Kim Jong Un de Corée du Nord rencontrera Poutine en Russie dans les « prochains jours »

SÉOUL — Les ventes d’armes devraient figurer en tête de l’ordre du jour alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un devrait arriver en Russie pour une réunion avec le président Vladimir Poutine, tandis que Moscou cherche à reconstituer ses stocks épuisés dans sa guerre contre l’Ukraine. Kim a été invité par Poutine à arriver dans les prochains jours, selon l’agence de presse russe Tass et les médias d’État nord-coréens. Les médias sud-coréens ont rapporté lundi que Kim était parti pour la ville portuaire russe de Vladivostok, citant des responsables anonymes.

La réunion est susceptible d’alimenter les inquiétudes à Washington et dans les capitales partageant les mêmes idées concernant une coopération militaire accrue entre Moscou et Pyongyang à un moment critique de la guerre russe en Ukraine. Les responsables américains et sud-coréens ont également averti que la Corée du Nord pourrait rechercher des technologies critiques auprès de la Russie pour renforcer les ambitions nucléaires et militaires de Pyongyang.

Les deux dirigeants constatent de plus en plus que leurs intérêts perçus s’alignent dans leurs efforts visant à réduire l’influence américaine dans la région.

Kim demandera probablement une aide alimentaire et des technologies d’armement en échange de la fourniture à la Russie de munitions de conception soviétique, selon des responsables et des experts en sécurité américains et sud-coréens. Pyongyang est également susceptible d’être intéressé par une augmentation du nombre de travailleurs nord-coréens travaillant en Russie pour générer des devises étrangères indispensables, malgré les interdictions de l’ONU.

Les responsables de la Maison Blanche ont exhorté ces dernières semaines la Corée du Nord à mettre fin à ses négociations sur les armes avec Moscou et à respecter les engagements publics qu’elle a pris de ne pas fournir ou vendre d’armes à la Russie.

Faisant son premier voyage international connu depuis l’imposition d’une fermeture stricte des frontières début 2020, Kim a quitté Pyongyang lundi à bord de son célèbre train blindé lent, selon les médias sud-coréens.

Bien que les deux villes ne soient distantes que de 425 milles à vol d’oiseau, le voyage devrait prendre environ 20 heures à Kim.

Le Forum économique oriental annuel se tient cette semaine et Poutine devrait y assister le 12 septembre, a indiqué le gouvernement russe. Les analystes sud-coréens estiment que c’est la date la plus probable pour une rencontre entre les deux hommes.

La visite de Kim serait le signe que les deux pays sont parvenus à un accord pour développer le commerce d’armes entre Moscou et Pyongyang, a déclaré Sergueï Markov, un analyste politique lié au Kremlin.

Washington et ses alliés occidentaux se mobilisent derrière l’Ukraine dans cette guerre en apportant des armes et un soutien financier, ainsi qu’en imposant des sanctions contre Moscou. Pendant ce temps, le président Biden renforce ses liens avec Tokyo et Séoul face aux menaces nord-coréennes. Et Washington n’est pas disposé à accorder l’allégement des sanctions demandé par Kim.

La Russie cherche un approvisionnement régulier en munitions pour aider à contrer la contre-offensive de l’Ukraine, la forçant, isolée face à l’invasion, à se tourner vers des États parias tels que la Corée du Nord et l’Iran pour des sources d’armes bon marché et compatibles.

Moscou est en passe de tirer plus de 7 millions de coups d’artillerie cette année dans une éreintante bataille d’usure pour conserver les gains territoriaux réalisés l’année dernière.

Le pays a augmenté sa propre production d’artillerie et devrait produire quelque 2,5 millions de cartouches cette année, mais cela reste un déficit important par rapport à ses besoins, selon Jack Watling, chercheur principal en guerre terrestre au Royal Air Force. United Services Institute, un groupe de réflexion britannique.

Les analystes américains affirment que la Russie a tellement besoin de soutien en matière d’armement qu’elle accueille favorablement tout soutien, même de la part d’un acteur de l’armement léger comme la Corée du Nord, qui pourrait avoir un impact minimal sur les lignes de front. Outre des stocks de munitions compatibles avec l’armement russe, la Corée du Nord dispose également de capacités de production auxquelles la Russie espère avoir accès.

La décision de Poutine de rencontrer Kim pourrait également être une réponse au soutien de la Corée du Sud à l’Ukraine en reconstituant l’approvisionnement en munitions américaines et en expédiant potentiellement des armes directement à Kiev, a déclaré Andrei Lankov, expert des relations Russie-Corée du Nord à l’Université Kookmin de Séoul.

Séoul se méfie de la réponse de Moscou lorsqu’elle reconnaît publiquement son soutien militaire à l’Ukraine.

« Le motif principal derrière ce signal ostentatoire semble être l’inquiétude de la Russie concernant l’éventuelle livraison d’armes sud-coréennes », a déclaré Lankov. « En menaçant indirectement de renforcer la coopération avec la Corée du Nord, Moscou signale que Séoul pourrait subir des conséquences si son soutien à l’Ukraine allait trop loin. »

Depuis l’invasion russe, Pyongyang est devenu un fervent partisan de Moscou, rejoignant le club restreint de cinq pays seulement qui ont refusé de condamner l’invasion russe de l’Ukraine, et qui a également exprimé son soutien à l’annexion illégale de certaines parties de l’Ukraine par la Russie.

La Russie a tacitement soutenu les progrès nucléaires et militaires de la Corée du Nord depuis l’échec en 2019 des négociations diplomatiques entre les États-Unis et la Corée du Nord. Tout comme la Chine, la Russie a entravé les efforts du Conseil de sécurité de l’ONU visant à sanctionner Pyongyang pour avoir violé les résolutions du Conseil interdisant les essais d’armes balistiques.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Union soviétique de l’époque a contribué à l’instauration d’un régime communiste dans la moitié nord de la péninsule coréenne. Le dirigeant fondateur de la Corée du Nord, Kim Il Sung, a envahi le Sud aligné sur les États-Unis en 1950 avec le soutien de l’Union soviétique et de la Chine.

La guerre s’est terminée par un cessez-le-feu en 1953 et la Corée du Nord est devenue fortement dépendante de l’Union soviétique pour son aide économique. L’effondrement de l’Union soviétique en 1991 a exacerbé l’insécurité alimentaire de la Corée du Nord, ce qui a conduit à une famine qui aurait tué jusqu’à 3 millions de Nord-Coréens.

Depuis la fin de la guerre froide, la Corée du Nord a équilibré ses relations avec la Russie et la Chine, le régime au pouvoir de Kim cherchant à diminuer l’influence des deux pays sur Pyongyang et à devenir autosuffisants.

Aujourd’hui, les deux dirigeants cherchent à signaler qu’ils souhaitent travailler ensemble, même s’il reste difficile de savoir si l’un ou l’autre des deux pays tirerait des avantages concrets et à long terme d’un tel sommet.

« Les deux parties cherchent à créer l’impression qu’un accord de coopération militaire est imminent, en espérant que cette impression servira d’outil efficace de levier diplomatique », a déclaré Lankov.