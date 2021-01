Cependant, Kim n’a pas remarqué de changement fondamental de cap, et il n’a pas non plus suggéré dans les commentaires de mardi qu’il se rapprocherait de l’Occident pour un allégement des sanctions. La « solution la plus rapide et la plus sûre » aux problèmes auxquels la Corée du Nord est confrontée est de « renforcer notre propre puissance autonome par tous les moyens possibles », a-t-il déclaré.

Il a également célébré les « victoires miraculeuses » du régime au cours des cinq dernières années et la réalisation « remarquable » de la tenue du huitième Congrès du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir dans une pandémie, tout en s’adressant à environ 7 000 délégués qui ne portaient pas de masques. .

Mais il a souligné la « lourde responsabilité de conduire la Corée vers un chemin plus fort et plus riche dans ce monde plein de défis difficiles et d’instabilité » et de trouver un « raccourci pour apporter le bonheur aux gens de notre pays ».

Ce n’était que le deuxième congrès du parti à avoir lieu au cours des quatre dernières décennies, avec des réunions précédentes en 2016 et 1980, car Kim semble s’orienter vers un modèle chinois de réunions quinquennales pour examiner et planifier les plans économiques.

Kim n’a fait aucune mention des États-Unis dans ce qui était un discours à l’intérieur des terres, bien qu’il ait dit que « les forces réactionnaires » hostiles à la Corée du Nord « ont été gravement endommagées ».

Mais contrairement à 2016, il n’a également fait aucune mention des armes nucléaires, et son langage a laissé la porte ouverte à une éventuelle implication avec le président élu Biden, ont déclaré des experts.

«Il laisse de la place pour traiter avec l’administration Biden», a déclaré John Delury, professeur à l’Université Yonsei de Séoul. « Il est très difficile de ne pas voir cela comme intentionnel. »

Certains experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Kim pourrait accueillir la prochaine administration Biden avec un test de missile, afin d’attirer l’attention de Washington et de se mettre à l’ordre du jour diplomatique. Jusqu’ici au moins, il n’y a aucun signe de cela, et Delury a déclaré que les deux parties « recherchent une taille plus grande ».

Lim Eul-chul, un expert en économie nord-coréenne à l’Université de Kyungnam en Corée du Sud, a déclaré avoir vu des indices de réformes économiques possibles dans le prochain plan quinquennal qui sera annoncé cette semaine au fur et à mesure que le Congrès progressera.

« Kim elle-même est douloureusement consciente des problèmes de la société nord-coréenne », a-t-il déclaré.

Dans son discours, Kim a déclaré que des responsables avaient été envoyés dans diverses régions du pays « pour écouter sincèrement les voix des membres du parti, des paysans et des travailleurs sur le terrain ».

Lim a déclaré que c’était un signe de la volonté de Kim de «comprendre le sentiment public de la base et de développer une solution plus réaliste et efficace».