce à l’armée russe en Ukraine, estiment les analystes.

Pak Thae Song, président du comité nord-coréen des sciences et technologies spatiales, et l’amiral de la marine Kim Myong Sik, qui sont liés aux efforts nord-coréens visant à acquérir des satellites espions et des sous-marins lance-missiles à capacité nucléaire, sont également identifiés sur les photos. Les experts affirment que la Corée du Nord aurait du mal à acquérir de telles capacités sans aide extérieure, même s’il n’est pas clair si la Russie partagerait des technologies aussi sensibles.

Kim pourrait demander une aide alimentaire à la Russie

Kim Jong-un pourrait également rechercher des approvisionnements énergétiques et alimentaires dont il a cruellement besoin, selon les analystes. Le vice-ministre des Affaires étrangères Andrei Rudenko a déclaré que la Russie pourrait discuter de l’aide humanitaire avec la délégation nord-coréenne, selon les agences de presse russes.

Poutine est arrivé lundi à Vladivostok, dans l’est du pays, pour assister à un forum international qui se déroulera jusqu’à mercredi, selon l’agence de presse russe TASS. La première rencontre de Poutine avec Kim a eu lieu en 2019 dans la ville, située à environ 680 kilomètres au nord de Pyongyang.

Peskov a déclaré que Poutine et Kim se rencontreraient après le forum de Vladivostok, mais les informations n’ont pas précisé quand ni où. Il a ajouté que la réunion comprendrait un déjeuner en l’honneur de Kim.

Le président Vladimir Poutine écoute lundi une présentation lors d’un sommet à Vladivostok, en Russie. (Viatcheslav Prokofiev/Spoutnik/Reuters)

Kim effectue son premier voyage à l’étranger depuis la pandémie, au cours de laquelle la Corée du Nord a imposé des contrôles stricts aux frontières pendant plus de trois ans.

Lim Soo-suk, porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a déclaré que Séoul maintenait la communication avec Moscou tout en surveillant de près la visite de Kim.

« Aucun Etat membre de l’ONU ne devrait violer les sanctions du Conseil de sécurité contre la Corée du Nord en s’engageant dans un commerce illégal d’armes, et ne doit certainement pas s’engager dans une coopération militaire avec la Corée du Nord qui compromet la paix et la stabilité de la communauté internationale », a déclaré Lim lors d’un point de presse. .