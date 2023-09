Kim Jong Un de la Corée du Nord arrive en Russie avant de rencontrer Vladimir Poutine

Kim Jong Un de la Corée du Nord serait arrivé en Russie mardi avant une rencontre prévue avec le président Vladimir Poutine, ont indiqué des responsables.

Les deux dirigeants, accompagnés de leurs plus hauts responsables militaires, sont sur le point de négocier un éventuel accord d’armement pour aider à réapprovisionner l’armée de Moscou épuisée par sa guerre en Ukraine. La Corée du Nord pourrait disposer de dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes qui pourraient donner un coup de pouce à l’armée russe, estiment les analystes.

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord avait précédemment déclaré que Kim était monté à bord de son train personnel dimanche après-midi en route vers la Russie, accompagné de membres non précisés du parti au pouvoir, du gouvernement et de l’armée du pays.

Jeon Ha Gyu, porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, a déclaré que l’armée sud-coréenne avait confirmé que le train était entré en Russie tôt mardi matin.

Les responsables sud-coréens n’ont pas été en mesure d’identifier la délégation de Kim, même si elle comprend probablement son ministre des Affaires étrangères, Choe Sun Hui, et ses deux plus hauts responsables militaires – les maréchaux de l’armée populaire coréenne Ri Pyong Chol et Pak Jong Chon.

Parmi les autres responsables identifiés sur les photos des médias d’État nord-coréens figurent Pak Thae Song, président du comité nord-coréen des sciences et technologies spatiales, et l’amiral de la marine Kim Myong Sik, qui ont tous deux participé aux efforts de la Corée du Nord pour acquérir des satellites espions et des capacités nucléaires. sous-marins lance-missiles balistiques.

Les experts ont déclaré que la Corée du Nord avait besoin d’une aide extérieure pour mettre au point ces technologies, même s’il n’est pas clair si la Russie serait prête à la partager.

Kim Jong Un amènerait également Jo Chun Ryong, un responsable du parti au pouvoir en charge de la politique en matière d’armes qui a également rejoint le dictateur lors de récentes visites d’usines produisant des obus d’artillerie et des missiles, selon le ministère sud-coréen de l’Unification, qui a analysé les photos nord-coréennes.

Poutine a été vu pour la dernière fois à Vladivostok, dans l’est de la Russie, où il a assisté lundi à un forum international, selon l’agence de presse russe TASS. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine et Kim se rencontreraient après le forum de Vladivostok, qui se termine mercredi, mais n’a pas précisé quand ni où.

Les responsables américains surveillent la réunion internationale entre les pays lourdement sanctionnés et ont promis des sanctions supplémentaires si la réunion aboutissait à un accord sur les armes en violation des résolutions de sécurité internationale.

« Les discussions sur les armes entre la Russie et la RPDC devraient se poursuivre pendant le voyage de Kim Jong Un en Russie », a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, faisant référence au nom officiel de la Corée du Nord. « Nous exhortons la RPDC à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ni vendre d’armes à la Russie. »

Le porte-parole du Département d’Etat, Matthew Miller, a ajouté : « Tout transfert d’armes de la Corée du Nord vers la Russie constituerait une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », et les Etats-Unis « n’hésiteront pas à imposer de nouvelles sanctions ».

La première rencontre de Poutine avec Kim en 2019 a eu lieu à Vladivostok. La ville est située à environ 425 milles au nord de Pyongyang.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.