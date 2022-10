Kim Jong Un de la Corée du Nord a supervisé l’entraînement militaire nucléaire tactique

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé et guidé l’entraînement de l’unité d’opérations nucléaires tactiques du pays du 25 septembre au 9 octobre, a rapporté lundi l’agence de presse nord-coréenne KCNA.

LA CORÉE DU NORD TIRE DEUX MISSILES PEU APRÈS LA FIN DES EXERCICES AMÉRICAIN-CORÉE DU SUD

Kim s’est engagé à renforcer les opérations militaires du pays à l’avenir, ajoutant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un dialogue avec ses adversaires.

UN PORTE-PORTE AMÉRICAIN À PUISSANCE NUCLÉAIRE REJOINT LES NAVIRES DE GUERRE DE LA CORÉE DU SUD POUR DES EXERCICES APRÈS LE LANCEMENT DE MISSILES EN CORÉE DU NORD

Le rapport indique que le 4 octobre, le tir par la Corée du Nord d’un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) au-dessus du Japon était un missile nouvellement développé visant à fournir un avertissement plus fort et plus clair à ses ennemis.