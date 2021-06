Kim Jong Un de Corée du Nord veut interdire la musique K-Pop, la qualifie de « cancer vicieux »

Le leader nord-coréen Kim Jong Un aurait qualifié la K-pop ou la musique pop coréenne, le genre musical populaire de Corée du Sud de » cancer vicieux » qui corrompt la jeunesse du pays et sa culture, conformément à la répression du pays contre le » mode de vie capitaliste » ‘ et les influences occidentales sur les jeunes. Le journal d’État avait récemment averti la nation de faire plus pour empêcher « la culture capitaliste de s’infiltrer dans le pays », comme l’a rapporté l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

le New York Times a rapporté que Kim Jong Un a déclaré que la musique et son influence nuisaient à « la tenue, les coiffures, les discours, les comportements » des Nord-Coréens et qu’elle pourrait également faire « s’effondrer la Corée du Nord comme un mur humide ».

Mais l’aversion actuelle de Kim Jong Un pour le genre musical sud-coréen survient des années après que le premier ait assisté à des représentations d’artistes sud-coréens et en ait été « profondément ému », selon le rapport. L’agence de presse d’État nord-coréenne KCNA avait rapporté en 2018 que des artistes de Corée du Sud, y compris des membres de groupes tels que Red Velvet et Cho Yong Pil, avaient visité le Nord et se sont produits à Pyongyang. Kim a également été le premier dirigeant nord-coréen à assister à un spectacle d’artistes du Sud.

Ces derniers mois, Kim Jong Un avait lancé une campagne de répression contre la culture pop sud-coréenne, notamment des films, des K-dramas et des vidéos K-pop. Dans le cadre de la même loi, les autorités nord-coréennes ont également interdit les coiffures «non socialistes» telles que la pointe et le mulet ainsi que les cheveux teints. Dans le cadre des nouvelles lois, les hommes et les femmes ne peuvent arborer qu’une seule des 215 autres coiffures autorisées.

La Ligue provinciale de la jeunesse a également émis un arrêté sur les coiffures qu’elle juge propres au sport. Les coiffures telles que les mulets et les pointes ont été considérées comme «antisociales».

Les jeans déchirés ou skinny, les t-shirts à slogans et les piercings au nez et aux lèvres ont également été interdits. Les autorités nord-coréennes sévissent également contre la musique pop après la popularité des groupes de K-pop sud-coréens tels que BTS et Blackpink.

